Pourquoi profiter de l'offre Betclic pour ce choc mondial ?

Parier sur un match à élimination directe en Coupe du Monde comporte son lot de frissons, mais grâce au bookmaker de référence, vous pouvez aborder ce sommet en totale décontraction. En utilisant le code promo Betclic BCGOAL lors de votre inscription, vous bénéficiez d'une sécurité de taille sur votre première tentative.

Si votre pronostic s'avère correct, vous encaissez vos gains immédiatement. En revanche, si le scénario du match vous est défavorable en fin de temps réglementaire, Betclic vous rembourse l'intégralité de votre mise jusqu'à 100 € en feebets (crédits de jeu non retirables). C'est l'opportunité parfaite pour tenter un coup d'éclat sur une grosse cote sans risquer de voir votre capital s'envoler. De plus, pour couronner le tout, l'opérateur ajoute un bonus de 5 parties de Poker Spin&Rush offertes pour prolonger le plaisir sur les tables vertes.

5 étapes pour activer votre bonus Betclic dès maintenant

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Nos pistes de paris pour Belgique - Sénégal

Les Diables Rouges, leaders de leur groupe après un festival face à la Nouvelle-Zélande, croisent le fer avec des Lions de la Téranga qualifiés sur le fil mais revigorés par une démonstration (5-0) contre l'Irak. Entre la créativité européenne incarnée par un milieu de terrain habité par l'émotion d'Amadou Onana (natif de Dakar) et la puissance athlétique des hommes de Sadio Mané et Ismaïla Sarr, ce match couperet s'annonce légendaire. Un seul billet pour les huitièmes de finale est disponible, et la tension s'annonce maximale sur la pelouse américaine.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul (90 min) 3,27 Les deux effectifs sont très proches et la peur de l'élimination directe pousse souvent aux prolongations. 🇸🇳 🥇 Victoire de la Belgique 2,18 Les Diables Rouges ont montré plus de certitudes collectives et de solidité lors de la phase de poules. 🏃‍♂️ Buteur : Ismaïla Sarr 4,35 En pleine forme avec déjà 3 réalisations dans ce Mondial, l'attaquant sénégalais est le danger numéro un.

L'avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : « Ce 16e de finale de Coupe du Monde s'annonce extrêmement serré et stratégique. Si la Belgique possède un léger avantage technique et une dynamique plus linéaire, le Sénégal a prouvé par le passé qu'il savait se sublimer dans les matches couperets. Les deux nations risquent de se rendre coup pour coup avant de se neutraliser à la fin du temps réglementaire. » Notre choix se porte sur un score de parité (1-1) avant les prolongations.

Une option très bien cotée à 3,27, idéale à tenter puisque votre première mise est entièrement sécurisée par les 100 € de feebets du code BCG* !

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