Pronostic Angleterre vs Argentine 15/07/2026 : l'Albiceleste poussée jusqu'en prolongations

Pour la première fois depuis 2002, l'Angleterre et l'Argentine se retrouvent en Coupe du monde. L'enjeu n'a jamais été aussi immense avec, au bout de ce choc à Atlanta ce mercredi, une place en finale.

Les meilleurs paris pour Angleterre vs Argentine

Match nul à une cote de 3,05 chez Betclic

Les deux équipes marquent (oui) à une cote de 1,82 chez Betclic

Jude Bellingham buteur à tout moment à une cote de 4,10 chez Betclic

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Angleterre 1-1 Argentine

Pronostic des buteurs : Angleterre – Kane ; Argentine – Messi

Les Three Lions ont été loin d'être impériaux depuis le début de la compétition. Sur leurs six victoires, seules deux ont été obtenues par plus d'un but d'écart. Pourtant, ils ont fait preuve d'une force de caractère impressionnante. Thomas Tuchel semble avoir insufflé une culture de la gagne ultra-résiliente. Le technicien allemand a d'ailleurs validé sa philosophie de groupe basée sur des "spécialistes pour chaque scénario", son banc de touche ayant fait basculer les deux matchs à élimination directe à Mexico et à Miami.

Du côté des effectifs, Quansah purgera le deuxième de ses deux matchs de suspension. Jordan Henderson est quant à lui forfait pour le reste du tournoi en raison d'une fracture au bras, mais le retour de Reece James est une excellente nouvelle. La grande incertitude plane autour de Declan Rice. Le milieu de terrain axial a dû céder sa place à la mi-temps à Miami en raison d'une alerte aux ischio-jambiers, qui s'ajoute à des douleurs nerveuses qui le tiraillent depuis le début de la compétition. Sa présence ou non pourrait faire pencher la balance en faveur de l'Angleterre.

Tout comme les Anglais, les Argentins n'ont pas eu un parcours de tout repos pour se hisser dans le dernier carré. Après une phase de groupes relativement tranquille, l'Argentine a bafoué son football à chaque tour à élimination directe. Ils ont éliminé de justesse le Cap-Vert, avant de renverser l'Égypte (3-2) après avoir été menés de deux buts. En quarts de finale, face à une équipe de Suisse pourtant réduite à dix, l'Albiceleste a encore eu besoin des prolongations pour s'en sortir.

Lionel Scaloni n'a pas de gros casse-tête de sélection à gérer. La seule véritable interrogation concerne l'animation de son attaque. Entré en jeu face à la Suisse, Lautaro Martínez a crevé l'écran, mettant une énorme pression sur Julián Álvarez pour une place de titulaire. Les choix de Scaloni dépendront autant de la fraîcheur physique que de la forme du moment. L'Albiceleste vient d'enchaîner deux prolongations consécutives, un facteur qui pourrait peser lourd sous la chaleur et l'humidité étouffantes d'Atlanta.

Les effectifs probables pour Angleterre vs Argentine

Composition attendue de l’Angleterre : Pickford, James, Stones, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane.

Composition attendue de l’Argentine : E. Martínez, Molina, Romero, L. Martínez, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez.

Un match parti pour durer

Les statistiques montrent que 30 % des dix dernières demi-finales de Coupe du monde (sur les cinq dernières éditions) se sont jouées en prolongations. Tout indique que l'affiche de ce mercredi pourrait être la quatrième en 11 rencontres à suivre ce scénario.

L'Argentine a poussé le suspense jusqu'au bout lors des deux tours précédents, jouant 120 minutes pour écarter l'Égypte puis la Suisse. De son côté, l'Angleterre a elle aussi été contrainte aux prolongations par la Norvège samedi dernier.

Aucune des deux sélections n'a remporté de match à élimination directe par plus d'un but d'écart dans ce tournoi, ce qui laisse présager une rencontre extrêmement serrée. Avec seulement trois jours de récupération de part et d'autre et une place en finale au bout de la nuit, on s'attend à une approche tactique prudente des deux sélectionneurs. Coté avec une probabilité de 33 %, le score de parité à l'issue des 90 minutes réglementaires nous semble être une excellente base de pari.

Pronostic 1 Angleterre vs Argentine : match nul à une cote de 3,05 chez Betclic

Du spectacle des deux côtés avec des attaquants de classe mondiale

Ce choc va mettre aux prises le co-meilleur buteur du tournoi et deux autres dynamiteurs en pleine confiance. Lionel Messi affiche des statistiques stratosphériques avec 8 buts en 6 matchs, tandis que Jude Bellingham et Harry Kane comptent respectivement 6 et 4 réalisations. Dans ce contexte, voir l'une des deux équipes garder sa cage inviolée à Atlanta relève de l'utopie.

L'arrière-garde anglaise affiche de sérieuses lacunes. Les Three Lions ont concédé au moins un but lors de 5 de leurs 6 sorties, et restent sur 3 matchs consécutifs sans le moindre clean sheet. L'Argentine s'est elle aussi montrée très friable face aux transitions rapides et incisives, comme l'Égypte l'a prouvé par deux fois.

Les marchés des bookmakers estiment à 51,28 % la probabilité que les deux équipes marquent. C'est sous-estimer de manière flagrante le potentiel offensif des deux armadas et les largesses défensives actuelles de chaque camp.

Pronostic 2 Angleterre vs Argentine : les deux équipes marquent (oui) à une cote de 1,82 chez Betclic

Bellingham sur sa lancée d'un but par match

Jude Bellingham est sans conteste l'atout numéro un de l'Angleterre cet été. Le milieu du Real Madrid vient de planter lors de deux matchs à élimination directe consécutifs face au Mexique et à la Norvège. Un exploit qui n'avait plus été réalisé par un joueur depuis un certain Diego Maradona en 1986.

Si Declan Rice est apte à tenir sa place au milieu, Bellingham bénéficiera d'un rôle d'électron libre, avec la liberté de se projeter dans la surface adverse. Cela en fait l'une des armes fatales des Anglais, d'autant que le milieu argentin risque d'avoir les jambes lourdes après avoir accumulé 240 minutes de jeu en une semaine.

Le crack anglais tourne à un rythme impressionnant de 6 buts en 6 matchs dans ce tournoi. Pourtant, le marché ne lui accorde qu'une probabilité de 28,57 % de faire trembler les filets mercredi soir. C'est, de loin, le value bet (le pari à forte valeur ajoutée) le plus évident de notre sélection pour ce choc Angleterre-Argentine.

Pronostic 3 Angleterre vs Argentine : Jude Bellingham buteur à tout moment à une cote de 4,10 chez Betclic

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