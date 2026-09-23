Dominik Szoboszlai remet les buts somptueux à la mode
Liverpool a connu des débuts poussifs sous Andoni Iraola, ne remportant qu’un seul de ses quatre premiers matches de Premier League. Les supporters avaient désespérément besoin d’un motif d’enthousiasme après un terne match nul 0-0 contre Fulham à Anfield, mais ils ont encore souffert lorsque Liverpool a affronté Tottenham au troisième tour de la Carabao Cup.
Des buts d’Alexis Mac Allister et de Cody Gakpo ont donné à Liverpool une avance de 2-0, mais Conor Gallagher a réduit l’écart pour Tottenham à la 69e minute, avant que les visiteurs ne se ruent vers l’avant à la recherche de l’égalisation. Liverpool a toutefois tenu bon et a finalement plié le match dans le temps additionnel grâce à un moment de génie époustouflant signé Dominic Szoboszlai.
Gakpo a récupéré le ballon sur le côté gauche avant de le lober au-dessus d’un défenseur vers Szoboszlai, qui l’a amorti de la poitrine puis a décoché une frappe tonitruante, qui a contourné le gardien de Tottenham Martin Dubravka, pourtant à l’horizontale, avant de se loger dans la lucarne. Cette frappe surpuissante des 35 yards a mis le public local en transe, mais personne n’a affiché de surprise : Szoboszlai était déjà solidement établi comme un spécialiste des frappes lointaines.
En effet, aucun joueur de Premier League n’a inscrit plus de buts de l’extérieur de la surface (13) toutes compétitions confondues que Szoboszlai depuis son arrivée à Liverpool en provenance du RB Leipzig à l’été 2023. « Je dirais qu’il est dans mon top 5 », a déclaré l’international hongrois lorsqu’on lui a demandé où il classait sa dernière frappe. « On sait quand on a réussi une bonne frappe, on le sent. Je pensais qu’elle allait au milieu, mais je l’ai vue partir sur la droite. Tout était parfait. »
Pendant de nombreuses années, l’idée s’est largement répandue que l’école de pensée populaire de Pep Guardiola, axée sur des schémas de jeu élaborés pour faire plus ou moins entrer le ballon dans le but à force de combinaisons, tuait l’art de la frappe venue d’ailleurs. Mais Szoboszlai est en train, presque à lui seul, de lui redonner ses lettres de noblesse.
Frappes spectaculaires
Les frappes lointaines constituaient un élément clé du jeu dans les années 1990 et au début des années 2000, car les défenses n’étaient pas aussi compactes qu’elles le sont aujourd’hui. De nombreuses équipes reculaient jusque dans leur surface pour protéger leur but, laissant des espaces immenses aux adversaires pour armer et tenter leur chance.
Les supporters comme les entraîneurs encourageaient activement cet état d’esprit consistant à « tenter sa chance » ou à « tester le gardien », et si beaucoup de tirs s’envolaient au-dessus ou passaient à côté, les buts spectaculaires étaient monnaie courante. La plupart des supporters citeront la merveille de Matt Le Tissier de 35 yards pour Southampton contre Blackburn en 1994, ou la volée classique de Tony Yeboah pour Leeds United contre Liverpool en août 1995 comme les premiers véritables bijoux de la Premier League. Yeboah a même failli faire encore mieux le mois suivant, en expédiant le ballon sous la barre depuis l’entrée de la surface après avoir trompé un défenseur de Wimbledon avec une feinte parfaite.
En 1996, la légende de Manchester United David Beckham a inscrit un but resté célèbre depuis son propre camp contre ce même adversaire. Quatre ans plus tard, Beckham a servi Paul Scholes sur une combinaison travaillée à l’entraînement sur corner contre Bradford City, et le magicien roux de United a envoyé une volée sèche en première intention dans le petit filet.
Scholes a remporté en décembre 2006 le concours du But du mois de Match of the Day de la BBC grâce à une frappe similaire contre Aston Villa, mais chacun des candidats méritait le prix. Matt Taylor, de Portsmouth, a battu le gardien numéro un d’Everton Tim Howard de 55 yards, la frappe enroulée de l’extérieur du pied de Michael Essien a offert à Chelsea un match nul contre Arsenal, et Morten Gamst Pedersen a trouvé la lucarne pour Blackburn contre Newcastle d’une sublime flèche.
Il y a eu tellement d’autres frappes inoubliables bien trop nombreuses pour être toutes rappelées ici, et c’est bien là le sujet. Nous avons été gâtés. Malheureusement, à mesure que le football a évolué dans les années 2010, elles sont devenues bien plus rares.
Tactiques fondées sur les données
Selon des informations d’Opta datant de décembre 2025, en moyenne, 85,7 % des buts de Premier League (depuis 2003-04) ont été marqués depuis l’intérieur de la surface, avec un taux de conversion moyen de 15 %. L’introduction des données dans le football a tout changé, et pas seulement dans le football anglais, mais dans toute l’Europe.
