« Même dans les hauts et les bas » - l’USMNT dit au revoir à Tim Ream, le défenseur qui a défini et transcendé les époques
ST. LOUIS -- L’équipe nationale masculine des États-Unis a fêté un anniversaire lundi soir. Le plus jeune joueur de l’équipe, Cavan Sullivan, allait avoir 17 ans. Comme le veut la tradition, Sullivan devait faire un discours. Il a prononcé les phrases habituelles : honoré d’être ici, heureux d’avoir cette opportunité avec l’équipe nationale, etc. Tout était assez classique, jusqu’à ce que Sullivan conclue par quelques mots qui ont rendu tout le monde fou.
« Mais il y a aussi Tim Ream ici. »
La salle a explosé. Les joueurs et les membres du staff de l’USMNT se sont levés pour l’acclamer. Le sélectionneur Mauricio Pochettino a lui aussi bondi de son siège pour encourager son capitaine pour la Coupe du monde. Le plus jeune joueur des Américains a ensuite cédé la parole au plus âgé, Ream, 38 ans, pour un dernier discours.
« Cavan a été poussé à dire celle-là », a déclaré Ream.
Environ 24 heures plus tard, Ream a confirmé que son histoire avec l’USMNT était terminée. Après 16 ans marqués par deux Coupes du monde, des dizaines de matches en tant que capitaine et plusieurs périodes durant lesquelles il a réussi à revenir après avoir été écarté de la sélection, l’aventure de Ream est désormais terminée. Une nouvelle ère commence pour l’équipe nationale, qui profite de ce rassemblement pour accueillir de jeunes joueurs comme Sullivan.
Le moment était donc venu de faire ses adieux, à la fois à travers une cérémonie sur le terrain et un discours improvisé devant ses amis, ses coéquipiers et une génération de joueurs qui a grandi en le regardant représenter son pays. La décision du défenseur de 38 ans de se retirer ne donne toutefois pas tout à fait l’impression de marquer la fin d’une époque, en grande partie parce que son passage avec l’USMNT s’est étendu sur plusieurs d’entre elles. De l’étoile montante venue de St. Louis au sage de l’équipe nationale, la carrière de Ream a été longue, et elle n’a jamais été linéaire.
« Le succès n’est jamais linéaire, a déclaré Ream. Il y a toujours des hauts et des bas, et j’ai énormément apprécié mon passage dans chaque équipe dont j’ai fait partie, dans chaque groupe dont j’ai fait partie et à chaque niveau où j’ai évolué. Je pense que c’est l’une des grandes raisons pour lesquelles j’ai joué aussi longtemps. Cela a été tellement agréable, parce que j’aime jouer. Je ne joue pour aucune autre raison. »
« Tout s’est passé comme cela s’est passé, a ajouté Ream, et au bout du compte, j’ai quand même pu être assis ici après avoir représenté mon équipe nationale pendant 16 ans, malgré les hauts et les bas. »
Mardi, la sélection a dit au revoir à Ream, l’un de ses joueurs les plus fidèles au fil des années. Elle l’a fait dans sa ville natale de St. Louis, devant un public prêt et impatient de scander son nom. Lors d’une soirée où Mathis Albert est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de l’USMNT, le capitaine de l’équipe pour la Coupe du monde 2026 a reçu un hommage d’adieu dont il a admis ne pas être totalement à l’aise d’être le destinataire.
Dire le mot
Bien que ce soit désormais une réalité, Ream avait encore du mal à prononcer le mot « retraite ». C’est un mot difficile à dire à cause de son caractère définitif. Cela signifie qu’après tout, le moment est venu de se retirer. C’est ainsi que Ream l’a décrit d’une certaine manière : se retirer. U.S. Soccer a qualifié la cérémonie de mardi de « reconnaissance ». Quel que soit le terme employé, c’est bien réel. Le parcours de Ream avec la sélection nationale est officiellement terminé.
Cela s’achève après 86 sélections étalées sur 16 ans, ce qui fait de lui le deuxième joueur de champ ayant duré le plus longtemps dans l’histoire de l’USMNT. Seul DaMarcus Beasley a connu un laps de temps plus long entre sa première et sa dernière sélection.
« Cela ne me surprend pas », a déclaré Ream.
