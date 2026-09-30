Michael Olise : des difficultés au centre de formation à la confirmation de son statut de joueur de classe mondiale grâce à ses exploits avec le Bayern Munich
Alors que Michael Olise illuminait les Jeux olympiques 2024 à Paris, Thierry Henry déclarait : « Vous n’avez encore rien vu ! Ce n’est que le début. » Et il avait raison. Au cours des deux dernières années, Olise a porté son jeu à un tout autre niveau, avec le Bayern Munich comme avec la France, au point de faire de son entrée dans le World-class club de GOAL une formalité.
Comme l’a dit Henry, « On ne tombe pas souvent sur des joueurs comme Michael », ce genre de talent exaltant qui fait se lever les supporters de leur siège et pousse même le grand Zinedine Zidane à longer la ligne de touche pour dégager un ballon dans un pur moment de joie.
« C’était un peu ridicule », a déclaré le légendaire n°10 au sujet de sa réaction amusante après l’enroulé victorieux d’Olise en fin de match face à la Belgique, mardi soir, en Ligue des nations, après avoir récupéré le ballon à au moins 15 yards à l’intérieur de sa propre moitié de terrain.
« Quand je l’ai vu dribbler un défenseur, je me suis dit : “Il va marquer.” Et je l’encourageais de tout mon cœur parce que j’adore ce type de joueur. C’est un talent extraordinaire. Quand il joue, il veut divertir les supporters.
« Mais cela ne s’arrête pas là. Il a un grand sens du jeu, il anticipe les mouvements de l’adversaire, et il sait quand attaquer et quand revenir. »
En ce sens, Olise est essentiellement l’attaquant parfait, dans la mesure où il travaille dur sans le ballon tout en donnant en même temps l’impression que le jeu est absurdement facile lorsqu’il l’a dans les pieds. Cependant, tout n’a pas toujours été aussi simple pour l’international français. Il n’y a peut-être jamais eu le moindre doute sur son potentiel de classe mondiale quand il était enfant, mais son caractère singulier a un temps suscité des inquiétudes...
Un caractère rebelle
Olise est né à Londres d’un père nigérian et d’une mère franco-algérienne, et son don pour le football était évident dès son plus jeune âge. « C’était un petit footballeur incroyable, même à l’âge de six ans », a déclaré plus tôt cette année à The Athletic Michael Richards, qui a entraîné Olise à Hayes & Yeading. « C’était comme voir un patineur artistique jouer au football, avec sa façon de glisser sur le terrain. »
Sans surprise, cet attaquant élégant et inhabituellement altruiste a rapidement attiré l’attention des plus grands clubs londoniens, mais il était déjà clair qu’Olise avait un caractère bien trempé.
Selon Football London, il a dit à ses parents qu’il ne participerait pas à un essai avec Chelsea à moins d’être autorisé à porter son « cher maillot de Manchester United ».
Sans surprise, Chelsea l’a quand même recruté, compte tenu de l’immensité de son talent, mais le comportement parfois rebelle d’Olise pendant ses sept années au club a finalement conduit à son départ en 2016.
Selon plusieurs médias, ce n’était pas un mauvais garçon, simplement quelqu’un de difficile à gérer, mais lorsqu’un passage ultérieur à Manchester City a pris fin de façon très prématurée, on a réellement craint qu’Olise ne parvienne pas à concrétiser son potentiel.
« Je me souviens lui avoir dit : “Tu as 14 ans maintenant, dans quatre ans tu voudras en avoir 18 et faire regretter à tous ceux qui n’ont pas cru en toi de s’être trompés” », a déclaré à The I Paper Sean Conlon, ancien mentor d’Olise à We Make Footballers. « Et [le fait d’avoir été libéré par Chelsea et City] est un élément clé de ce qui l’a changé et a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui, parce qu’il s’est remis au travail. »
Le tournant
Cependant, si Olise a effectivement repris les choses en main à Reading, qu'il a rejoint en 2017 après six mois sans club, son attitude distante a continué à poser problème. L'ancien entraîneur des Royals, Jose Gomes, voulait l'intégrer au groupe professionnel dès le moment où il a vu Olise à l'œuvre avec les moins de 16 ans du club, mais on l'en a empêché.
« Les dirigeants du centre de formation du club m'ont dit qu'il n'assistait pas aux cours et qu'il était très irresponsable dans ses études », a confié le Portugais à Diario AS. « Ils m'ont dit que si je le faisais monter, ce serait un mauvais exemple pour le reste du centre de formation parce qu'il ne remplissait pas ses obligations d'élève dans le cadre du plan établi pour lui.
