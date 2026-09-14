La Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis a alimenté une nouvelle hausse incroyable de la demande pour les cartes de collection de football. Comme l’Amérique du Nord est traditionnellement le marché le plus vaste et le plus développé pour la collection de cartes de sport, l’organisation de la Coupe du monde sur place a créé une porte d’entrée pour des millions de fans locaux dans le hobby du « soccer ».

La collection World Cup Prizm 2026 de Panini a été le produit de cartes de football le plus largement distribué de l’histoire, avec des cartes ultra-rares, comme les Black Prisms 1/1, les Nebula Prisms et les inserts Color Blast, incluses pour aider à attirer un immense nouveau public. Il y avait aussi de nombreux récits captivants auxquels les gens pouvaient adhérer pendant le tournoi, notamment le « Last Dance » de Messi avec l’Argentine, ce qui était attendu comme la dernière révérence de Ronaldo avec le Portugal, et la première apparition de Lamine Yamal sur la scène mondiale, qui s’est terminée en apothéose avec l’Espagne.

Après la Coupe du monde, Topps était prêt à capitaliser sur l’engouement avec la sortie de sa collection phare Premier League 2026-2027. Après avoir réduit le set de base de 450 cartes à un format plus resserré de 300, compléter un classeur entier est désormais plus facile que jamais, et les collectionneurs peuvent se concentrer davantage sur la valeur des cartes les plus recherchées.

Topps a également misé sur la nostalgie des millennials en ramenant le style Merlin dans un set séparé de 200 cartes. Rendant hommage à la marque classique d’autocollants des années 1990, la collection Merlin mélange des joueurs modernes à des thèmes rétro, inspirés de la sorcellerie et de l’art classique, qui ont une charge émotionnelle irrésistible pour les passionnés de longue date de ce hobby.

Une autre hausse interviendra lorsque le set Topps Chrome UEFA Champions League 2026-2027 sortira plus tard dans la saison. Cette semaine, Fanatics Collectibles et UC3 (représentant l’UEFA et les plus grands clubs européens) ont annoncé une prolongation de partenariat de six ans allant de 2027 à 2033, la dernière collection Champions League devant inclure des cartes debut patch 1/1.

Fanatics sera sans aucun doute déjà en train de se préparer pour l’Euro 2028 en Grande-Bretagne et en Irlande, et bien sûr, il y a désormais aussi la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite à attendre avec impatience. « Cette Coupe du monde avec Fanatics va être folle parce qu’ils auront de sérieux plans, affirme Blazey. Un bon baromètre pour voir jusqu’où cela peut aller, c’est l’Euro 2028 ; c’est un tournoi à domicile, Topps a la licence de la Premier League, la licence de l’Euro ; ils ont fortement poussé la Premier League, donc ce sera vraiment très intéressant de voir ce qu’ils feront avec l’Euro. Tout le monde continue de parler d’une baisse parce que le marché a grandi si rapidement, mais je pense que cela va continuer à croître quoi qu’il arrive. »

En effet, le marché mondial des cartes de collection sportives est actuellement évalué à l’impressionnant montant de 14,85 milliards de dollars, le football représentant à lui seul la plus grande part du segment sportif avec 35,6 %. On estime que 45 % des nouveaux amateurs se spécialisent dans le football, et plus de 500 millions de cartes sont désormais vendues chaque année dans ce secteur, dont 12 millions sont soumises à des agences professionnelles de gradation.

Les cartes de football les plus recherchées appartiennent à la même catégorie que les grands crus, les montres et les cryptomonnaies. Ce sont des capsules temporelles qui préservent sur carton et à l’encre un millésime irremplaçable d’excellence humaine.

Ouvrir un paquet contenant une carte légendaire 1/1 d’un joueur satisfait à la fois le cœur sentimental du supporter invétéré et la logique clinique de l’investisseur moderne, et ce hobby ne fera que continuer à se développer à l’ère du numérique, sans aucune barrière géographique. En fin de compte, c’est simple : ceux qui aiment le beau jeu chercheront toujours un moyen de posséder, protéger et transmettre un morceau de cette magie.