Liverpool a connu des débuts poussifs sous Andoni Iraola, ne remportant qu’un seul de ses quatre premiers matches de Premier League. Les supporters avaient désespérément besoin d’un motif d’enthousiasme après un terne match nul 0-0 contre Fulham à Anfield, mais ils ont encore souffert lorsque Liverpool a affronté Tottenham au troisième tour de la Carabao Cup.

Des buts d’Alexis Mac Allister et de Cody Gakpo ont donné à Liverpool une avance de 2-0, mais Conor Gallagher a réduit l’écart pour Tottenham à la 69e minute, avant que les visiteurs ne se ruent vers l’avant à la recherche de l’égalisation. Liverpool a toutefois tenu bon et a finalement plié le match dans le temps additionnel grâce à un moment de génie époustouflant signé Dominic Szoboszlai.

Gakpo a récupéré le ballon sur le côté gauche avant de le lober au-dessus d’un défenseur vers Szoboszlai, qui l’a amorti de la poitrine puis a décoché une frappe tonitruante, qui a contourné le gardien de Tottenham Martin Dubravka, pourtant à l’horizontale, avant de se loger dans la lucarne. Cette frappe surpuissante des 35 yards a mis le public local en transe, mais personne n’a affiché de surprise : Szoboszlai était déjà solidement établi comme un spécialiste des frappes lointaines.

En effet, aucun joueur de Premier League n’a inscrit plus de buts de l’extérieur de la surface (13) toutes compétitions confondues que Szoboszlai depuis son arrivée à Liverpool en provenance du RB Leipzig à l’été 2023. « Je dirais qu’il est dans mon top 5 », a déclaré l’international hongrois lorsqu’on lui a demandé où il classait sa dernière frappe. « On sait quand on a réussi une bonne frappe, on le sent. Je pensais qu’elle allait au milieu, mais je l’ai vue partir sur la droite. Tout était parfait. »

Pendant de nombreuses années, l’idée s’est largement répandue que l’école de pensée populaire de Pep Guardiola, axée sur des schémas de jeu élaborés pour faire plus ou moins entrer le ballon dans le but à force de combinaisons, tuait l’art de la frappe venue d’ailleurs. Mais Szoboszlai est en train, presque à lui seul, de lui redonner ses lettres de noblesse.