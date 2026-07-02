Les avantages du code promo Winamax

Parier sur une rencontre à si haut enjeu de Coupe du Monde peut légitimement faire hésiter, mais Winamax propose ici le meilleur filet de sécurité du marché. En renseignant le code promo Winamax révélé plus haut lors de votre ouverture de compte, vous profitez d'un avantage de taille : votre tout premier pari est intégralement remboursé en CASH (argent réel) s'il est perdant, jusqu'à une limite de 100 €.

Contrairement aux bonus classiques distribués en crédits de jeu non retirables, ce remboursement en argent réel peut être immédiatement viré sur votre compte bancaire, sans aucune condition de rejoue ! Pour couronner le tout, le bookmaker ajoute un bonus de 10 € en freebets offerts dès votre premier dépôt. Une double occasion rêvée de tenter un gros coup sans le moindre risque.

5 étapes pour activer votre bonus Winamax

Rejoignez la plateforme : cliquez sur le bouton d'inscription de Winamax ou téléchargez leur application officielle. Complétez le formulaire : remplissez vos données personnelles (identité, coordonnées) de manière exacte et sécurisée. Saisissez le code promo : indiquez le code WNMX* dans la case réservée aux avantages promotionnels. Alimentez votre compte : réalisez un premier dépôt (de 10 € minimum jusqu'à 100 € pour optimiser l'offre) et récupérez immédiatement vos 10 € de freebets. Placez votre pari : engagez jusqu'à 100 € sur l'affiche mondialiste Suisse - Algérie. Si le prono passe, vous encaissez les gains ; s’il échoue, vous récupérez votre mise en CASH.

Nos idées de paris pour Suisse - Algérie 🇨🇭 🆚 🇩🇿

Sur le terrain, la Suisse avance forte de sa première place logique dans le groupe B et portée par sa jeune révélation Johan Manzambi (auteur de 3 buts). Face à elle, l'Algérie de Riyad Mahrez aborde ce match à élimination directe avec un moral d'acier, après s'être extirpée d'une phase de poules complètement folle et d'un match nul dantesque (3-3) face à l'Autriche. Dans un stade en ébullition, ce duel tactique s'annonce explosif. C'est le moment idéal pour vibrer au rythme du Mondial en plaçant une mise bien sentie. ⚽ 🏆

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul à la fin du temps réglementaire 3,20 Match de tableau final de Coupe du Monde : la tension et l'enjeu poussent souvent les équipes à ne pas se découvrir, amenant des prolongations 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 2,00 L'Algérie a montré de grandes forces offensives mais aussi des largesses défensives (3 buts encaissés contre l'Autriche). La Suisse sait en profiter. ⚡ Johan Manzambi buteur 3,80 Le jeune prodige suisse est sur un nuage dans ce Mondial avec déjà 3 réalisations. Il sera le danger numéro un pour l'arrière-garde des Fennecs.

Avis de la rédaction

Le prono de l'expert : « Ce seizième de finale s'annonce épique et extrêmement serré. La Suisse affiche une belle régularité collective sous l'impulsion de Granit Xhaka, tandis que l'Algérie de Petkovic compense par une rage de vaincre et un grain de folie offensive indéniable. Dans ce contexte de match couperet, nous voyons les deux nations se neutraliser au bout des 90 minutes réglementaires avant de s'expliquer en prolongations. »

Notre pronostic se tourne vers le « Match Nul » coté à 3,20. En utilisant le code promo WNMX*, placez 100 € sur ce résultat : si le score est de parité au coup de sifflet final, vous empochez la somme de 320 € en CASH. Si une équipe se qualifie avant les prolongations, Winamax vous restitue immédiatement vos 100 € en argent réel !

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