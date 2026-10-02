Zinedine Zidane et la fin des célèbres défilés de mode de Clairefontaine
C’était devenu un rituel de la trêve internationale : chaque fois que l’équipe de France se retrouvait à sa base de Clairefontaine, en périphérie de Paris, le parking se transformait en podium pendant que les joueurs prenaient la pose devant les photographes présents, vêtus de tenues de créateurs.
De l’élégant à l’extravagant, et invariablement hors de prix, les tenues affichées avaient fait des arrivées des Bleus au rassemblement un phénomène viral inattendu, et les joueurs ont pleinement joué le jeu en profitant de l’occasion pour afficher leur style individuel en dehors du terrain.
Mais le podium de Clairefontaine, c’est terminé, puisque le nouveau sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, a mis un terme brutal à ce qui était devenu un moment fort de la culture football.
La position ferme de Zidane
Manifestement désireux d’imprimer sa marque après avoir enfin pris la relève de Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde cet été, Zidane s’est attelé à imposer de nouvelles règles strictes, visiblement pour s’assurer que toute l’attention soit portée sur ce qui se passe sur le terrain.
Parmi plusieurs changements concernant l’accès des médias, la légende de l’équipe de France et du Real Madrid a interdit à la presse de couvrir l’arrivée de son groupe au début de la trêve internationale, les images étant désormais publiées uniquement via les canaux officiels de la Fédération française de football (FFF).
Selon le média espagnol AS, cette décision vise spécifiquement à protéger ses joueurs et à faire en sorte que leurs tenues ne provoquent pas une polémique inutile, comme cela a déjà été le cas par le passé.
Zidane ne voulait pas non plus de caméras de télévision lorsqu’il a annoncé sa première liste lors d’une conférence de presse, laquelle a été diffusée à la place par la FFF. Les journalistes ont toutefois pu assister à certaines séances d’entraînement et ont été autorisés à réaliser des interviews en zone mixte, ce qui n’était pas le cas sous Deschamps.
Les joueurs sont eux aussi concernés ; selon L'Equipe, les barbiers privés ont été interdits à Clairefontaine, Zidane cherchant à faire de la base des Bleus un sanctuaire fermé aux personnes extérieures.
La fin d’une époque
Le défilé de Clairefontaine n’avait rien de nouveau, les nouvelles règles de Zidane mettant fin à ce qui était devenu un rituel officieux parmi les membres des différentes sélections de la France au fil des années.
En fouillant dans les archives, on constate que les joueurs des Bleus revêtaient leurs plus belles tenues pour être pris en photo par la presse présente à leur arrivée au centre d’entraînement depuis plus de 15 ans, une habitude qui remonte au début du mandat de deux ans de Laurent Blanc à l’été 2010.
On trouve des images de cette époque montrant Samir Nasri débarquant avec un t-shirt James Dean et deux sacs Louis Vuitton, Loic Remy dans un trench croisé ceinturé et Florent Malouda avec une veste en cuir et un bonnet Chrome Hearts (censé valoir aujourd’hui près de 5 000 £), tous souriants et saluant l’objectif alors que, l’espace d’un instant, on les voyait ruisseler de marques de luxe plutôt que de vêtements d’entraînement ou de leur tenue de match.
Ils ont été les pionniers et, à partir de là, les photos d’arrivée de l’équipe de France sont devenues un rendez-vous régulier, et un sujet majeur de discussion, du calendrier international du football.
« Les joueurs deviennent des influenceurs »
On en est arrivé à un point où ce n’étaient plus seulement les journaux et les médias sportifs qui demandaient une accréditation pour les arrivées des joueurs, mais aussi certaines des plus grandes publications de mode.
