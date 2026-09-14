Le Rondo, édition USMNT : Sergino Dest est-il l’Américain le plus en forme ? Qui déçoit ? Cavan Sullivan est-il assuré d’être convoqué pour le rassemblement de septembre ?

Christian Pulisic a effectué ce week-end son retour très attendu en club, rappelant rapidement à tout le monde qu’il est toujours ce joueur-là lors du match nul 2-2 de l’AC Milan contre la Lazio.

Mais son retour a aussi rendu plus nette la situation de l’USMNT. Alors que l’avenir en club et la condition physique de Folarin Balogun continuent de susciter des interrogations, plusieurs autres Américains de premier plan sont en train de monter en puissance. Gio Reyna retrouve un second souffle à Strasbourg, tandis que Diego Kochen engrange de précieuses minutes au Danemark. Les sujets ne manquent pas, et le timing est idéal pour le sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino, qui doit prendre plusieurs décisions difficiles avant sa prochaine annonce de liste.

Alors, quels Américains se sont distingués depuis le début de la saison des clubs européens en août ? Qui a déçu ? Et un certain adolescent en feu de Philadelphia Union en a-t-il fait assez pour devenir impossible à laisser de côté ?

Les journalistes de GOAL se penchent sur ces questions, et bien d’autres, dans la dernière édition de The Rondo.