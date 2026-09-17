« Cela a beaucoup changé » : le RB Leipzig repense sa formule du succès après avoir perdu Yan Diomande au profit du Real Madrid

LEIPZIG, Allemagne -- Red Bull Leipzig ne voulait pas vendre Yan Diomande.

Le club tenait là un joueur vedette comme il n’en avait encore jamais eu. Il a tout fait pour le retenir. Des guerres sur les réseaux sociaux faisaient rage autour de lui, sur fond de spéculations concernant des accords et des montants records pour le club. Le directeur sportif Marcel Schafer est même intervenu, affirmant publiquement que Red Bull n’avait conclu d’accord avec personne. À Leipzig, on pense que Diomande peut devenir, et deviendra, l’un des meilleurs joueurs du monde. C’est pourquoi le club a insisté pour qu’en cas de départ, un bonus lié au Ballon d’Or figure dans l’accord.

Liverpool aurait bouclé sa signature. Puis ce fut le PSG. Le Real Madrid, au final, a proposé l’offre la plus élevée. Pour 140 M€, maigre consolation, Leipzig avait perdu son atout le plus précieux.

« À 100 %, l’intention n’était pas de vendre Yan Diomande. Pourquoi ferions-nous cela ? Mais encore une fois, nous sommes un club qui a besoin de revenus liés aux transferts… bien sûr, notre intention est de garder un joueur au moins deux ans… si le Real Madrid se présente, c’est difficile », a déclaré Schafer.

Il y a quelques années, cela aurait relevé de la procédure habituelle. Leipzig achetait des talents à bas prix avant de les faire passer vers les sommets du football européen. Pendant plus d’une décennie, ce modus operandi a très bien fonctionné et a servi de point de départ à certains des joueurs les plus accomplis d’Europe. Mais les choses changent. L’évolution du marché des transferts, une marque en pleine croissance, une présence régulière en Ligue des champions, et une conviction partagée dans tout le club que de plus grandes réussites sont possibles ici. Leipzig était un opérateur malin, avec une réputation bâtie sur le trading de joueurs et sa capacité à évoluer peut-être un peu au-dessus de son poids financier. Désormais, il est temps d’adopter une approche différente. Désormais, il est temps de penser jeunesse.

« Il y a cinq, six ou sept ans, c’était comme si, lorsqu’ils étaient une étoile montante en Allemagne… il était presque évident, à mon avis, que ce joueur, peu importe son nom, partirait à Leverkusen, Dortmund ou Leipzig. Aujourd’hui, même toutes les équipes de Premier League sont sur ces joueurs et essaient de les signer. Donc pour nous, ce sera compliqué dans les prochaines années », a déclaré Schafer.

Et quand vous ne pouvez pas rivaliser financièrement, ou du moins que vous ne trouvez plus la valeur que vous trouviez auparavant, alors le football moderne vous impose de bifurquer rapidement. Leipzig, malgré toutes ses réussites dans la revente de jeunes joueurs, n’a jamais vraiment développé l’un des siens. Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Diomande : ils ont tous été vendus à des clubs disputant la Ligue des champions pour des sommes énormes. Mais ils avaient tous été repérés ailleurs. Ce n’était pas un problème lorsque Leipzig avait une mainmise sur Paris, Salzbourg, Vienne et les échelons inférieurs de la Bundesliga.

Mais aujourd’hui, le club n’a plus un tel contrôle. Leipzig se fait devancer sur ces joueurs par des clubs ailleurs en Europe. Le focus doit donc venir de l’intérieur.

« Par le passé, notre modèle économique consistait davantage à recruter en Europe des joueurs assez jeunes, mais déjà chez les seniors, à 18, 19 ou 20 ans, à travailler avec eux pendant deux ou trois ans, puis bien sûr à les revendre. Nous n’avons pas réussi par le passé à faire venir de très jeunes joueurs, de 15, 16 ans, voire plus jeunes encore, à travailler avec eux dans notre académie, puis à les promouvoir en équipe première ou à les vendre », a déclaré à GOAL le responsable du développement des jeunes, David Wagner.