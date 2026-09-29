L’ascension d’Alessia Russo : comment la numéro 9 d’Arsenal et de l’Angleterre est devenue une joueuse de classe mondiale
D’une certaine manière, il est logique qu’Alessia Russo ait dû attendre patiemment les éloges et la reconnaissance extérieurs qu’elle mérite. Après tout, ce n’est pas une avant-centre prolifique comme Ewa Pajor ou Khadija Shaw, son jeu complet l’ayant plutôt propulsée au rang de titulaire au poste d’avant-centre, aussi bien à Arsenal qu’avec l’Angleterre, à seulement 24 ans.
Par conséquent, par le passé, elle pouvait être facile à ignorer. Ces dernières années, toutefois, c’est devenu tout le contraire.
Le fait que Russo ait été un rouage essentiel lorsque Arsenal a remporté la Ligue des champions féminine et que l’Angleterre a conservé son titre de championne d’Europe à l’été 2025 a fait qu’elle a reçu beaucoup de respect lors du vote pour le Ballon d’Or. La joueuse de 27 ans a finalement pris la troisième place au terme d’une lutte intrigante pour le Ballon d’Or, dans laquelle certains estimaient qu’il y avait au moins quatre gagnantes méritantes, dont Russo, sa coéquipière chez les Gunners Mariona Caldentey, la double lauréate Alexia Putellas et la lauréate finale Aitana Bonmati.
Russo a d’ailleurs lancé cette candidature au Ballon d’Or sans réaliser une saison statistiquement exceptionnelle. Elle a cumulé un total de 36 buts et passes décisives avec son club et sa sélection lors de l’exercice 2024-2025, soit le même nombre que Bonmati, moins que les 41 de Caldentey et loin des 48 de Putellas. Russo est en plus une attaquante, tandis que toutes les autres sont des milieux de terrain, ce qui a probablement joué contre elle.
Cette année, alors que la cérémonie du Ballon d’Or 2026 approche, Russo est de nouveau nommée mais n’est pas aussi solidement en lice. Le manque de succès collectif l’explique : Arsenal est passé à côté d’un trophée la saison dernière, tandis que l’Angleterre ne s’est pas qualifiée pour disputer la phase finale récente de la Ligue des nations. Mais les statistiques personnelles de Russo sont en hausse, elle ayant ajouté davantage de buts à son jeu pour vraiment s’affirmer comme une avant-centre complète de classe mondiale, digne de son intronisation au World-Class Club de GOAL.
Travailler en dehors du terrain
La progression de Russo vers un statut de buteuse plus régulièrement prolifique ne s’est pas faite du jour au lendemain, pas plus qu’elle n’est le fruit du hasard. Professionnelle exemplaire, la star de l’Angleterre a effectué beaucoup de travail supplémentaire avec le staff de l’Angleterre et celui d’Arsenal, y compris avec l’attaquante légendaire Kelly Smith, afin de s’améliorer comme buteuse au fil des années.
Pour Jonas Eidevall, l’ancien entraîneur d’Arsenal qui l’a fait venir dans le nord de Londres, il n’a jamais été question de finition. « J’ai dit très tôt que sa capacité de finition était la meilleure avec laquelle j’aie jamais travaillé, expliquait-il avant son départ du club. Ce qui est important avec Alessia, c’est son développement, son jeu et les positions de but dans lesquelles elle se retrouve de plus en plus. Je pense qu’en tant qu’attaquante, cela doit être votre objectif en permanence, être dans les bonnes positions, parce que si vous y êtes, les buts viennent en conséquence. »
Récolter les fruits
Avec Eidevall, son successeur Renee Slegers, la sélectionneuse de l’Angleterre Sarina Wiegman et leurs staffs, Russo a travaillé pour se retrouver plus souvent dans ce qu’Eidevall décrivait comme « la zone de but ».
