Comment la Women's Super League s’est imposée comme la destination de référence pour les superstars de classe mondiale

À elles deux, le Barça et l’OL ont remporté 10 des 11 dernières éditions de la Ligue des champions. Lyon représente six de ces sacres et a atteint deux autres finales. De son côté, le Barça compte quatre couronnes continentales et a terminé trois fois finaliste. C’est dans ces deux clubs que les chances de gloire européenne sont les plus grandes.

Mais cela, tout comme une domination nationale implacable, ne semble plus suffire aux joueuses de l’élite. Si ces succès sont incroyables et resteront des moments qu’elles savoureront toujours, les meilleures joueuses veulent être davantage mises au défi et la WSL est le seul championnat en Europe où cela est possible de manière régulière.

La saison dernière, Barcelone a pris 87 points sur un maximum de 90 pour remporter son septième titre consécutif en Liga F. Toutes compétitions confondues, les Blaugrana n’ont perdu qu’un seul match en route vers un quadruplé.

En France, Lyon a affiché une domination similaire, restant invaincu dans tous ses matches nationaux pour réussir un triplé. Ses seules défaites sont arrivées lors des matches aller de deux confrontations de Ligue des champions, qu’il a finalement remportées au score cumulé, ainsi qu’en finale européenne face au Barça. Le Bayern Munich, lui aussi, n’a perdu qu’en compétition continentale la saison dernière, prenant 74 points sur 78 possibles pour remporter la Frauen-Bundesliga dans le cadre d’un triplé national.

Alors que la Serie A italienne montre des promesses en tant que championnat mais reste encore en développement, c’est l’Angleterre et la WSL qui offrent le niveau de compétitivité au plus haut niveau le plus régulier et le plus constant recherché par les joueuses.

La saison dernière, le titre a été remporté par Manchester City, qui a laissé 11 points en route. Dix-huit victoires en 22 matches, c’est plutôt impressionnant, mais laisser autant de points et remporter le titre est presque du jamais-vu dans les championnats rivaux. En Espagne, un champion n’a plus laissé 11 points depuis la saison 2017-2018, et cela n’est plus arrivé en Allemagne depuis l’exercice 2016-2017. En France, il faut procéder à des ajustements pour convertir selon le barème actuel de trois points pour une victoire et un point pour un nul, car la dernière fois que cela s’est produit avec les règles d’aujourd’hui remonte à 2003-2004, quand le championnat attribuait en réalité quatre points pour une victoire et deux pour un nul.

Au cours des huit dernières saisons, le futur champion de WSL a laissé plus de points en route vers le titre que les champions de France, d’Allemagne et d’Espagne réunis à six reprises. Lors des deux autres occasions, pendant les saisons 2024-2025 et 2018-2019, le futur champion de Frauen-Bundesliga a laissé un point de plus que le futur champion de WSL.