« C’est un moment clé pour nous », a confié l’an dernier Adrien Communier, responsable de la rubrique style de GQ France à The Fashion Network. « Cela fonctionne bien parce que ce sont des figures reconnues dans la culture populaire. »
Marie-Laure Gutton, commissaire de l’exposition Fashion in Motion au Palais Galliera à Paris, a ajouté : « Les joueurs deviennent des influenceurs. Ces vêtements de luxe ne sont pas forcément accessibles à tous ceux qui regardent ces joueurs, mais ils peuvent inspirer, ils peuvent donner envie de s’habiller différemment, avec des pièces similaires de marques plus abordables. »
Jules Kounde de Barcelone, l’une des stars actuelles de l’équipe de France qui se voit comme un fashionista, a clairement apprécié le spectacle. « Cela génère beaucoup de buzz, je le vois sur les réseaux sociaux, même les médias grand public s’y intéressent », a-t-il déclaré. « C’est cool, c’est aussi une petite compétition amicale entre nous [les joueurs]. Je pense que c’est sain. J’aime le faire, je me sens bien dans mes vêtements. »
Du bizarre au ridicule
La suspension de Zidane signifie que c’est le bon moment pour se replonger dans certaines des tenues les meilleures et les plus insolites que l’on ait vues sur le parking de Clairefontaine. Évidemment, la mode a évolué depuis le début des années 2010 et, avec le recul, on peut dire sans se tromper qu’il y a eu pas mal de ratés.
Comme vous l’avez peut-être compris à travers les descriptions précédentes, certaines tentatives des joueurs pionniers de cette période n’ont pas résisté à l’épreuve du temps, mais plus récemment, à mesure que certaines stars exploitent vraiment cette fibre créative, on a vu de grandes réussites, ainsi que beaucoup de looks remarqués pour de mauvaises raisons.
L’arrivée de Kounde est attendue avec impatience à chaque rassemblement international. En mars 2024, il a fait tourner les têtes en se présentant dans une tenue audacieuse composée d’un bonnet jaune assorti et d’une polaire portés sur une veste et un pantalon Louis Vuitton en double denim. Une paire d’extravagantes moonboots Ugg complétait le look.
On peut avancer que Kounde s’est racheté plus tard cette année-là, au point de susciter tout un article dans GQ grâce à ce qu’ils ont décrit comme une « version parisienne sophistiquée du blokecore », avec une veste de survêtement vintage adidas de l’équipe de France, un pantalon noir à jambes larges et des baskets Copa Mundial.
L’ancien joueur de Liverpool Ibrahima Konate est une autre star française qui aime faire une déclaration de mode lorsqu’il se présente en sélection. Le défenseur central est devenu viral en octobre 2024 après être sorti de sa voiture vêtu d’un costume Kenzo sur un étrange sweat à capuche en maille verte, fermé par une fermeture éclair remontée jusqu’à recouvrir entièrement son visage. Il a ensuite plaisanté en disant qu’il essayait de rivaliser avec Kounde.Getty Images
Une distraction indésirable ?
Au-delà de leur excentricité, le coût exorbitant de la plupart de ces tenues est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles Zidane a choisi de mettre fin à l’emballement médiatique autour de l’arrivée de ses joueurs au camp de base.
Le compte français sur les réseaux sociaux @clothes.rap détaille le coût de leurs tenues depuis 2024, avec des montants atteignant régulièrement plusieurs dizaines de milliers d’euros, voire six chiffres lorsque les montres sont prises en compte.
Le look d’inspiration blokecore de Kounde en 2024 a été évalué à 11 660 € sans montre, tandis qu’une montre Audemars Piguet à 160 000 € faisait partie de sa tenue d’arrivée en septembre 2025.
Même lorsque les joueurs semblent habillés de façon plus sobre, les chiffres restent importants. Une tenue simple de Kylian Mbappe l’an dernier, composée d’une chemise et d’un pantalon Dior assortis, d’un t-shirt Dior, de baskets Nike et d’une montre Hublot, a été estimée à plus de 50 000 €. L’ensemble Bottega Veneta de Benjamin Pavard en mars 2025 a coûté 11 690 € sans montre.
Ces sommes astronomiques expliquent probablement en partie pourquoi Zidane a mis fin à ce rituel d’avant-stage devant les caméras. Cela ressemble à une décision sensée, et les joueurs peuvent toujours choisir de se mettre sur leur trente-et-un pour les médias internes s’ils le souhaitent. Si c’est bien la fin du défilé de mode de Clairefontaine, au moins nous aurons toujours les photos pour nous y replonger.