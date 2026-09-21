Un rapide coup d’œil à la liste des joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis a de quoi surprendre. Elle comprend 13 joueurs sans sélection et huit adolescents. Le premier rassemblement post-Coupe du monde marque toujours le début d’un nouveau chapitre, mais en convoquant autant de jeunes talents, le sélectionneur Mauricio Pochettino commence à écrire ce qui ressemble à un tout nouveau livre.

Il y a bien sûr des raisons à cela, et la principale est qu’il s’agit d’une fenêtre de quatre matches, ce qui donne à Pochettino et à son staff un maximum de temps pour apprendre à connaître les nouveaux appelés de son équipe. Cela offre aussi aux plus jeunes membres de l’USMNT un stage prolongé pour s’adapter à la vie au sein de la sélection, ce qui représente toujours un cap important par rapport au niveau des clubs.

Les adolescents de l’USMNT, dans l’ensemble, brillent en club. Entre les phénomènes de la MLS et les étoiles montantes qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde, cette équipe ne manque pas de talent adolescent, et ce pour la toute première fois. Ce rassemblement sera forcément mémorable pour eux, mais il pourrait aussi l’être pour la sélection, qui pourrait considérer plus tard cette fenêtre comme celle où plusieurs pièces maîtresses ont fait leurs débuts.

Alors, quels adolescents faut-il surveiller de près ? En voici cinq qu’il faudra absolument suivre durant ce rassemblement de l’USMNT.