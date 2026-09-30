Comment la Women's Super League s’est imposée comme la destination de référence pour les superstars de classe mondiale
Barcelone a disputé chacune des six dernières finales de la Ligue des champions féminine, en remportant quatre. Le Barça a supplanté Lyon, champion d’Europe à huit reprises, pour devenir la nouvelle force dominante du continent et la meilleure équipe du football féminin à l’heure actuelle. Et pourtant, cet été, dans la foulée de ce quatrième titre en Ligue des champions, trois des joueuses les plus importantes du Barça ont quitté la Catalogne pour rejoindre l’Angleterre et la Women’s Super League.
Cela en dit toutefois bien plus sur la WSL que sur le Barça. L’élite anglaise est désignée depuis un moment déjà par beaucoup comme le meilleur championnat du monde, mais les arrivées de la double lauréate du Ballon d’Or Alexia Putellas, de Mapi Leon, peut-être la meilleure défenseure centrale de la planète, et d’une autre joueuse véritablement de classe mondiale en la personne d’Ona Batlle, n’ont fait que renforcer les arguments de la division pour s’emparer de cette couronne.
Ces transferts signifient que plus de la moitié du Club World-Class de GOAL évolue désormais en club en Angleterre. D’autres membres, comme Mariona Caldentey et Ellie Carpenter, anciennement au Barça et à Lyon respectivement, ont elles aussi choisi de rejoindre des équipes de WSL ces derniers temps, après s’être déjà imposées parmi l’élite du football féminin.
Il est clair que si le Barça est la force dominante en Europe, et que Lyon n’est pas loin derrière les Catalanes dans la hiérarchie continentale, en ce qui concerne un championnat, la WSL est l’endroit où il faut être. Alors, qu’est-ce qui attire les meilleures joueuses du monde dans cette division ?
Le championnat le plus compétitif d’Europe
À elles deux, le Barça et l’OL ont remporté 10 des 11 dernières éditions de la Ligue des champions. Lyon représente six de ces sacres et a atteint deux autres finales. De son côté, le Barça compte quatre couronnes continentales et a terminé trois fois finaliste. C’est dans ces deux clubs que les chances de gloire européenne sont les plus grandes.
Mais cela, tout comme une domination nationale implacable, ne semble plus suffire aux joueuses de l’élite. Si ces succès sont incroyables et resteront des moments qu’elles savoureront toujours, les meilleures joueuses veulent être davantage mises au défi et la WSL est le seul championnat en Europe où cela est possible de manière régulière.
La saison dernière, Barcelone a pris 87 points sur un maximum de 90 pour remporter son septième titre consécutif en Liga F. Toutes compétitions confondues, les Blaugrana n’ont perdu qu’un seul match en route vers un quadruplé.
En France, Lyon a affiché une domination similaire, restant invaincu dans tous ses matches nationaux pour réussir un triplé. Ses seules défaites sont arrivées lors des matches aller de deux confrontations de Ligue des champions, qu’il a finalement remportées au score cumulé, ainsi qu’en finale européenne face au Barça. Le Bayern Munich, lui aussi, n’a perdu qu’en compétition continentale la saison dernière, prenant 74 points sur 78 possibles pour remporter la Frauen-Bundesliga dans le cadre d’un triplé national.
Alors que la Serie A italienne montre des promesses en tant que championnat mais reste encore en développement, c’est l’Angleterre et la WSL qui offrent le niveau de compétitivité au plus haut niveau le plus régulier et le plus constant recherché par les joueuses.
La saison dernière, le titre a été remporté par Manchester City, qui a laissé 11 points en route. Dix-huit victoires en 22 matches, c’est plutôt impressionnant, mais laisser autant de points et remporter le titre est presque du jamais-vu dans les championnats rivaux. En Espagne, un champion n’a plus laissé 11 points depuis la saison 2017-2018, et cela n’est plus arrivé en Allemagne depuis l’exercice 2016-2017. En France, il faut procéder à des ajustements pour convertir selon le barème actuel de trois points pour une victoire et un point pour un nul, car la dernière fois que cela s’est produit avec les règles d’aujourd’hui remonte à 2003-2004, quand le championnat attribuait en réalité quatre points pour une victoire et deux pour un nul.
Au cours des huit dernières saisons, le futur champion de WSL a laissé plus de points en route vers le titre que les champions de France, d’Allemagne et d’Espagne réunis à six reprises. Lors des deux autres occasions, pendant les saisons 2024-2025 et 2018-2019, le futur champion de Frauen-Bundesliga a laissé un point de plus que le futur champion de WSL.