Ream n’a pas non plus été surpris de voir ce moment arriver. Ce n’était pas soudain, et ce n’était pas une décision prise à chaud. Non, cette décision mûrissait depuis longtemps, et Ream s’y est senti de plus en plus à l’aise, même s’il lui est encore difficile de vraiment la formuler.
Ironiquement, il en avait déjà parlé. Après l’élimination de l’USMNT face aux Pays-Bas en 2022, Ream avait dit que c’était fini pour lui. C’était à la génération suivante de faire avancer les choses, avait-il déclaré ce jour-là au Qatar, et cette nouvelle génération ne l’inclurait pas.
Et puis, finalement, si. Il a obtenu 36 de ses 86 sélections après la Coupe du monde 2022. Son année 2022 n’était pas un adieu ; à certains égards, c’était le prélude à un parcours encore plus important jusqu’en 2026. Cette fois, toutefois, c’était bel et bien la fin. Il n’y aurait plus de retour tardif de la part d’un joueur dont la carrière a été définie par cela.
« Nous en avons parlé, a déclaré Ream au sujet de ses conversations avec Pochettino. Cela avait été évoqué avant le rassemblement : je ne serais plus un joueur de l’équipe nationale... C’est fini pour moi, et je suis fier d’avoir fait partie de quelque chose pendant 16 ans, mais il est temps de me retirer et de ne plus jouer avec l’équipe nationale. »
Il a ajouté : « Je sais que j’ai dit par le passé que je ne prendrai pas ma retraite internationale avant de prendre ma retraite tout court, mais les gamins sont de plus en plus jeunes, et je ne parle pas de mes propres enfants. »
Les jeunes talents en pleine ascension de l’USMNT sont l’une des raisons pour lesquelles Ream, désormais âgé de 38 ans, savait qu’il était temps de se retirer. L’effectif de l’USMNT regorge d’adolescents, qui ne peuvent tous que rêver d’avoir une carrière deux fois moins longue que celle de Ream. Deux Coupes du monde, deux trophées, des dizaines de matches avec le brassard : c’est une carrière que peu de joueurs dans l’histoire de la sélection peuvent égaler.
Ce ne sont pas seulement les jeunes de l’USMNT qui ont convaincu Ream qu’il était temps de se retirer ; ses propres enfants ont aussi joué un rôle.
Les sacrifices
Alors que Ream était honoré sur le terrain, il était entouré de sa famille. À ses côtés, dans une veste floquée de son n° 13, se tenait sa femme, Kristen. Ils étaient entourés de leurs trois enfants, tous vêtus du maillot domicile de l’USMNT avec leur nom de famille inscrit dessus. Même le très stoïque Ream ne pouvait pas vraiment cacher sa joie. Malgré tout ce que Ream avait dit sur le fait qu’il n’était pas à l’aise avec cet hommage, cela lui a tout de même arraché un sourire.
« Ce n’était pas mon idée, a déclaré Ream. Ce n’est pas le genre de chose avec lequel je suis à l’aise. Je suis plutôt quelqu’un qui pensait simplement faire son travail, jouer son rôle, mais je suis reconnaissant d’être assis ici après tout cela. »
Ce qui rendait Ream encore plus reconnaissant, c’est que sa famille a été présente à chaque étape. Ses enfants sont assez grands pour l’avoir vu capitaine de sa sélection lors d’une Coupe du monde. Sa femme, qu’il a rencontrée à l’université, l’a accompagné tout au long d’un parcours qui l’a mené en Europe puis de retour. Et, dans les tribunes, il y avait des milliers de personnes ayant un lien avec lui, comme fans ou comme amis, via sa ville natale de St. Louis.
Tous les sacrifices, donc, en valaient la peine, mais c’étaient bien des sacrifices. Au final, ce sont ces sacrifices qui ont poussé Ream à réfléchir à son avenir.
« Surtout depuis la fin de la Coupe du monde, a-t-il commencé, il s’agit un peu de se demander : “D’accord, combien de temps est-ce que je veux vraiment continuer ?” Est-ce que je peux continuer ? Oui, physiquement, je me sens bien, mais est-ce que je veux le faire ? Est-ce que les longues heures avant une séance d’entraînement correspondent au temps qu’il faut pour récupérer après une séance d’entraînement ? »
Alors qu’il se rapproche de la fin, Ream a davantage réfléchi à tout ce que cela lui a demandé. Pendant une grande partie de sa vie, son objectif était de disputer une Coupe du monde. Puis, une fois qu’il y est parvenu, il a passé trois ans et demi à se battre pour en disputer une autre. Au final, mission accomplie. Il l’a fait, et il a aussi pu porter le brassard de capitaine.