Là encore, cela n’a pas porté ses fruits du jour au lendemain. Avant que son total de buts n’augmente, les statistiques sous-jacentes de Russo ont progressé. Elle a touché plus de ballons que jamais auparavant dans la surface adverse, elle a décoché davantage de tirs et cadré plus régulièrement, faisant ainsi grimper ses statistiques de buts attendus, avant de finir par trouver plus souvent le chemin des filets.
Lors de la saison 2024-2025, Russo a atteint pour la première fois la barre des 20 buts, aidant Arsenal à remporter la Ligue des champions et l’Angleterre à triompher à l’Euro. À noter que ses sept buts en Ligue des champions n’ont été dépassés que par Claudia Pina, de Barcelone. Lors de la campagne suivante, elle a échoué à un seul but de sa première saison à 30 réalisations, inscrivant cette fois neuf buts en Ligue des champions, un total seulement supérieur à celui de Pajor avec le Barca.
« Je pense que ce que l’on voit maintenant, c’est que lorsqu’elle se retrouve dans les bons espaces au bon moment, elle a énormément de conviction dans ce qu’elle fait », a déclaré Slegers plus tôt cette année. « Je pense que c’est ce qui lui a permis de passer à un autre niveau. »
Trouver le bon équilibre
Le travail effectué par Russo pour devenir une attaquante plus prolifique a toujours semblé devoir reposer sur le bon équilibre. Après tout, c’est une joueuse qui aime décrocher ou s’excentrer pour participer à la construction du jeu et faire le lien dans les attaques, et la manière dont elle le fait est de grande qualité et peut être bénéfique. Mais lorsque cela l’éloigne de la surface et laisse son équipe sans joueuse dans les bonnes zones pour marquer des buts, cela peut poser problème.
Heureusement, toutes les parties semblent avoir trouvé le bon équilibre pour aider Russo à devenir l’attaquante à 20 buts qu’Eidevall, avec une certaine audace à l’époque, avait prédit qu’elle serait, tout en veillant à ce qu’elle reste l’une des meilleures avant-centres les plus complètes du football.
Sa capacité à accumuler les passes décisives en plus des buts demeure, tandis que l’utilisation de Russo par Slegers dans un rôle de numéro 10 par moments lui permet d’exploiter encore davantage cette créativité tout en la déchargeant de la responsabilité d’être aussi en position dans la surface en permanence.
Répondre présent
Mais ce qui a vraiment confirmé le statut de Russo comme joueuse de classe mondiale, c’est la fréquence à laquelle ces buts arrivent dans les grands moments.
Parmi ces réalisations marquantes en Ligue des champions, il y a tant de buts inscrits lors de matches sous une pression maximale, dont deux dans la victoire renversante 3-0 contre le Real Madrid et un autre, ainsi qu’une passe décisive, dans la victoire renversante 4-1 contre Lyon lors du parcours d’Arsenal vers le titre en Ligue des champions l’an dernier. Le but le plus important de Russo avec l’Angleterre est aussi arrivé l’été dernier, lorsque sa tête a remis les deux équipes à égalité en finale de l’Euro, que l’Angleterre a ensuite remportée aux tirs au but.
Le plus impressionnant dans ce dernier cas, c’est qu’il est intervenu au terme d’un tournoi durant lequel beaucoup de questions ont été soulevées au sujet de Russo et de son efficacité devant le but. Son seul but avant cela était arrivé lors de la large victoire 6-1 contre le pays de Galles en phase de groupes, Michelle Agyemang, entrée en jeu, endossant régulièrement le rôle de sauveuse sur le plan offensif lors des matches à élimination directe à la place.
Mais Russo a le sang-froid nécessaire pour gérer ces disettes. « Elle est tellement constante et stable en tant que personne qu’elle ne se laisse pas affecter par le fait de marquer ou non », expliquait précédemment Slegers. C’est pourquoi elle peut répondre avec des buts d’une telle importance, même si tout ne s’est pas passé en sa faveur lors des matches précédents.
C’est une mentalité que seules les joueuses de classe mondiale possèdent et Russo, après toutes les interrogations de ces dernières années, en est définitivement une aujourd’hui.