Destins contrastés
Il ne s’agit en rien de dénigrer des équipes comme le Barça, Lyon ou le Bayern Munich, ni celles qui les ont précédées, qui sont devenues si fortes qu’elles ont dominé leur championnat national. C’est tout à l’honneur de ces clubs, qui ont investi et construit des équipes incroyables capables de devenir de véritables machines à gagner.
Cela s’est souvent aussi traduit par du succès en Ligue des champions, puisque le Barça, Lyon et Wolfsburg, que le Bayern a désormais supplanté pour devenir la force dominante en Allemagne, ont tous remporté plusieurs titres européens. Pendant ce temps, le sacre continental d’Arsenal en 2025 a été le premier d’un club anglais en 18 ans, après la victoire des Gunners contre Umea en finale en 2007.
Chelsea est l’équipe qui s’est le plus approchée de rejoindre son rival londonien sur le toit de l’Europe côté anglais, mais n’a pas réussi à transformer sa domination nationale, au milieu de six titres consécutifs en WSL, en une première couronne en Ligue des champions.
Au moins un facteur handicapant a été la compétitivité de la WSL, qui signifie que les joueuses clés ne peuvent pas être mises au repos aussi facilement. « Je pense que quand vous avez la Ligue des champions et le championnat, pour moi, le niveau est presque le même », a déclaré à GOAL cet été Sonia Bompastor, qui avait remporté la Ligue des champions comme entraîneure principale de Lyon avant de rejoindre Chelsea, en évoquant la compétitivité de la WSL. C’est aussi quelque chose qui a déjà été mentionné à propos de la Premier League masculine.
Défis hebdomadaires
Mais si ce niveau de concurrence constitue parfois un obstacle pour les entraîneurs et les équipes, il joue aussi un rôle clé pour attirer les talents d’élite en Angleterre. Être mises à l’épreuve et poussées chaque semaine, c’est ce que veulent les meilleures joueuses, et c’est en WSL qu’elles l’obtiennent.
« À mon avis, on ne sait jamais quel sera le résultat du match », a déclaré Putellas aux journalistes cet été, après avoir quitté le Barça pour rejoindre le London City Lionesses, un club londonien en plein essor appartenant à la milliardaire Michele Kang. « C’est un championnat très compétitif, semaine après semaine. »
Batlle, qui a auparavant joué pour Manchester United en WSL entre 2020 et 2023, a tenu des propos similaires après son retour en Angleterre pour rejoindre Arsenal : « J’étais très heureuse d’être de retour en WSL. Je pense que c’est le championnat le plus compétitif et c’était un défi que je recherchais. Maintenant, je pense que c’est le bon moment et le bon endroit pour être là, pour profiter des prochaines années ici et rivaliser chaque week-end. »
Une domination incroyable
C'est une conséquence des investissements réalisés à l'échelle de tout le championnat, et non plus seulement dans quelques clubs. L'engagement du Barça envers son équipe féminine surpasse celui de n'importe quel autre club de Liga F et on peut en dire autant de Lyon en France. Cela a été un sujet de frustration pour ces équipes de voir que les autres ne cherchent pas à atteindre le niveau qu'elles ont fixé.
En France, par exemple, le championnat a instauré à partir de la saison 2023-2024 un format de play-offs en fin de saison pour décider du titre, que Lyon a remporté chaque année sauf une depuis son premier sacre en 2007. Ada Hegerberg, l'attaquante vedette de l'OL et toute première lauréate du Ballon d'Or féminin, a qualifié ce changement de « terrible » en s'exprimant auprès de GOAL après sa première mise en œuvre il y a deux ans.
« Au lieu de progresser et d'essayer d'atteindre les standards des meilleures, vous essayez de les rabaisser afin d'apporter un peu de suspense au championnat, a-t-elle regretté. Comment pouvez-vous expliquer aux joueuses qui remportent ce championnat avec 11 points d'avance qu'elles doivent quand même disputer deux matches pour décider du titre ? Je trouve ça fou d'en arriver là. Je ne comprends pas. »
Forces montantes
En WSL, pas besoin de drame fabriqué. Oui, Chelsea a remporté six titres consécutifs il y a peu, mais seule sa consécration en 2024-2025 a fini par devenir une formalité. Les quatre courses au titre précédentes se sont toutes jouées lors de la dernière journée, le titre en 2023-2024 ayant été attribué à la différence de buts.
C’est parce qu’il y a de très grands clubs comme Arsenal, Chelsea et Manchester City, puis des équipes comme Manchester United, Tottenham, Brighton et Liverpool, qui ont récemment bouleversé la hiérarchie. Rien que cette saison, Aston Villa et le promu Crystal Palace ont pris des points face au « Big Three » susmentionné. Presque toutes les équipes investissent, progressent et attirent des joueuses de premier plan, ce qui signifie que la qualité est répartie dans tout le championnat.
