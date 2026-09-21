Ayo Obileye : de Londres à Helsinki, et la vie d’un footballeur professionnel en Finlande
Il fut un temps, pas si lointain, où les footballeurs britanniques partis exercer leur métier à l’étranger étaient plus rares que rares. Les réticences individuelles à quitter leur zone de confort géographique limitaient les ambitions collectives.
Nous vivons toutefois dans un monde nouveau et audacieux, où l’évolution des mentalités signifie qu’aucun coin de la planète ne doit être considéré comme trop lointain. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à embrasser, plutôt qu’à redouter.
Bien sûr, il y a des défis, des obstacles professionnels et personnels à surmonter en chemin, mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.
Dans cette optique, et puisqu’on nous répète sans cesse que les voyages forment la jeunesse, GOAL va aider à raconter l’histoire de quelques explorateurs intrépides qui ont brisé les barrières et se sont retrouvés en position de transmettre à la fois leur sagesse sportive et leurs conseils de voyage.
Le premier est Ayo Obileye, un homme qui a emprunté la route panoramique entre Homerton, dans l’est de Londres, et la capitale finlandaise, Helsinki…
Sur les traces de Beckham
« Quand j’étais plus jeune, quand j’étais enfant, je jouais au football derrière chez moi. J’ai commencé à jouer vers huit ou neuf ans. Ma toute première équipe, c’était Senrab. J’y jouais à huit ans, puis j’ai rejoint Buckhurst Hill, la première équipe pour laquelle David Beckham a joué. J’ai rejoint Buckhurst Hill à neuf ans, puis de là, j’ai intégré le centre de développement de Leyton Orient de 11 à 13/14 ans. À partir de 14 ans, je m’entraînais simplement avec un gars qui s’appelait Lester Thomas, dans mon quartier, et il était recruteur pour Chelsea.
« Il faisait un travail fantastique à la base et il a aidé beaucoup de joueurs à réussir dans le football professionnel, certains d’entre eux sont en Premier League et jouent encore aujourd’hui. Donc il organisait des entraînements à West Ham, à côté de la gare de West Ham. Il entraînait un groupe de jeunes garçons qui voulaient devenir footballeurs, de la même manière qu’on s’entraîne dans les académies. Et il avait aussi des contacts, il emmenait certains joueurs à Chelsea, et des recruteurs venaient les observer et emmener des joueurs à l’essai dans certains endroits. Je me suis entraîné avec lui de 14 à environ 16 ans, j’ai fait des essais à Man United, Backburn, West Brom, puis j’ai fini par signer à Chelsea à 16 ans. »
Les futurs internationaux du centre de formation de Chelsea
« À Chelsea, Nathaniel Chalobah était là à l’époque. Il était surtout avec la réserve et l’équipe première, parce qu’à cet âge-là, il était d’un autre niveau. Donc je l’ai rencontré là-bas quand je jouais avec lui. J’étais dans la même équipe que John Swift, Lewis Baker, Adam Nditi, Charlie Colkett était là, Ola Aina avait deux ans de moins, mais il s’entraînait avec nous. Jeremie Boga avait deux ans de moins, trois ans de moins, mais il s’entraînait aussi avec nous. Ruben Loftus-Cheek.
« C’était vraiment bien. À cette époque à Chelsea, vu le calibre des joueurs, beaucoup avaient déjà signé des bourses à partir de 15 ans. Mais je ne pense pas qu’ils aient reconnu, ou pensé, que je serais aussi bon que les joueurs qui étaient déjà là, voire meilleur. C’est juste dommage qu’au moment où j’ai signé et qu’un mois, deux mois plus tard, ils aient signé Nathan Ake, et la place pour que j’obtienne une bourse a été prise.
« Il n’y avait aucun intérêt à ce que j’obtienne une bourse avec les joueurs qu’ils avaient là, les défenseurs centraux qu’ils avaient là, Alex Davey, Dion Conroy, Jordan Houghton, ils avaient déjà fait signer deux de ces joueurs, qui avaient un an de moins, avec des bourses de deux ans et des contrats pros de deux ans. Je suis arrivé tard, à 16 ans, ils ont été assez surpris par les qualités que j’avais. Évidemment, ces garçons étaient là depuis l’âge de huit ans, donc ils avaient une loyauté envers eux et leurs familles, des choses comme ça. Et la signature de Nathan Ake a un peu ruiné mes chances là-bas. J’ai donc dû passer à autre chose et je suis allé à Sheffield Wednesday. »
Quitter la maison et prendre la direction du nord
« Ça m’a aidée de partir quand j’avais 14 ans, en essayant d’aller à Blackburn, à Manchester United. Quand je suis allée à Blackburn, j’y suis allée à 14, 15 ans. Je suis directement entrée dans l’équipe de jeunes, en m’entraînant avec l’équipe de jeunes. Donc elles s’entraînaient tous les jours. C’était assez dur. Mais ce petit laps de temps et cette petite expérience m’ont en quelque sorte aidée quand je suis partie à Sheffield.
« Évidemment, c’était quand même dur. J’étais encore jeune, 16 ans, je quittais Londres, je partais et je ne voyais pas ma famille pendant de très, très, très nombreux mois pour aller jouer au football. Mais c’était le rêve que j’ai toujours voulu réaliser. Donc je me suis juste dit : c’est le genre de choses, les sacrifices que je dois faire. »
Comment le transfert en Chine s’est fait
« La décision de partir à l’étranger s’est prise assez vite. J’étais en vacances avec l’un de mes meilleurs amis, il allait se marier. Et puis j’ai reçu un message de l’agent du club, qui parlait de moi et voulait me faire venir en Chine. Alors je me suis dit : tu sais quoi, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire dans ma carrière, jouer à l’étranger.