Il a toutefois fallu beaucoup de monde pour l’amener jusque-là. Il a fallu que sa femme fasse preuve de compréhension quand Ream s’envolait pendant des semaines à la fois pour représenter la sélection nationale. Il a fallu que ses enfants comprennent que leur père faisait quelque chose de spécial, ce qui voulait dire qu’il ne serait pas là chaque semaine. Et il a fallu le désir de Ream de représenter son pays, tout en sachant quels moments il risquait de manquer en chemin.
« Pour moi, c’était un de mes objectifs de participer à une autre Coupe du monde, a déclaré Ream. Je l’ai atteint. J’ai pu le faire. J’ai pu apporter une grande contribution et faire partie de quelque chose de tellement plus grand que soi. À la fin de votre carrière, je pense que cela vous donne une immense reconnaissance pour tout le temps et tous les efforts investis, pas seulement les vôtres et le temps que vous avez vous-même consacré, mais aussi le temps dont vos proches sont privés avec vous, le temps et les efforts qu’ils fournissent pour vous aider à atteindre ces objectifs.
« C’est quelque chose sur lequel j’ai beaucoup réfléchi ces derniers mois : tous les efforts, l’amour et l’attention que cela demande, de la famille aux amis, de vous-même au staff de U.S. Soccer, jusqu’au personnel de l’ombre, que personne ne voit. »
Les coéquipiers de Ream en USMNT ont pu voir ce travail de près pendant des années, et ce sont désormais ceux qui travaillent au sein de U.S. Soccer qui ont pour mission d’essayer de trouver un moyen de remplacer tout ce qu’apportait Ream.
Remplacer une présence
Lorsque Pochettino est entré dans la salle de presse de St. Louis City SC pour sa conférence de presse d’avant-match, un cadeau l’attendait : une salade César laissée sur instruction de Ream. La première fois que l’USMNT de Pochettino est venu à St. Louis, Ream avait choisi le restaurant, et c’est dans ce restaurant que Pochettino avait mangé une salade César qui reste, toutes ces années plus tard, une blague entre eux.
« Tim a été vraiment formidable pour nous dès le jour où nous nous sommes rencontrés », a déclaré Pochettino. « Il s’est souvenu de la tournure qu’avait prise cette conversation, et je pense qu’il s’est souvenu de tout, y compris de notre salade. Il a été formidable pour nous, et pour moi aussi, sur le plan personnel, parce que, humainement, c’est quelqu’un de formidable. Et aussi par sa manière de jouer.
« Il a été une part incroyable de ma carrière parce que rencontrer une personne comme lui, un être humain comme lui, m’a aidé à m’adapter ici, à la culture aux États-Unis. Il était suffisamment humble. Il défendait toujours son équipe et ses coéquipiers, et nous aidait dans chacune de nos décisions. »
La salade n’était qu’une histoire parmi tant d’autres sur Ream. Chris Richards a ri en se remémorant la passe dans le dos de Ream pour Sebastian Berhalter. Pochettino en a lui aussi beaucoup en réserve. Parmi tous les joueurs avec lesquels il a travaillé au cours de sa carrière, Ream fait partie de ses préférés. Les histoires sur Ream ne manquent pas, mais il n’y en aura plus à écrire avec le maillot de l’USMNT.
Enfin, il y en a eu une dernière : ce discours, qui a servi à la fois d’accueil pour la nouvelle génération et, à bien des égards, d’adieu à un défenseur de 38 ans qui appartenait à une génération à part.
« J’ai en fait reçu un message en allant vers une séance de questions-réponses hier soir m’indiquant que j’étais en dernière année à l’université de St. Louis quand [Cavan] est né », a déclaré Ream avec une certaine autodérision. « Il n’a que quatre ans de plus que mon aîné. »
Alors, quel est le message de Ream pour ces jeunes ? Qu’a-t-il envie de voir de la part de cette nouvelle génération qui est très clairement en plein essor ?
