D’une certaine manière, il est logique qu’Alessia Russo ait dû attendre patiemment les éloges et la reconnaissance extérieurs qu’elle mérite. Après tout, ce n’est pas une avant-centre prolifique comme Ewa Pajor ou Khadija Shaw, son jeu complet l’ayant plutôt propulsée au rang de titulaire au poste d’avant-centre, aussi bien à Arsenal qu’avec l’Angleterre, à seulement 24 ans.

Par conséquent, par le passé, elle pouvait être facile à ignorer. Ces dernières années, toutefois, c’est devenu tout le contraire.

Le fait que Russo ait été un rouage essentiel lorsque Arsenal a remporté la Ligue des champions féminine et que l’Angleterre a conservé son titre de championne d’Europe à l’été 2025 a fait qu’elle a reçu beaucoup de respect lors du vote pour le Ballon d’Or. La joueuse de 27 ans a finalement pris la troisième place au terme d’une lutte intrigante pour le Ballon d’Or, dans laquelle certains estimaient qu’il y avait au moins quatre gagnantes méritantes, dont Russo, sa coéquipière chez les Gunners Mariona Caldentey, la double lauréate Alexia Putellas et la lauréate finale Aitana Bonmati.

Russo a d’ailleurs lancé cette candidature au Ballon d’Or sans réaliser une saison statistiquement exceptionnelle. Elle a cumulé un total de 36 buts et passes décisives avec son club et sa sélection lors de l’exercice 2024-2025, soit le même nombre que Bonmati, moins que les 41 de Caldentey et loin des 48 de Putellas. Russo est en plus une attaquante, tandis que toutes les autres sont des milieux de terrain, ce qui a probablement joué contre elle.

Cette année, alors que la cérémonie du Ballon d’Or 2026 approche, Russo est de nouveau nommée mais n’est pas aussi solidement en lice. Le manque de succès collectif l’explique : Arsenal est passé à côté d’un trophée la saison dernière, tandis que l’Angleterre ne s’est pas qualifiée pour disputer la phase finale récente de la Ligue des nations. Mais les statistiques personnelles de Russo sont en hausse, elle ayant ajouté davantage de buts à son jeu pour vraiment s’affirmer comme une avant-centre complète de classe mondiale, digne de son intronisation au World-Class Club de GOAL.