Des entraîneurs méticuleux comme Guardiola ont commencé à privilégier la création d’occasions à plus forte valeur, à courte distance. Les expected goals (xG) sont devenus la métrique de référence pour mesurer la qualité d’une occasion de but, chaque tir se voyant attribuer une valeur comprise entre 0 et 1 pour représenter la probabilité qu’il se transforme en but. Les analystes et scientifiques des données ont établi qu’une frappe de 30 yards n’a généralement pas plus de 3 % de chances de finir au fond, et les meilleures équipes les considéraient donc comme un gaspillage d’une possession précieuse.
Les défenses basses sont elles aussi devenues dépassées, remplacées par la ligne haute. Le football moderne repose sur l’intensité du pressing et sur la capacité à faire mal aux équipes en transition. Quand cela fonctionne, les attaquants sont lancés directement vers le but, avec beaucoup moins de raisons de tenter leur chance de loin.
« Où est l’amour ? »
Cette évolution n'a pas plu aux anciens joueurs qui étaient adulés pour leur goût des frappes miraculeuses, notamment l'ancien milieu de Liverpool et de l'Angleterre Jamie Redknapp, qui s'est exprimé sur le sujet en 2024. « Les joueurs d'aujourd'hui sont coachés presque à l'extrême. C'est presque comme s'ils ne réfléchissaient pas par eux-mêmes », a déclaré Redknapp à l'iPaper.
« Si on laisse des universitaires et des statisticiens diriger le jeu, où est sa pureté ? Où est l'amour ? Où sont les grands moments qui entrent dans l'histoire ? Essayez de dire à Bobby Charlton : “Ne frappe pas de 25 yards parce que l'xG est de 0,1. Tu es le meilleur frappeur de balle que le monde ait jamais vu, mais ne tire pas de là parce qu'il y a quelques entraîneurs qui disent que tu as moins de chances.”
« J'ai beaucoup travaillé les frappes lointaines. Mais c'est quelque chose qu'on voit moins aujourd'hui parce que les joueurs ne le font probablement pas assez. C'est là qu'il faut avoir du feeling, il faut s'éloigner des universitaires, des entraîneurs et des statistiques, et se dire : “Vous savez quoi, je vais tenter ma chance ici.” Les statistiques ne devraient jamais faire obstacle au feeling. »
Lors de la saison 2005-2006, 48,2 % de tous les tirs en Premier League ont été effectués depuis l'extérieur de la surface de réparation, ce qui reste un record absolu. En 2011-2012, ce chiffre était tombé à 44 %, et la moyenne se situe pour l'instant entre 31,7 % et 33,1 % selon les données recueillies au cours des années 2020.
Cela prouve assurément que cet « amour » s'est estompé et que les joueurs ont fonctionné de manière plus mécanique qu'au « feeling ». Ce n'est toutefois pas universel. Il y aura toujours ceux qui vont à l'encontre des normes établies, comme Szoboszlai, et des entraîneurs qui non seulement partagent le sentiment de Redknapp, mais jouent aussi un rôle actif pour favoriser un retour au « bon vieux temps ».
Dans la lignée de Gerrard
Liverpool manquait d’un spécialiste des frappes lointaines depuis le départ de l’icône du club Steven Gerrard, qui a inscrit 33 buts en Premier League de l’extérieur de la surface au cours de sa carrière, un total seulement dépassé par Frank Lampard et Beckham. Szoboszlai a été comparé à Gerrard dès son arrivée à Anfield parce qu’il a hérité de son maillot floqué du n°8, et il a lui-même admis avoir un tatouage inspiré par l’international anglais.
Dès que Gerrard apercevait le but, peu importe la distance, les supporters de Liverpool l’encourageaient à frapper. Il possédait une véritable frappe de canon du pied droit et sa technique était irréprochable. De sa frappe de 27 mètres contre Manchester United en 2001 à son missile de dernière minute pour sauver Liverpool lors de son match décisif de Ligue des champions contre l’Olympiacos, en passant par une formidable frappe plongeante contre Middlesbrough depuis 37 mètres et sa demi-volée exquise lors du succès palpitant de Liverpool en FA Cup en 2006 contre West Ham, Gerrard possède une collection de buts à peine croyables.
Remarquablement, Szoboszlai rivalise déjà avec Gerrard dans ce domaine, malgré son évolution dans un environnement de Premier League très différent, conçu pour récompenser les joueurs de système plutôt que les francs-tireurs. Il peut générer la même puissance de frappe que Gerrard et manier le ballon à sa guise, tout en ayant toujours la confiance nécessaire pour trouver le cadre depuis des angles et des distances audacieux.
