De futur grand talent d’Arsenal à trafiquant de drogue condamné : la triste chute de Jay Emmanuel-Thomas

Il avait déjà vécu un prêt décevant à Blackpool à ce moment-là et, quelques mois après les éloges publics de Wenger, il a été envoyé pour une période tout aussi difficile à Cardiff.

Le héros de l’académie est parti définitivement en 2011 à la recherche d’un environnement qui lui permettrait de s’épanouir, mais il a au contraire vu son talent se flétrir à chaque déception.

Emmanuel-Thomas donnait souvent une excellente première impression grâce à son physique et à sa maîtrise du ballon, mais il était tout simplement incapable de maintenir ce niveau sur la durée.

En Championship avec Ipswich, il a connu une première saison prometteuse, mais a perdu sa place dans le onze de départ lors de l’exercice suivant avant de partir, avec l’entraîneur Mick McCarthy déclarant : « Je lui ai dit que je ne les vois pas comme faisant partie de mes plans pour la suite et qu’ils sont libres de chercher un autre club.

« Je pense simplement que Jay n’a pas exploité tout son potentiel chez nous. »

Il semblait avoir trouvé son niveau en League One avec Bristol. Retrouvant son efficacité devant le but, il a inscrit 15 réalisations lors de la saison de championnat 2013-2014 et a aussi montré ses qualités de créateur avec quelques passes décisives. Une fois encore, à son retour, il a constaté que sa place avait été prise la saison suivante, mais il a tout de même réussi à faire parler sa magie à une ou deux reprises.

« Jay a été de première classe », a déclaré l’entraîneur Steve Cotterill après que l’attaquant a orchestré une victoire 4-0 contre Notts County en janvier 2015. Après une belle percée et une passe sur le premier but, il a contrôlé le ballon dans la surface avant d’expédier le troisième au fond des filets.

« Il n’y a pas seulement le fait qu’il peut faire des choses qui enthousiasment les supporters, son volume de jeu est encore plus important. La clé de sa contribution, c’était sa conscience permanente de l’endroit où se trouvait le ballon. Plus il court pendant un match, plus sa qualité ressortira. »

Avec plus de 100 matches disputés pour Bristol, ce fut la meilleure période de sa carrière.

Queens Park Rangers l’a fait revenir en Championship, mais a aussi rapidement renoncé à lui, et il n’a trouvé aucune satisfaction lors de ses prêts à MK Dons et Gillingham.

En 2019, Emmanuel-Thomas a opté pour un « changement de décor » et a rejoint le PTT Rayong, qui venait d’être promu dans l’élite thaïlandaise. « J’habitais juste au bord de la plage, a-t-il raconté. En sortant de mon appartement, vous traversiez la route et vous étiez sur la plage. Le temps était vraiment agréable. Je n’avais absolument aucune plainte à formuler sur ma vie. C’était parfait pour moi. »

Cette aventure n’a duré que trois mois, le club ayant mis la clé sous la porte en pleine saison en raison de problèmes financiers.

Après presque 18 mois sans club, le club écossais de Livingston a recruté l’attaquant sur la base de ce qu’il avait vu à l’entraînement, mais ce fut la même vieille histoire : des éclairs de promesse au milieu de longues périodes de néant.

Il a effectué un appel tranchant dans la surface pour reprendre un centre à ras de terre et marquer le but de l’égalisation lors d’un match nul 2-2 contre le Celtic en janvier, avant d’inscrire un but d’une fantastique déviation dans une victoire 2-1 contre Hamilton.

« Je pensais au but de [Thierry] Henry contre Manchester United [en 2000] quand j’ai marqué », a-t-il confié à The Athletic au sujet de son but contre Hamilton.

L’entraîneur de Livi, David Martindale, a déclaré au Times : « Techniquement, Jay est l’un des tout meilleurs joueurs que j’aie vus. Il a des pieds tellement exceptionnels, son toucher de balle et sa qualité sont effrayants. Je le jure devant Dieu, en termes de talent, c’est le meilleur footballeur du Livingston FC.

« En pure qualité technique, je pense que nous pourrions avoir l’un des meilleurs joueurs du championnat. »

Aberdeen lui a offert un contrat de deux ans, mais il y a aussi été un échec, partant après 14 apparitions en championnat, avec l’entraîneur Jim Goodwin affirmant que le joueur n’était « pas assez en forme pour pratiquer le type de football que je veux que nous pratiquions ».

Une autre aventure internationale a suivi, cette fois en Inde, mais elle n’a encore duré que quelques mois.

Peu après, il s’est retrouvé en Scottish Championship.