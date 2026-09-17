« Cela a beaucoup changé » : le RB Leipzig repense sa formule du succès après avoir perdu Yan Diomande au profit du Real Madrid
LEIPZIG, Allemagne -- Red Bull Leipzig ne voulait pas vendre Yan Diomande.
Le club tenait là un joueur vedette comme il n’en avait encore jamais eu. Il a tout fait pour le retenir. Des guerres sur les réseaux sociaux faisaient rage autour de lui, sur fond de spéculations concernant des accords et des montants records pour le club. Le directeur sportif Marcel Schafer est même intervenu, affirmant publiquement que Red Bull n’avait conclu d’accord avec personne. À Leipzig, on pense que Diomande peut devenir, et deviendra, l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est pourquoi le club a insisté pour qu’en cas de départ, un bonus lié au Ballon d’Or figure dans l’accord.
Liverpool aurait bouclé sa signature. Puis ce fut le PSG. Le Real Madrid, au final, a proposé l’offre la plus élevée. Pour 140 M€, maigre consolation, Leipzig avait perdu son atout le plus précieux.
« À 100 %, l’intention n’était pas de vendre Yan Diomande. Pourquoi ferions-nous cela ? Mais encore une fois, nous sommes un club qui a besoin de revenus liés aux transferts… bien sûr, notre intention est de garder un joueur au moins deux ans… si le Real Madrid se présente, c’est difficile », a déclaré Schafer.
Il y a quelques années, cela aurait relevé de la procédure habituelle. Leipzig achetait des talents à bas prix avant de les faire passer vers les sommets du football européen. Pendant plus d’une décennie, ce modus operandi a très bien fonctionné et a servi de point de départ à certains des joueurs les plus accomplis d’Europe. Mais les choses changent. L’évolution du marché des transferts, une marque en pleine croissance, une présence régulière en Ligue des champions, et une conviction partagée dans tout le club que de plus grandes réussites sont possibles ici. Leipzig était un opérateur malin, avec une réputation bâtie sur le trading de joueurs et sa capacité à évoluer peut-être un peu au-dessus de son poids financier. Désormais, il est temps d’adopter une approche différente. Désormais, il est temps de penser jeunesse.
« Il y a cinq, six ou sept ans, c’était comme si, lorsqu’ils étaient une étoile montante en Allemagne… il était presque évident, à mon avis, que ce joueur, peu importe son nom, partirait à Leverkusen, Dortmund ou Leipzig. Aujourd’hui, même toutes les équipes de Premier League sont sur ces joueurs et essaient de les signer. Donc pour nous, ce sera compliqué dans les prochaines années », a déclaré Schafer.
Et quand vous ne pouvez pas rivaliser financièrement, ou du moins que vous ne trouvez plus la valeur que vous trouviez auparavant, alors le football moderne vous impose de bifurquer rapidement. Leipzig, malgré toutes ses réussites dans la revente de jeunes joueurs, n’a jamais vraiment développé l’un des siens. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande : ils ont tous été vendus à des clubs disputant la Ligue des champions pour des sommes énormes. Mais ils avaient tous été repérés ailleurs. Ce n’était pas un problème lorsque Leipzig avait une mainmise sur Paris, Salzbourg, Vienne et les échelons inférieurs de la Bundesliga.
Mais aujourd’hui, le club n’a plus un tel contrôle. Leipzig se fait devancer sur ces joueurs par des clubs ailleurs en Europe. Le focus doit donc venir de l’intérieur.
« Par le passé, notre modèle économique consistait davantage à recruter en Europe des joueurs assez jeunes, mais déjà chez les seniors, à 18, 19 ou 20 ans, à travailler avec eux pendant deux ou trois ans, puis bien sûr à les revendre. Nous n’avons pas réussi par le passé à faire venir de très jeunes joueurs, de 15, 16 ans, voire plus jeunes encore, à travailler avec eux dans notre académie, puis à les promouvoir en équipe première ou à les vendre », a déclaré à GOAL le responsable du développement des jeunes, David Wagner.
Construire le bon centre d’entraînement
Le centre d’entraînement du RB Leipzig est impeccable. Situé à pas plus de 15 minutes en voiture du centre-ville, le complexe paraît et se ressent aussi high-tech qu’à son ouverture en 2015. Ralf Rangnick, surtout connu du public anglophone comme l’homme qui avait déclaré que Manchester United avait besoin d’une « opération à cœur ouvert », a façonné l’académie de Leipzig pour en faire une référence absolue.
Si une idée nouvelle et high-tech dans le football n’a pas vu le jour ici, alors Leipzig a certainement dépensé de l’argent pour la perfectionner. L’académie compte neuf terrains, dont un stade de près de 2 000 places pour l’équipe féminine, et oui, on peut y acheter du Red Bull. Ici, ce sont les moindres détails qui comptent. Chaque élément a été soigneusement pensé, des écrans d’analyse vidéo en direct sur les terrains d’entraînement aux illusions d’optique sur le papier peint représentant des taureaux courant soit « avec » vous, soit « contre » vous, selon que vous vous dirigez vers le vestiaire de l’équipe à domicile ou celui de l’équipe visiteuse.
