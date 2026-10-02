Zinedine Zidane et la fin des célèbres défilés de mode de Clairefontaine

Manifestement désireux d’imprimer sa marque après avoir enfin pris la relève de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde cet été, Zidane s’est attelé à imposer de nouvelles règles strictes, visiblement pour s’assurer que toute l’attention soit portée sur ce qui se passe sur le terrain.

Parmi plusieurs changements concernant l’accès des médias, la légende de l’équipe de France et du Real Madrid a interdit à la presse de couvrir l’arrivée de son groupe au début de la trêve internationale, les images étant désormais publiées uniquement via les canaux officiels de la Fédération française de football (FFF).

Selon le média espagnol AS, cette décision vise spécifiquement à protéger ses joueurs et à faire en sorte que leurs tenues ne provoquent pas une polémique inutile, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Zidane ne voulait pas non plus de caméras de télévision lorsqu’il a annoncé sa première liste lors d’une conférence de presse, laquelle a été diffusée à la place par la FFF. Les journalistes ont toutefois pu assister à certaines séances d’entraînement et ont été autorisés à réaliser des interviews en zone mixte, ce qui n’était pas le cas sous Deschamps.

Les joueurs sont eux aussi concernés ; selon L'Equipe, les barbiers privés ont été interdits à Clairefontaine, Zidane cherchant à faire de la base des Bleus un sanctuaire fermé aux personnes extérieures.