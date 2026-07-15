Code promo Winamax "WNMX***" Angleterre - Argentine : votre pari remboursé en CASH + 10 € de freebets

Pourquoi utiliser le code promo Winamax pour ce choc ?

Pour une affiche de cette envergure où l'issue reste hautement incertaine, Winamax frappe un très grand coup. En utilisant notre code promo Winamax, vous bénéficiez d'une sécurité absolue pour votre entrée dans le jeu : votre tout premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en CASH.

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Contrairement aux offres classiques en crédits de jeu non retirables (freebets), Winamax vous restitue de l'argent réel. Si votre pronostic sur ce Angleterre - Argentine s'avère perdant, vous pouvez retirer directement ces 100 € sur votre compte bancaire, sans aucune condition de mise. C'est le filet de sécurité ultime. De plus, le bookmaker ajoute 10 € de freebets offerts dès que vous effectuez votre premier dépôt. Une opportunité en or pour vibrer sans prendre le moindre risque.

Comment profiter de l'offre Winamax en 5 étapes

Cliquez sur le lien d'inscription de Winamax et munissez-vous d'une pièce d'identité ainsi que de votre RIB. Remplissez le formulaire avec vos données personnelles et veillez à bien renseigner le code promo dévoilé plus haut dans la case dédiée. Effectuez votre premier dépôt (100 € pour maximiser l'offre) et recevez immédiatement vos 10 € de freebets supplémentaires. Placez votre premier pari sportif (jusqu'à 100 €) sur le match Angleterre - Argentine, sur le marché de votre choix (score exact, buteur, résultat final...). Validez votre compte en envoyant vos justificatifs. Si votre pari est gagnant, vous empochez les gains. S'il est perdant, Winamax vous recrédite jusqu'à 100 € en CASH !

Nos pistes de paris pour Angleterre - Argentine

D'un côté, les Three Lions et leur armada offensive ultra-réaliste ; de l'autre, l'Albiceleste, portée par sa grinta légendaire et un collectif soudé prêt à tout pour décrocher une place en finale. L'enjeu est colossal, la tension sera palpable dès les premières secondes, et chaque duel au milieu de terrain s'annonce électrique. C'est le rendez-vous immanquable de l'année pour les amateurs de beau jeu et, bien sûr, pour les parieurs en quête d'adrénaline.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul à la mi-temps 1,84 L'enjeu d'une demi-finale de Coupe du Monde pousse souvent les équipes à un round d'observation prudent en début de match. 🛡️ Moins de 2,5 buts dans le match 1,52 Deux défenses de fer et une tension maximale. Les espaces seront rares et le match risque d'être très tactique. 🏆 Qualification de l'Angleterre 1,80 La profondeur de banc des Anglais et leur fraîcheur physique pourraient faire la différence en fin de match ou en prolongations.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : « Cette demi-finale mondiale va se jouer sur des détails microscopiques. L'Argentine va probablement imposer un défi physique intense, tandis que l'Angleterre tentera de confisquer le ballon. »

Nous voyons un match fermé, qui pourrait s'étirer jusqu'aux prolongations après un score de 1-1 au terme du temps réglementaire. C'est le scénario idéal pour tenter un gros coup avec le code WNMX* : misez 100 € sur le match nul à la fin des 90 minutes. Si ça passe, vous décrochez un gain superbe ; si le match bascule d'un côté avant le coup de sifflet final, vos 100 € vous reviennent intégralement en argent réel !

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