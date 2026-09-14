Le Rondo, édition USMNT : Sergino Dest est-il l’Américain le plus en forme ? Qui déçoit ? Cavan Sullivan est-il assuré d’être convoqué pour le rassemblement de septembre ?
Christian Pulisic a effectué ce week-end son retour très attendu en club, rappelant rapidement à tout le monde qu’il est toujours ce joueur-là lors du match nul 2-2 de l’AC Milan contre la Lazio.
Mais son retour a aussi rendu plus nette la situation de l’USMNT. Alors que l’avenir en club et la condition physique de Folarin Balogun continuent de susciter des interrogations, plusieurs autres Américains de premier plan sont en train de monter en puissance. Gio Reyna retrouve un second souffle à Strasbourg, tandis que Diego Kochen engrange de précieuses minutes au Danemark. Les sujets ne manquent pas, et le timing est idéal pour le sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, qui doit prendre plusieurs décisions difficiles avant sa prochaine annonce de liste.
Alors, quels Américains se sont distingués depuis le début de la saison des clubs européens en août ? Qui a déçu ? Et un certain adolescent en feu de Philadelphia Union en a-t-il fait assez pour devenir impossible à laisser de côté ?
Les journalistes de GOAL se penchent sur ces questions, et bien d’autres, dans la dernière édition de The Rondo.
Quel joueur américain évoluant en Europe a réalisé le meilleur début de saison jusqu’à présent ?
Ryan Tolmich : SerginoDest a été en feu. Sa performance contre la Belgique a été compliquée, mais son début de saison en Eredivisie a constitué un rappel assez significatif de ce qu’il apporte. Bien sûr, avec Dest, il faut prendre le bon avec le moins bon, mais quand il est dans un bon jour, les buts et les passes décisives s’accumulent généralement.
Alex Labidou : On savait que Dest avait du talent, mais voir l’arrière droit des États-Unis jouer comme l’un des meilleurs joueurs offensifs d’Europe a été une agréable surprise.
Dest compte deux buts et deux passes décisives lors des cinq premiers matches du PSV. Certains mettront cela sur le compte de l’Eredivisie, réputée pour ses espaces, mais il a aussi inscrit l’unique but du club lors d’un match nul 1-1 contre le Shakhtar.
Ce rythme sera difficile à tenir depuis un poste défensif, mais espérons que ce soit le début d’une saison mémorable à deux chiffres en buts et en passes décisives.
Thomas Hindle : Aucun d’entre eux ? Personne n’a vraiment réalisé un début de campagne renversant. Ricardo Pepi, du PSV, est probablement le choix le plus évident, surtout étant donné qu’il a rapidement retrouvé son efficacité devant le but. Un mot, aussi, pour Sebastian Berhalter, qui s’est bien adapté au football anglais avec Middlesbrough.
Qui a déçu ?
RT : C’est peut-être un peu injuste, mais la réponse est Folarin Balogun. Son feuilleton autour du transfert a mal tourné, et cette combinaison avec ses problèmes de blessure l’a laissé sur la touche. À cause de cela, il semble actuellement dans le flou. On ne sait pas encore quel sera son rôle à Monaco, et cela pourrait avoir un impact sur son avenir à court comme à long terme. C’est préoccupant, surtout pour un joueur aussi important.
AL : Malik Tillman est peut-être actuellement l’un des trois meilleurs joueurs de l’USMNT, mais sa forme avec Leverkusen laisse encore beaucoup à désirer. Il a déçu lors de ses deux premiers matches de la saison, tous deux comme titulaire, avant d’être décisif sur un but lors d’une entrée en jeu de 15 minutes à Augsbourg.
Tout ne repose pas uniquement sur le joueur de 24 ans. Pochettino a semblé trouver quelque chose avec Tillman en numéro 8 pendant la Coupe du monde, où il a été une menace dans les deux phases de jeu. De retour en Allemagne, il a eu du mal à avoir le même impact dans ce rôle de numéro 10 avec lequel il avait déjà peiné au club la saison dernière.
Son propre constat a été sans détour : il a qualifié la saison dernière de pire de sa carrière en club et a admis qu’il pouvait être prêt à partir après seulement une saison à Leverkusen. Il y a trop de talent ici pour revivre une autre année frustrante. Trouver le bon rôle pour lui serait déjà un début.
