France - Espagne : Winamax booste x10 la qualification des Bleus en finale à 16,60 (exclu)

Pour ce choc, Winamax ne fait pas les choses à moitié pour accueillir ses nouveaux utilisateurs en proposant un Boost x10 phénoménal : la cote du pari « La France se qualifie » passe de 1,66 à 16,60 !

Cette exclusivité est réservée uniquement aux nouveaux parieurs qui s'inscrivent pour la première fois sur la plateforme.

Vous vous inscrivez sur Winamx pour la première fois ? Avec notre code promo Winamax exclusif, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100€ en CASH. Le bookmaker vous offre 10€ de freebets en plus après votre premier dépôt.

Analyse de la cote boostée

L'expérience des grands rendez-vous 🚀 : aux portes de la finale du Mondial, les hommes de Didier Deschamps s'avancent avec la force de leur vécu collectif. Face au jeu de possession espagnol, la France possède l'un des blocs les plus imperméables du monde et des flèches offensives capables de faire basculer la rencontre. L'objectif est clair : imposer un défi athlétique immédiat pour doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 et s'ouvrir le chemin d'une nouvelle finale.

🚀 : aux portes de la finale du Mondial, les hommes de Didier Deschamps s'avancent avec la force de leur vécu collectif. Face au jeu de possession espagnol, la France possède l'un des blocs les plus imperméables du monde et des flèches offensives capables de faire basculer la rencontre. L'objectif est clair : imposer un défi athlétique immédiat pour doucher l'ambiance d'entrée 🧱💥 et s'ouvrir le chemin d'une nouvelle finale. La Roja face au mur tricolor e 📉 : si l'Espagne brille par sa maîtrise technique et sa jeunesse dorée, elle s'est parfois montrée vulnérable face aux transitions rapides et aux équipes ultra-réalistes. Contre le cynisme et la puissance des Bleus, le moindre espace laissé en contre-attaque se paiera cash. La France détient les clés tactiques pour piéger le dispositif espagnol et forcer la décision 🎯.

e 📉 : si l'Espagne brille par sa maîtrise technique et sa jeunesse dorée, elle s'est parfois montrée vulnérable face aux transitions rapides et aux équipes ultra-réalistes. Contre le cynisme et la puissance des Bleus, le moindre espace laissé en contre-attaque se paiera cash. La France détient les clés tactiques pour piéger le dispositif espagnol et forcer la décision 🎯. La sécurité totale du pari « La France se qualifie » 📈 : ce pari est un véritable filet de sécurité. Contrairement au pari 1N2 classique, vous restez couvert peu importe le scénario de la qualification : que les Bleus l'emportent dans le temps réglementaire, au bout des prolongations ou lors d'une séance de tirs au but étouffante. Profiter d'une telle tranquillité à une cote stratosphérique de 16,60, c'est la "value" incontournable de cette demi-finale.

Comment en profiter et conditions de l'offre ?

Cette offre de bienvenue est soumise à quelques règles simples pour valider vos gains boostés :

Cliquez sur notre lien d'inscription Winamax pour créer votre compte (offre réservée exclusivement aux nouveaux joueurs). Effectuez un premier dépôt de 10 € minimum (attention, si vous déposez moins de 10 €, l'offre ne sera pas activée). Placez votre premier pari sur cette demi-finale France - Espagne en sélectionnant l'intitulé précis : « Qualification : France ». Misez le montant optimal de 10 € pour profiter du boost maximal. Votre cote initiale de 1,66 grimpe alors instantanément à 16,60 ! Règlement des gains (Exemple concret) : si vous misez 10 € et que la France se qualifie, vous empochez un total de 166 € ! Ce montant se décompose en 16,60 € en cash (calculés sur la cote d'origine) et 149,40 € en freebets (paris gratuits) pour la partie boostée.

Note pour les gros parieurs : vous pouvez tout à fait déposer et miser plus (par exemple 50 €), mais la partie boostée en Freebets restera plafonnée à 149,40 €, le reste de votre mise excédentaire étant calculé sur la cote classique de 1,66.

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