En effet, 42 % de ses 31 buts avec Liverpool à ce jour ont été inscrits de loin. Szoboszlai a ouvert son compteur sous le célèbre maillot rouge avec une brillante demi-volée depuis l’entrée de la surface contre Aston Villa, un signe de ce qui allait suivre. L’ancien joueur de Leipzig n’est pas programmé pour choisir l’option la plus sûre : il sait qu’il peut être le facteur décisif ultime quand l’occasion se présente, ce qui fait de lui une arme unique pour Liverpool.
Spécialiste des coups de pied arrêtés
Liverpool ne serait probablement pas en Ligue des champions aujourd'hui sans l'inébranlable confiance en lui de Szoboszlai. Le club a abandonné le titre sans résistance tout en arrachant une cinquième place en Premier League lors de la dernière année d'Arne Slot à sa tête, et Szoboszlai a inscrit 13 buts importants toutes compétitions confondues, dont huit depuis l'extérieur de la surface.
C'est aussi l'année où il s'est imposé comme un spécialiste des coups de pied arrêtés. Szoboszlai a marqué cinq coups francs, dont quatre en Premier League pour établir un nouveau record du club sur une seule saison.
Le premier a offert à Liverpool une victoire 1-0 à domicile contre Arsenal, futur champion, grâce à une frappe enroulée violente de 29,7 mètres dans la lucarne, qui a totalement battu David Raya avant de toucher le poteau et d'entrer. Ce but a ensuite été désigné but de la saison, et il figure parmi les plus beaux de toute l'histoire de la Premier League.
Szoboszlai a aussi inscrit une superbe frappe enroulée lors de la défaite 3-2 de Liverpool à Bournemouth, et a rivalisé avec son but contre Arsenal grâce à une frappe « knuckleball » imparable lors de la défaite 2-1 à domicile de Liverpool contre Manchester City. Il a complété son quatuor lors du match nul 1-1 contre Tottenham, même si, dans ce cas-là, il a été aidé par une très mauvaise intervention de Guglielmo Vicario.
Lors d'une masterclass sur les coups francs avec Redknapp pour Sky Sports en mai, Szoboszlai a révélé qu'il « se concentre uniquement sur le ballon » et cherche à frapper au niveau de la valve, une technique d'abord mise en lumière auprès du grand public par Cristiano Ronaldo lors de son premier passage à Manchester United. Szoboszlai adopte généralement la même approche quand il se crée un peu d'espace dans le jeu, en frappant le centre exact du ballon pour limiter la rotation et en gardant un geste d'accompagnement court afin de créer cette trajectoire flottante en plein air.
Toujours de la place pour s’exprimer
Il semblerait qu'Iraola soit désireux d'exploiter encore davantage les qualités de Szoboszlai cette saison, alors qu'il pousse Liverpool à tenter plus souvent sa chance de loin. « Nous travaillons beaucoup les frappes », a déclaré Mac Allister au média du club après la victoire de la semaine dernière contre Tottenham. « Dom l'a en lui, c'est naturel chez lui. »
Désormais, d'autres commencent à suivre l'exemple donné par le talismanique numéro 8 de Liverpool, en Premier League notamment. La saison dernière, seulement 13,9 % des buts inscrits dans la compétition l'ont été de l'extérieur de la surface de réparation, mais ce chiffre est monté à 17,2 % après les cinq premières journées de la nouvelle campagne, tandis que les buts marqués à l'intérieur de la surface sont passés de 25,1 % à 18,7 %, selon The Guardian.
La surprise Brighton y a largement contribué, avec une merveille de Lewis Dunk de 27 mètres et Yasin Ayari qui a lui aussi trouvé le chemin des filets de l'extérieur de la surface lors d'un succès 5-0 face à Coventry City. Pascal Gross et Charalampos Kostoulas ont fait de même lorsque Brighton a fait tomber Arsenal dans un impressionnant succès 3-0 samedi, tandis qu'Emiliano Buendia a inscrit le troisième but d'Aston Villa d'une frappe de 23 mètres lors de sa victoire 3-2 contre Tottenham.
Les blocs défensifs bas sont de nouveau régulièrement utilisés, alors que les clubs dits moins huppés tentent d'étouffer l'élite, tandis que les équipes du milieu de tableau se montrent plus audacieuses. La tentation de tenter sa chance de loin grandit de nouveau en conséquence, avec Guardiola qui n'est plus là pour prêcher l'importance de faire tourner le ballon à l'infini.
Szoboszlai mérite beaucoup de crédit pour ce virage romantique. Il a montré qu'il devrait toujours y avoir de la place pour l'expression personnelle et une vraie prise de risque. L'instinct pur peut encore triompher des algorithmes, et rappeler aux gens pourquoi ils sont tombés amoureux du beau jeu au départ.