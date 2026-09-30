Alors que Michael Olise illuminait les Jeux olympiques 2024 à Paris, Thierry Henry déclarait : « Vous n’avez encore rien vu ! Ce n’est que le début. » Et il avait raison. Au cours des deux dernières années, Olise a porté son jeu à un tout autre niveau, avec le Bayern Munich comme avec la France, au point de faire de son entrée dans le World-class club de GOAL une formalité.

Comme l’a dit Henry, « On ne tombe pas souvent sur des joueurs comme Michael », ce genre de talent exaltant qui fait se lever les supporters de leur siège et pousse même le grand Zinedine Zidane à longer la ligne de touche pour dégager un ballon dans un pur moment de joie.

« C’était un peu ridicule », a déclaré le légendaire n°10 au sujet de sa réaction amusante après l’enroulé victorieux d’Olise en fin de match face à la Belgique, mardi soir, en Ligue des nations, après avoir récupéré le ballon à au moins 15 yards à l’intérieur de sa propre moitié de terrain.

« Quand je l’ai vu dribbler un défenseur, je me suis dit : “Il va marquer.” Et je l’encourageais de tout mon cœur parce que j’adore ce type de joueur. C’est un talent extraordinaire. Quand il joue, il veut divertir les supporters.

« Mais cela ne s’arrête pas là. Il a un grand sens du jeu, il anticipe les mouvements de l’adversaire, et il sait quand attaquer et quand revenir. »

En ce sens, Olise est essentiellement l’attaquant parfait, dans la mesure où il travaille dur sans le ballon tout en donnant en même temps l’impression que le jeu est absurdement facile lorsqu’il l’a dans les pieds. Cependant, tout n’a pas toujours été aussi simple pour l’international français. Il n’y a peut-être jamais eu le moindre doute sur son potentiel de classe mondiale quand il était enfant, mais son caractère singulier a un temps suscité des inquiétudes...