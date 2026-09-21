Cavan Sullivan, Mathis Albert et les cinq espoirs les plus enthousiasmants de l'USMNT à suivre lors du camp d'automne
Un rapide coup d’œil à la liste des joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis a de quoi surprendre. Elle comprend 13 joueurs sans sélection et huit adolescents. Le premier rassemblement post-Coupe du monde marque toujours le début d’un nouveau chapitre, mais en convoquant autant de jeunes talents, le sélectionneur Mauricio Pochettino commence à écrire ce qui ressemble à un tout nouveau livre.
Il y a bien sûr des raisons à cela, et la principale est qu’il s’agit d’une fenêtre de quatre matches, ce qui donne à Pochettino et à son staff un maximum de temps pour apprendre à connaître les nouveaux appelés de son équipe. Cela offre aussi aux plus jeunes membres de l’USMNT un stage prolongé pour s’adapter à la vie au sein de la sélection, ce qui représente toujours un cap important par rapport au niveau des clubs.
Les adolescents de l’USMNT, dans l’ensemble, brillent en club. Entre les phénomènes de la MLS et les étoiles montantes qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde, cette équipe ne manque pas de talent adolescent, et ce pour la toute première fois. Ce rassemblement sera forcément mémorable pour eux, mais il pourrait aussi l’être pour la sélection, qui pourrait considérer plus tard cette fenêtre comme celle où plusieurs pièces maîtresses ont fait leurs débuts.
Alors, quels adolescents faut-il surveiller de près ? En voici cinq qu’il faudra absolument suivre durant ce rassemblement de l’USMNT.
Cavan Sullivan
Il fait déjà clairement les gros titres, mais Sullivan mérite assurément d’être mis en avant compte tenu à la fois de l’engouement de longue date autour de lui et de ses récentes performances.
C’est ce dernier point qui lui a permis d’intégrer cette équipe, et il est impossible de nier à quel point cela a été impressionnant. Lors des six derniers matches, Sullivan a inscrit six buts et délivré deux passes décisives, ce qui lui donne de sérieux arguments pour prétendre au titre de joueur le plus en forme de la MLS. Si l’on compare son bilan à celui de n’importe quel autre joueur, il est clair qu’il a mérité cette convocation. Le fait qu’il n’ait que 16 ans rend cela encore plus impressionnant.
Pochettino s’empresse de le souligner. Il s’empresse aussi de rappeler que l’âge de Sullivan impose un certain niveau de prudence, même s’il y a de l’enthousiasme.
« Nous devons faire en sorte qu’il continue à croire en ce qu’il fait, a déclaré Pochettino, mais aussi essayer de lui montrer qu’il doit vraiment travailler dur et évoluer, parce que tout repose sur la progression. Mais oui, je pense qu’il mérite tous les éloges, et il mérite d’être avec nous. Ce sera une formidable opportunité pour nous de mieux le connaître. »
Tout le monde espère que ce sera la première de nombreuses opportunités pour un joueur qui pourrait être l’avenir de l’équipe nationale des États-Unis.
Neil Pierre
Alors que le football mondial continue de se concentrer sur l’importance des coups de pied arrêtés, c’est forcément appréciable d’avoir un adolescent de la même taille que vos stars NBA préférées.
C’est ce que les États-Unis ont avec Pierre, haut de 2,01 m, qui s’est épanoui aux côtés de Sullivan avec l’Union. Le défenseur central de 18 ans a inscrit quatre buts depuis la Coupe du monde, tout en s’affirmant comme un vrai défenseur de MLS dans les situations qui ne viennent pas sur phases arrêtées.
Bien sûr, c’est sa manière de gérer l’aspect défensif du jeu qui fera la différence, et Pierre a bien la taille et l’athlétisme pour devenir un défenseur d’élite. Cependant, il y a peu de joueurs de son gabarit à ce niveau, et ce n’est pas un hasard, donc il est légitime de se demander si Pierre aura la mobilité nécessaire pour rivaliser avec les tout meilleurs.