Les vestiaires s’agrandissent progressivement selon les catégories d’âge. Un sauna est installé entre les installations des moins de 17 ans et des moins de 19 ans, les joueurs devant prouver qu’ils sont suffisamment « matures » pour prendre soin de leur corps en l’utilisant.
Un parcours d’obstacles rappelant American Ninja Warrior est utilisé pour tester l’agilité des jeunes, l’équipe première n’étant pas autorisée à s’y essayer, le risque de blessure étant trop important. Une piste intérieure, fabriquée avec le même gazon hybride que celui sur lequel les joueurs s’entraînent, sert à mesurer la vitesse, avec des capteurs placés tous les cinq mètres pour recueillir des données. Les joueurs de jeunes en U16 et au-delà ont leur propre dortoir. Les plus jeunes vivent soit dans des familles d’accueil en ville, soit font l’aller-retour chaque jour. Un tuteur est présent sur place pour suivre la scolarité des footballeurs. Si vous n’êtes pas performant en classe, vous ne jouez pas.
Chaque membre de l’effectif, des équipes de jeunes à l’équipe première, a accès à une application qui suit son entraînement et sa nutrition, et propose des vidéos personnalisées pour l’analyse, 24 heures sur 24. Une télévision dans le hall du centre diffuse en boucle des extraits de tous les autres clubs Red Bull, passant sans cesse d’un pays à l’autre, d’une catégorie d’âge à l’autre.
C’est ultramoderne, et cela ne cesse de s’améliorer. Alors pourquoi seulement trois joueurs formés à l’académie du RB Leipzig ont-ils disputé plus de 100 matches de Bundesliga ?
« Ce n’est pas une question d’infrastructures », a déclaré Wagner.
« Je n’ai jamais eu un entraîneur qui écarte un joueur meilleur que tous les autres »
Wagner a été recruté l’an dernier pour trouver des solutions. Il a fait partie des nominations phares supervisées par l’ancien directeur mondial du sport, Jurgen Klopp. Wagner et Klopp sont amis depuis toujours. Wagner était le témoin de Klopp à son mariage. Cette familiarité a aidé, a reconnu Wagner. Mais l’expérience de Wagner comme entraîneur en Premier League a également joué, lui qui y a constaté à quelle fréquence les clubs produisent des talents de premier plan.
Il estime que c’est là que l’Allemagne, et Leipzig, doivent vraiment combler leur retard.
« L’Angleterre est bien meilleure que nous [dans le développement des jeunes]. Évidemment, je connais très bien l’Angleterre parce que j’y ai travaillé pendant de nombreuses années. Ils sont totalement concentrés sur des programmes de développement individuel au sein de l’entraînement collectif. Ils n’ont pas de classement avant les moins de 16 ans. Ils se retrouvent le week-end. Ils jouent des matches. Ils aiment gagner ces matches, mais personne ne s’en soucie », a expliqué Wagner.
Et cette dernière partie, jouer des matches, constitue la principale priorité de Wagner. L’an dernier, les équipes de jeunes du RB Leipzig ont disputé 30 à 40 matches à chaque niveau. Cette année, grâce à l’UEFA Youth League et à une compétition créée par le club lui-même, ce chiffre dépassera les 50. Il n’y a pas meilleure manière d’évaluer la performance qu’un match de 90 minutes. Leipzig s’est assuré d’en jouer davantage.
Pour une génération que le club estime avoir besoin de s’endurcir un peu, cela a tout simplement du sens.
« Mon fils jouait, et ils menaient 6 ou 7-0. Les meilleurs joueurs doivent sortir parce que ce n’est pas respectueux envers l’adversaire, et moi je me dis : “c’est quoi ce bordel ?”, vous savez, marquer trop de buts ? », a déclaré Schafer.
Il veut des gamins prêts à transformer un 7-0 en 20-0. Historiquement, toutefois, son club a eu du mal à leur faire une place en équipe première. C’est peut-être un problème plus large en Allemagne de l’Est. Une région de 10 millions d’habitants, hors Berlin, n’a produit qu’un seul membre de l’effectif de la Coupe du monde 2026. Pourtant, le talent est bien là. Leipzig possède une culture footballistique, et n’est pas si éloigné de viviers comme Berlin et Francfort, qui produisent des joueurs depuis des décennies. Convaincre les jeunes de jouer pour Leipzig reste toutefois compliqué, notamment à cause de l’absence d’une filière claire et évidente vers l’équipe première.
« La plupart des joueurs, ou des parents, ou des agents, lorsqu’ils doivent prendre une décision, regardent combien de joueurs ils ont amenés en équipe première, et évidemment ce n’est pas un argument que nous pouvons avancer parce que nous ne l’avons pas fait par le passé. Cela signifie donc évidemment que nous n’avons pas la meilleure réputation en Allemagne », a déclaré Wagner.
Alors, quelle est la solution ? Wagner a reconnu qu’il n’en avait pas vraiment. Il n’existe pas de solution miracle unique.
« Nous devons changer de cap. Prenons notre matériel, qui est bon, mais assurons-nous de changer le logiciel », a déclaré Wagner.
