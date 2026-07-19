Code promo Betclic "BCG***" : votre pari Espagne - Argentine remboursé jusqu’à 100 €

Les avantages du code promo Betclic

Pour aborder ce choc planétaire en toute sérénité, Betclic déploie une offre de bienvenue particulièrement attractive. En vous inscrivant avec le code promo Betclic BCGOAL, vous sécurisez immédiatement votre toute première mise sur la compétition.

Si votre pronostic inaugural s'avère perdant, l'opérateur recrédite votre compte à hauteur de votre mise jusqu'à 100 € en feebets (crédits de jeu non retirables). Cette protection vous offre une seconde chance d'engager un pari sur la plateforme sans réinjecter de nouveaux fonds.

En plus de ce bouclier sur les paris sportifs, le code Betclic débloque un bonus complémentaire exclusif : 5 parties de Poker Spin&Rush offertes sur l'univers poker de Betclic. Un véritable package complet pour diversifier vos sessions de jeu dès vos premiers pas.

Comment profiter de l'offre Betclic en 5 étapes ?

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Les meilleures opportunités de paris sur Espagne 🇪🇸 - Argentine 🇦🇷

D'un côté, la Roja de Luis de la Fuente s'appuie sur une assise défensive de fer et la créativité de son entrejeu ; de l'autre, l'Albiceleste portée par l'éternel Messi et la grinta de Lautaro Martinez vise le doublé historique. Une confrontation au sommet entre deux géants du football mondial dans une ambiance électrique ⚽🏆.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? Victoire de l'Espagne 🇪🇸 2,35 Solide défensivement avec un seul but concédé dans la compétition, la Roja affiche un collectif très homogène. Moins de 2,5 buts dans le match ⏱️ 1,59 La tension d'une finale mondiale et l'enjeu tactique devraient bloquer les espaces lors du premier acte. Lionel Messi buteur ou passeur ⚽🔥 1,95 Toujours décisif dans les grands rendez-vous, le capitaine argentin est l'élément central de l'animation de l'Albiceleste.

L'avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : « Ce choc entre l'Espagne et l'Argentine promet un affrontement très tactique. L'Espagne possède la maîtrise du ballon, mais l'Argentine a prouvé sa capacité à renverser les situations les plus complexes grâce à son mental et au génie de Lionel Messi. »

Nous visons un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire avec un dénouement lors des prolongations. Utiliser le code BCG* vous permet de tenter une cote élevée sur ce choc au sommet tout en conservant la sécurité du remboursement en freebets jusqu'à 100 € en cas d'erreur.

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