Si c’est le cas, c’est un prospect d’élite, capable de faire gagner des matches à une équipe grâce à son impact dans les deux surfaces. Ce stage offrira un excellent aperçu de la manière dont il gère tout le reste, pour le meilleur ou pour le pire.
Mathis Albert
« Peu importe ta taille ou ta puissance, parce que moi, je vais simplement faire ce que je veux, et j’espère, et je pense, que ça marchera. Si je le sens, alors ça marchera probablement. »
C’est ce qu’Albert a confié à GOAL l’an dernier, et cette citation résume plutôt bien son jeu. Le jeune joueur du Borussia Dortmund est un dribbleur sans peur, et cette audace lui a permis de grimper jusqu’à l’équipe première de Dortmund. Il suit les traces de Christian Pulisic et Gio Reyna, et Albert est tout aussi enthousiasmant comme prospect que ces deux-là l’étaient à l’époque de leur passage à Dortmund.
Passer chez les seniors représente évidemment un cap, mais Albert évolue dans cet environnement depuis déjà un moment. Après avoir rejoint l’équipe première de Dortmund pour la Coupe du monde des clubs en 2025, il est devenu la saison dernière le plus jeune Américain de l’histoire à jouer en Bundesliga, en entrant en jeu à seulement 16 ans et 340 jours. Il a également récemment été titularisé lors d’un match de DFB-Pokal avec Dortmund, qui a repoussé des approches pour un prêt concernant l’adolescent en raison des plans du club pour l’équipe première, ont indiqué des sources à GOAL.
De tous les joueurs présents au rassemblement, Albert est celui qui possède le moins d’expérience au plus haut niveau. Il est peut-être aussi celui qui a le plus fort potentiel, ce qui explique sa présence dans le groupe aujourd’hui.
Adri Mehmeti
Les comparaisons avec Sergio Busquets sont peut-être précipitées, mais si vous regardez le jeu de Mehmeti, vous pouvez en percevoir la vision. Il y a là un milieu de terrain raffiné, mais il n’a encore que 17 ans.
Sous la tutelle de la légende de l’USMNT Michael Bradley, Mehmeti s’est imposé comme un élément incontournable des New York Red Bulls, menant le jeu au milieu de terrain malgré son âge. Mehmeti affiche déjà une palette remarquablement complète, avec un milieu classé dans le 98e percentile pour les ballons touchés, le 96e percentile pour les duels gagnés, le 95e percentile pour les tacles et le 98e percentile pour les passes réussies.
Tous ces chiffres témoignent de son sang-froid, de sa maturité et, au final, d’un immense talent, ce qui explique pourquoi il pourrait devenir la pièce maîtresse de l’USMNT pour les années à venir. Cela l’aidera aussi de pouvoir apprendre auprès d’un autre produit des Red Bulls, Tyler Adams, tout au long de ce premier rassemblement. Le sang-froid de Mehmeti dans l’entrejeu des Red Bulls a offert au joueur de 17 ans l’occasion d’apprendre aux côtés de Tyler Adams lors de son premier rassemblement avec l’USMNT.
Zavier Gozo
Il y a une raison pour laquelle Crystal Palace vient de dépenser 15 millions de dollars pour Gozo. C’est parce qu’il a la capacité de faire partie de son avenir, à court comme à long terme.
Palace semble décidé à intégrer progressivement l’ancienne star du Real Salt Lake à l’équipe, mais Gozo a déjà fait ses débuts en Premier League et en League Cup avec le club. Ce n’est encore que le début pour Gozo, qui a rejoint Palace cet été après une saison révélatrice en MLS, au cours de laquelle il a été nommé All-Star de la MLS.
L’élément important, c’est que, comme Albert, Gozo est un joueur qui évolue à un poste où il y a un besoin. Les États-Unis ont manqué d’ailiers pendant une bonne partie de la période récente, et Gozo est utilisé au mieux comme ailier. Il peut aussi jouer piston si Pochettino choisit cette option, mais quelle que soit la direction prise, Gozo est quelqu’un qui semble promis à l’explosion, aussi bien avec la sélection nationale qu’au sein d’un grand club de Premier League.