TH : Antonee Robinson. Il a l’air fatigué, et Fulham ne tourne tout simplement pas en ce moment.
Est-il inquiétant que Crystal Palace et Fulham luttent actuellement pour le maintien ?
RT : Revenez-y en décembre. Est-ce idéal ? Bien sûr que non, mais la saison ne fait que commencer, et les équipes sont encore en train d’évacuer un peu de rouille en ce début d’exercice. Les deux camps, en plus, doivent aussi composer avec de nouveaux entraîneurs. Laissons à ces entraîneurs le temps de mettre les choses en place avant d’appuyer sur le bouton panique.
AL : Oui, mais seulement si aucune des deux équipes ne redresse la barre. Une lutte pour le maintien apporte beaucoup d’incertitude, ce dont ni Chris Richards, ni Antonee Robinson, ni même Zavier Gozo n’ont besoin en ce moment. Par exemple, Tottenham a eu trois entraîneurs l’an dernier : est-ce que ce serait utile pour Robinson, qui approche de la trentaine, ou pour Richards, qui est devenu la star à Palace ?
Le fait que Palace ait encaissé 11 buts en quatre matches est particulièrement inquiétant. Richards doit faire partie de la solution, mais c’est un contexte difficile pour n’importe quel défenseur afin de s’épanouir ou d’avoir confiance.
TH : Probablement un peu, mais il y a des équipes pires qu’eux deux. Palace et Fulham ont tous les deux trop de qualité pour descendre, et une bonne série pour l’un comme pour l’autre devrait un peu stabiliser la situation. Si nous en sommes toujours au même point, disons, en mars, là ce sera vraiment l’alerte rouge.
Que devrait faire Pochettino au poste de gardien lors de ce rassemblement ?
RT : Rien de fou. Il y aura la tentation d’y lancer Diego Kochen en raison de son temps de jeu à Lyngby, mais il n’y a pas besoin de se précipiter. Si vous voulez lui donner un match ou deux, d’accord, mais pas au détriment de joueurs comme Matt Freese, Matt Turner et Chris Brady. Freese, en particulier, aurait vraiment besoin d’une occasion de remettre ce maillot et de retrouver de la confiance. Il mérite aussi cette chance.
AL : Changer les choses. Appeler les deux Matt, mais donner du temps de jeu significatif à un autre gardien contre le Pérou et le Chili.
Les difficultés de Matt Freese contre la Belgique devraient pousser Pochettino à regarder de plus près ses autres options. Cela ne veut pas dire qu’il faut écarter Freese, et lui ou Turner devraient débuter contre le Canada et le Mexique. Mais cela signifie donner à quelqu’un comme Diego Kochen ou Chris Brady une vraie chance de rivaliser. Les faire venir au rassemblement est utile. Voir ce qu’ils peuvent faire en match est la prochaine étape.
TH : Matt Freese. Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas.
Quel jeune joueur, ou quels jeunes joueurs, de MLS mérite une invitation au stage ?
RT : Il est de plus en plus difficile d’éviter le débat autour de Cavan Sullivan. Au vu de sa forme, il mérite d’y être, ce qui est fou à dire pour un gamin de son âge. Maintenant, y a-t-il un véritable argument pour dire que ce serait peut-être trop, trop tôt ? Oui, donc peut-être que vous le laissez de côté cette fois, que vous entretenez sa faim et que vous l’appelez l’année prochaine. Mais plus il marque, plus il devient difficile de justifier ce choix, donc il pourrait bien en être cette fois-ci.
AL : C’est l’heure du show Sullivan. Voilà ce qui arrive quand on signe 17 contributions décisives en 23 matches de MLS et qu’on enchaîne une série de sept matches avec au moins une contribution décisive.
À un moment donné, les statistiques doivent parler d’elles-mêmes.
Appelez-le et faites-le jouer, Poch.
TH: Cavan Sullivan, c’est une évidence à ce stade. Il donne l’impression que le championnat est très, très facile. Julian Hall mérite aussi d’être vu, surtout avec un peu de place au poste d’avant-centre en raison de la blessure de Haji Wright.