« Je pense que la chose qui me saute aux yeux chez eux, c’est la même chose que celle qui m’avait sauté aux yeux chez les Weston, les Tyler, les Gio, ces gars qui sont arrivés en équipe nationale : ils ont une quantité ridicule de confiance en eux. C’est rafraîchissant, et cela frôle l’arrogance, mais je pense qu’il faut avoir ce petit côté swagger. Il faut avoir cette foi en soi-même.
« Ils sont encore en train d’apprendre. Il y a des moments où il faut l’exprimer et l’assumer, et d’autres où il faut prendre du recul, mais ils savent qui ils sont, et ils n’en sont pas timides. »
Lors des deux matches de ce rassemblement, Pochettino s’est appuyé sur Tyler Adams et Antonee Robinson comme capitaines. Chris Richards aussi a porté le brassard. Ream sera difficile à remplacer, en particulier sur le terrain. Sa carrière a été pleine de retours, mais lors de ses dernières années avec l’USMNT, son calme, son expérience et son leadership ont fait de lui une présence de confiance dans la ligne défensive. Désormais, sa place est vacante, et elle ne demande qu’à être prise.
Ream laisse derrière lui plus qu’un simple brassard ou qu’une place sur le terrain ; il laisse un héritage auquel il est désormais un peu plus libre de penser.
En y repensant à contrecœur
Ream n’arrive pas à choisir un moment préféré. Il ne peut pas réduire cela à un seul instant. De sa première sélection en Afrique du Sud à sa dernière à Seattle, il y a eu trop de moments et trop d’époques. Il y a eu les premières années, puis les années de traversée du désert. Puis il y a eu le retour soudain en 2022, qui l’a mené à son rôle de leader en 2026. À plusieurs reprises en chemin, Ream a cru que c’était fini. Cette fois, ça l’est.
« C’est ce qui fait que le parcours est le parcours, a-t-il déclaré. Il n’y a pas une seule chose que je puisse montrer du doigt et dire : “Oh, je suis tellement heureux que ce soit arrivé”. Je peux vous dire que les quatre dernières années ont été la période la plus agréable que j’ai jamais vécue avec l’équipe nationale, et cela ne veut pas dire que c’était mieux que le reste, mais c’était la plus agréable.
« Je repense aux autres périodes, qui ont été des périodes difficiles, et je me dis : “Oui, tu as traversé la tourmente et tout ce que c’était, les contretemps, et tu en es ressorti de l’autre côté, et tu as continué à avancer et à t’accrocher.” Je ne pense pas pouvoir dissocier certains moments. »
Alors, quelle est la suite pour Ream ? Pour l’instant, il est concentré sur Charlotte FC. Il reste encore une saison régulière de MLS à disputer et une course aux play-offs en cours. Ream s’éloigne de l’équipe nationale, mais il n’en a pas encore fini avec sa carrière de joueur.
« J’ai un peu pris chaque jour et chaque semaine comme ils venaient, a-t-il dit. Mais je sais qu’aujourd’hui, je suis bien plus proche qu’il y a six mois d’en avoir complètement fini, et ensuite on verra. Voilà que je recommence : plus proche de la fin, sans dire retraite, mais de la fin. »
Il a ajouté : Une fois la saison terminée, on voit à partir de là. Ce ne sera pas une décision prise ou exprimée avant que le dernier ballon n’ait été frappé. »
Lors de la conférence de presse de mardi, Ream a été interrogé sur sa propre place dans l’histoire, à la fois pour sa ville et pour son pays. St. Louis a produit certains des plus grands noms de ce sport : où se situe-t-il parmi eux ?
« C’est déjà terrible pour moi, a-t-il déclaré, rien que d’être assis ici. Je ne vois tout simplement pas les choses ainsi ; je me vois seulement comme moi-même. Je ne pense pas à me comparer aux autres et je n’essaie pas de le faire, mais si quelqu’un m’avait dit ça [que j’étais dans ces discussions], j’aurais répondu : “C’est incroyable.” »
C’est donc un long adieu pour un joueur qui a lui aussi eu son lot de moments incroyables. Qu’il s’agisse d’une retraite, d’une reconnaissance ou d’une fin, quel que soit le terme qu’on veut employer, Ream a fait ses adieux, et on peut dire sans grand risque qu’il n’y en aura pas un autre tout à fait comme lui.