« Elle a évolué », a déclaré Batlle à propos de la WSL cet été, après être revenue dans le championnat trois ans plus tard. « Il y a énormément de grandes joueuses dans ce championnat et je pense que toutes les équipes ont franchi un cap. Il y a beaucoup de bons clubs qui essaient d’investir et d’avoir de bonnes équipes pour bien rivaliser et tenter de remporter ce championnat. »
Leon, sa coéquipière en sélection espagnole, qui découvre le championnat après avoir rejoint London City, a exprimé des sentiments similaires dans une interview accordée au Guardian : « L’engagement que montre le championnat, enfin les clubs, je pense que tout cela le rend très attractif et donne envie de venir, parce que j’ai suivi le championnat anglais ces dernières années et on a l’impression qu’il ne vous laisse pas vous relâcher une seule seconde, dans aucun match, à aucun moment du match. Pas une seule seconde ne vous permet de relâcher l’attention, parce que le championnat anglais est bien plus compétitif. »
Nouveau défi
Ainsi, lorsqu’une joueuse comme Leon, qui avait passé toute sa carrière en Espagne et les neuf dernières années au Barca, cherche à sortir de sa zone de confort, à aller dans un nouveau pays et à découvrir un nouveau style, c’est vers la WSL qu’elle s’est tournée pour relever ce défi, en raison de ses différences, mais aussi de sa qualité, de sa compétitivité et des investissements qui y sont réalisés.
« Mon corps réclamait quelque chose de différent », a expliqué Leon en évoquant les raisons de son arrivée à London City. « J’ai passé de nombreuses années dans une position confortable, parce que jouer au Barca a été absolument merveilleux et très agréable ; c’est un style de jeu qui me convient énormément.
« En venant en Angleterre, le football est très différent du football espagnol, au premier abord. Donc, je pense que [la raison, c’était] de pouvoir me mettre à l’épreuve et voir si j’en suis capable. Je vais faire des efforts pour m’adapter à cette ligue et aussi pour me prouver que je suis capable de rivaliser dans un autre style de jeu que celui qui me met le plus en valeur. »
Caldentey, qui a rejoint Arsenal en provenance du Barca en 2024 et a été l’une des grandes artisanes du sacre des Gunners en Ligue des champions dès sa première saison, a tenu des propos similaires dans un entretien accordé à Arseblog en revenant sur son transfert : « Je pense que c’était essentiellement pour sortir de ma zone de confort parce que j’étais restée si longtemps au même endroit. Puis tu arrives dans le meilleur championnat du monde, avec le plus haut niveau de compétition tous les trois jours. C’est un très bon défi. »
Le meilleur au monde
Mais la WSL n’est pas soudainement devenue le meilleur championnat du monde parce que des joueuses de haut niveau arrivent et élèvent le niveau. La base est déjà élevée parce que le championnat est déjà en pleine croissance et que, par conséquent, les joueuses qui y évoluent ont progressé.
C’est dans ce championnat que des stars de l’Angleterre comme Hannah Hampton et Alessia Russo sont devenues des joueuses de classe mondiale, et que des joueuses comme Khadija Shaw et Yui Hasegawa se sont elles aussi imposées parmi les meilleures footballeuses du monde. Pour certaines, des joueuses comme Vivianne Miedema et Emily Fox appartenaient déjà à cette catégorie avant d’arriver en Angleterre, mais rares sont ceux qui diraient qu’elles n’ont pas encore franchi un cap et atteint un niveau supérieur en WSL.
La NWSL, l’élite du football féminin aux États-Unis, peut faire valoir de solides arguments lorsqu’il s’agit d’être plus compétitive que son homologue anglaise. Cette saison, Chicago Stars, lanterne rouge, a battu le Kansas City Current, vainqueur du NWSL Shield 2025, ainsi que l’Utah Royals, actuellement quatrième du classement. Boston Legacy, avant-dernier, compte aussi une victoire contre l’Utah, confirmée une semaine plus tard par un succès face au Washington Spirit, troisième. Ces résultats arrivent parfois aussi en WSL, mais le mantra selon lequel « n’importe qui peut battre n’importe qui » n’est pas encore tout à fait vrai en Angleterre.
On s’en rapproche cependant, tout en attirant plus de talents de classe mondiale que n’importe quelle autre division du football féminin. Alors que d’autres championnats se demandent quoi faire face à la menace de perdre leurs meilleures joueuses, la WSL continue d’attirer toujours plus de talents venus des quatre coins du monde, tout en voyant de grandes stars locales comme Mary Earps et Georgia Stanway revenir.
Le débat peut se poursuivre, mais il devient de plus en plus difficile d’affirmer que la WSL n’est pas aujourd’hui le meilleur championnat du football féminin. Les arrivées de Putellas, Leon, Batlle et d’autres ne font que le confirmer.