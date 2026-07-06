Code promo Betclic "BCG***" sur Portugal - Espagne : 100 € remboursés en feebets

L'offre Betclic : un filet de sécurité royal

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Ce remboursement vous est crédité sous forme de feebets (crédits de jeu non retirables directement, mais parfaits pour relancer un pronostic sans vider votre compte). En prime, l'opérateur ajoute 5 parties gratuites de Poker Spin&Rush pour varier les plaisirs. C'est l'occasion idéale de tenter une grosse cote sur ce duel au sommet en toute sérénité.

Comment activer le code promo Betclic ?

Pour profiter de cette opportunité en quelques minutes, suivez le guide :

Rejoignez la plateforme : cliquez sur le site officiel ou téléchargez l'application mobile Betclic. Remplissez le formulaire : renseignez vos informations personnelles avec exactitude (nom, adresse, e-mail). Insérez le code promo : dans le champ dédié aux bonus, veillez à inscrire scrupuleusement le code promo BCGOAL. Créditez votre compte : effectuez un premier dépôt (minimum 10 €) par carte bancaire ou via l'un des moyens de paiement sécurisés proposés. Placez votre prono : engagez votre premier pari sur l'affiche Portugal - Espagne. Si le sort ne vous sourit pas, Betclic vous reverse vos 100 € en feebets dans la foulée.

Notre tableau de sélections pour Portugal - Espagne 🇵🇹 🇪🇸

D'un côté, le Portugal de l'éternel Cristiano Ronaldo, qualifié sur le fil grâce à un but salvateur de Gonçalo Ramos face à la Croatie. De l'autre, une Roja impériale et chirurgicale, portée par un Mikel Oyarzabal en feu et une assise défensive qui n'a toujours pas concédé le moindre but dans la compétition. L'enjeu est colossal, l'atmosphère s'annonce électrique, et la place pour les quarts de finale se jouera sur des détails.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul (Fin du temps réglementaire) 3,65 Les confrontations entre ces deux voisins sont historiquement fermées et ultra-tactiques en phase finale. 🛡️ Moins de 2,5 buts 1,79 L'Espagne possède une défense de fer imperméable depuis le début du Mondial, et le Portugal se montrera prudent. ⚽ Buteur : Cristiano Ronaldo 2,95 Le capitaine portugais a déjà débloqué son compteur sur penalty au tour précédent et adore briller lors des grands rendez-vous éliminatoires.

L’avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : Ce huitième de finale s'annonce comme une véritable partie d'échecs. L'Espagne impressionne par sa maîtrise collective, mais le Portugal a prouvé qu'il avait du caractère et des ressources physiques de premier ordre. Nous voyons une rencontre cadenassée où aucune des deux équipes ne prendra de risques démesurés en première période.

Notre choix se porte sur un match nul à la fin des 90 minutes (cote à 3,65), ouvrant la voie à d'uniques et irrespirables prolongations. C'est le moment idéal pour utiliser le filet de sécurité des 100 € offerts par Betclic !

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