« Chelsea l'a mis dehors pour la même raison que certains ont essayé de le faire à Reading : parce qu'il n'assistait pas aux cours et ne prêtait pas attention à ses études. »
Gomes, toutefois, n'a pas été dissuadé. Il insistait sur le fait qu'Olise devait être ajouté à l'effectif professionnel. « J'ai dit aux dirigeants du centre de formation que le garçon ne voulait pas devenir mathématicien ou ingénieur, mais footballeur, et qu'il avait ça dans le sang », a-t-il déclaré.
La seule inquiétude de l'entraîneur concernait la capacité d'Olise à faire face à l'impact physique du Championship, encore plus brutal que la Premier League.
« Il avait quitté City parce que ses coéquipiers se moquaient de lui », a affirmé Gomes. « Il avait les bras faibles, et les garçons anglais étaient forts. Quand le préparateur physique leur disait de faire des pompes, il avait beaucoup de mal, et ses coéquipiers se moquaient de lui. Il s'est senti humilié et il est parti.
« Mais j'ai mis en place un plan pour le préparer à ses débuts en Championship et j'ai dit à mes joueurs de ne pas se retenir quand il s'agissait de le tacler durement à l'entraînement, afin qu'il puisse apprendre à quoi ressemble le football professionnel.
« Michael se plaignait et pleurait parce qu'ils lui menaient la vie dure. Il ne comprenait pas à l'époque. Mais je lui ai dit que s'il pouvait supporter une semaine des interventions défensives de ses coéquipiers sans pleurer, je le convoquerais.
« Et je l'ai fait. Je l'ai convoqué parce qu'il était évident qu'il allait se distinguer et je lui ai progressivement donné du temps de jeu jusqu'à ce qu'il devienne titulaire alors qu'il était encore adolescent. »
Laisser ses pieds parler pour lui
Ce serait simplifier à l’excès que de dire qu’Olise n’a pas regardé en arrière depuis son intégration en équipe première à Reading, car il a dû surmonter d’autres obstacles entre-temps. Il n’a pas été immédiatement propulsé au sommet de sa profession.
Olise a dû faire ses preuves en Premier League avec Crystal Palace avant de justifier la décision du Bayern de dépenser 60 millions d’euros (50,8 millions de livres sterling) pour un joueur qui avait été plombé par des problèmes musculaires la saison précédente.
Il a fait tout cela, et même plus encore. Harry Kane est peut-être considéré comme l’actuel favori pour remporter le Ballon d’Or cette année, mais il n’y a eu, très littéralement, pas de meilleur joueur en Allemagne la saison dernière qu’Olise, qui s’est ensuite rendu à la Coupe du monde et a battu un record de passes décisives auparavant détenu par Pelé.
Et son intégration en équipe de France n’a pas non plus été sans difficultés, étant donné qu’il était loin d’être fluent lorsqu’il a commencé à porter le maillot des Bleus, ce qui n’était évidemment pas idéal pour un personnage naturellement introverti.
Comme l’a dit Rayan Cherki avant la Coupe du monde, Olise est « un gars qui adore être seul », et pourtant il est adoré par ses coéquipiers et ses entraîneurs.
« Il a sa propre façon de voir le jeu et la vie », a déclaré en début d’année Henry, ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, à CBS Sports. « C’est pour ça que parfois, en dehors du terrain, les gens ne le comprennent pas. Mais c’est un gars agréable, un type formidable. Il ne dit pas grand-chose en dehors du terrain, mais quand il a le ballon, il communique très bien à travers son jeu. »
Olise, notoirement mal à l’aise en interview, a lui-même reconnu qu’il a toujours été un fervent partisan de l’idée de laisser ses pieds parler pour lui, ce qui trouve évidemment sa source dans ses expériences de franc-tireur souvent incompris au sein du système de formation.
« Parfois, les gens ne pensent pas au fait que cela peut être difficile pour des joueurs extrêmement talentueux, parce que cela peut aussi s’accompagner de ses propres difficultés », a déclaré Conlon au Guardian. « Le parcours de Michael n’a pas été parfait, mais je pense que cela lui a été bénéfique.
« Il est peut-être un peu discret, mais il est humble et très poli. J’ai entendu certains de ses coéquipiers le surnommer la rock star. Il y a quelque chose de très unique dans sa personnalité. »
Olise est assurément différent, sur et en dehors du terrain. Et le plus beau, c’est qu’à seulement 24 ans, ce n’est peut-être vraiment que le début. Le meilleur reste peut-être encore à venir.