Il suffit donc de quelques cas, ensuite. Qu’il s’agisse d’un gamin du coin qui brille en équipe première ou d’une génération entière issue du centre de formation qui laisse sa trace, le club estime qu’un succès maison est imminent.
« C’est clairement notre objectif. Mais parfois, c’est aussi une question de timing. Qui est dans votre équipe première au même poste ? Qui vous accorde sa confiance ? Parfois, ça colle ; parfois, ça ne colle pas. Mais je n’ai jamais eu un entraîneur bloquer un joueur meilleur que tous les autres », a déclaré Schafer.
Gérer la victoire et se développer
Bien sûr, il y a une certaine contradiction à gérer. Le RB Leipzig tente de lancer une vague de nouveaux talents. Il essaie aussi d’être compétitif. Trouver le bon équilibre est difficile. Son activité durant cette intersaison suggère qu’il essaie de faire les deux, mais les talents déjà prêts pour la Bundesliga sont difficiles à trouver. Après avoir vendu Diomande pour un montant record dans l’histoire du club, il a relativement peu réinvesti. Maxime Esteve est arrivé en provenance de Burnley. Rocco Reitz et Marc Guiu ont également été recrutés.
La recrue phare a été la légende du club Christopher Nkunku, revenu sous forme de prêt après des passages infructueux à Chelsea et à Milan. Nkunku a expliqué que son retour à l’endroit où il a remporté le titre de meilleur joueur de Bundesliga de la saison en 2022 l’aidera à retrouver son meilleur niveau.
« Je pense qu’en ce moment, j’ai besoin de prendre à nouveau du plaisir à jouer au football. De simplement penser au football et au fait de jouer des matches, et aussi de prendre du plaisir sur le terrain, faire ce que j’ai envie de faire, et c’était la meilleure option pour moi à ce moment », a déclaré Nkunku.
Cela implique un certain changement d’approche pour l’attaquant réputé discret, qui doit désormais devenir le visage expressif et vocal du club.
« C’est difficile pour moi parce que je suis quelqu’un de réservé, donc je suis toujours concentré sur mes propres choses. Maintenant, je sens que c’est le moment pour moi de partager, parce que la jeune génération a besoin de comprendre ce qu’est le très haut niveau et le besoin d’aide… quand j’étais jeune aussi, beaucoup de joueurs plus âgés m’ont appris des choses et m’ont donné des conseils… c’est mon rôle maintenant », a-t-il déclaré.
« Il faut développer les étoiles montantes »
Nkunku semble être une opération judicieuse. Il a inscrit son premier but depuis son retour au club lors de l’écrasante victoire 5-0 contre Hambourg dimanche après-midi.
Il y a aussi d’autres talents ici. Antonio Nusa, recruté au Club Bruges en août 2024, a commencé à montrer son potentiel de classe mondiale avec un bilan intéressant de buts et de passes décisives cette saison. Cependant, lui aussi sera presque certainement poussé vers la sortie cet été, du moins si l’on se fie à l’histoire de Leipzig. Les ailiers ont une forte valeur marchande. Leipzig sera contraint de vendre au plus offrant.
Et ainsi, le club regardera probablement encore ailleurs. Le talent sera plus difficile à trouver, bien sûr. Quel que soit le jeune joueur qui émergera en Allemagne, en Autriche, en France ou ailleurs en Europe, il sera ciblé par des clubs de Premier League plus riches et plus dépensiers.
S’il existe un autre Yan Diomande, la dure réalité est qu’il signera à Brentford avant Leipzig.
« Il faut prendre en compte le fait que tant de joueurs veulent aller en Premier League. Si vous parlez à n’importe quel joueur, c’est comme : d’accord, viens à Leipzig, vous savez, pendant un certain temps, mais au final, mon rêve, c’est la Premier League », a déclaré Schafer.
Une option, bien sûr, consiste à regarder l’ensemble de l’organisation Red Bull. Les New York Red Bulls, par exemple, disposent d’une belle génération de jeunes joueurs qui arrivent, dont l’attaquant très coté Julian Hall et le milieu prometteur Adri Mehmeti. Les deux ont été associés à un transfert à Leipzig.
« À New York, ce n’est pas vraiment un grand secret que vous avez de jeunes joueurs vraiment fantastiques comme Julian Hall et Adri Mehmeti… bien sûr, l’intention et un objectif clair sont de les garder dans la famille Red Bull et de leur montrer une voie dans laquelle nous les convainquons d’avancer étape par étape avec nous », a déclaré Schafer.
Les deux seraient des recrues avisées, le genre d’opérations que Leipzig a réalisées par le passé avec beaucoup de réussite. Mais Leipzig ne compte plus sur eux comme avant. Désormais, le club doit développer les siens.
« Cela a beaucoup changé. Il faut développer des étoiles montantes. Il faut développer des joueurs presque de classe mondiale. Nous savons ce qui va se passer, mais au final, cela vous mettra sous les projecteurs, auprès des supporters, des jeunes supporters, de la nouvelle génération du football. C’est essentiel », a déclaré Schafer.