« À l’époque, j’avais joué en Écosse pendant trois, quatre ans. Je voulais essayer de revenir dans le football anglais, en jouant en Championship ou quelque chose comme ça. Je n’en ai pas eu l’occasion, il y avait d’autres intérêts, mon prix était trop élevé et tout le reste. Mais partir en Chine, c’était simplement quelque chose de différent et une expérience que je voulais tenter.
« Je me suis dit : j’ai joué loin de chez moi, je me suis adapté rapidement et je suis ce genre de personne, je peux m’adapter vite et j’aime découvrir d’autres cultures. Je me suis dit qu’aller en Chine serait bien. J’ai toujours aimé les Chinois, la cuisine chinoise aussi, donc je me suis dit : je vais essayer et, avec un peu de chance, ça se passera bien, et je pourrai simplement y poursuivre ma carrière. »
Températures caniculaires et choc culturel
« C’est clairement un choc culturel. Pour beaucoup de gens, ça leur tomberait dessus comme une massue. Moi, dès que je suis sorti de l’aéroport, tout le monde me regardait. Évidemment, j’avais entendu des histoires sur ce genre de choses, et il faisait tellement chaud ! Il faisait 38 degrés ou quelque chose comme ça et c’était une chaleur étouffante. C’était clairement un choc culturel. Mais j’ai vraiment aimé.
« J’aime vraiment la Chine. Je veux y retourner. Je pense que c’est un pays formidable. Les gens là-bas, si vous commencez à apprendre leur culture, ils commencent vraiment à vous apprécier. J’ai vraiment aimé le football là-bas. C’était bien. Il y avait beaucoup de très bons joueurs là-bas. Le niveau était bon, ce qui m’a beaucoup surpris. Les gens me demandent toujours : quel est le niveau là-bas ? Parce que quand on pense à la Chine, les gens pensent à l’argent. Et le niveau là-bas était vraiment bon. Oscar était là-bas, il était à Chelsea. C’était une bonne expérience, et on vous traite correctement. J’avais l’impression d’être en Premier League, dans la façon dont on vous traite là-bas sur le plan du football. C’était vraiment bien. »
Pourquoi l’aventure en Extrême-Orient a pris fin
« Revenir en Europe a été compliqué. J’ai signé en Chine un contrat de 18 mois à l’époque, donc un contrat d’un an et demi. Je suis parti là-bas en juin 2024. J’y avais donc passé six mois. Et en Chine, il y a des complications avec les paiements, etc., etc. J’ai été payé à ce moment-là. Il y a eu quelques retards de paiement pour les joueurs locaux. Je pense qu’à ce moment-là, les joueurs locaux en avaient juste assez, littéralement, ils en avaient juste assez. En gros, nous étions sur la liste. Et en Chine, il y a un système selon lequel, à chaque fin de saison, quand arrive novembre, l’équipe doit signer un document disant qu’elle a été payée, l’envoyer à la CFA, puis la CFA l’approuve et dit : “OK, cool, vous avez payé vos joueurs, vous êtes sur la liste pour la saison suivante afin d’être en CSL.” Donc, c’est ce qu’on a fait.
« Et puis quelques joueurs locaux sont sortis, ils ont leurs propres réseaux sociaux, ils n’ont pas Instagram, ils ont leur propre Twitter, sur leurs réseaux sociaux et ont dit certaines choses que la CFA a vues, et elle s’est dit : “OK, maintenant on va vous retirer de la liste, et vous devez apporter des preuves, comme des relevés, en gros, que c’est bien ce que vous dites avoir fait.” Donc nous sommes tous revenus. Nous avons tous été ajoutés au groupe de discussion de la saison suivante. Les avocats arrivent dans le groupe de discussion et nous voyons ce qui se passe.Getty Images
« Et ensuite, l’argent était censé être financé par le gouvernement, parce que dans les clubs, une grande partie de l’argent est financée par le gouvernement de cette province. C’est le gouvernement qui donne l’argent. La date limite était le lendemain de Noël, et le gouvernement avait donné l’argent le 27. Donc avec un jour de retard. Alors ils ont dit : “OK, vous avez un jour de retard.” En gros, vous devez être dissous, ont-ils dit. Ils ont essayé de contester cela, mais je pense que la CSL commence à se montrer ferme là-dessus dans le championnat, parce que cela devenait un peu ridicule. Ils ont dit à notre équipe qu’elle ne pouvait pas jouer en CSL ni rejouer un jour dans la Chinese Football League : elle devait être dissoute ou déclarer faillite.
« Et l’une des plus grandes équipes de Chine, l’une de celles qui ont le plus de trophées, je crois que Paulinho jouait pour eux, elle s’appelle Guangzhou. Ils ont le plus de championnats et le plus de titres. Ils les ont dissous eux aussi. Je pense qu’ils adressaient un message aux équipes : “Regardez, si vous ne respectez pas les règles, vous ne jouerez plus jamais au football, votre équipe est finie.” Et on peut voir maintenant, cette année, que beaucoup d’équipes ont eu des points retirés juste pour faire respecter les règles. Ça a un peu gâché ma chance ou mon opportunité quand j’étais en CSL.
« C’était au début du mois de janvier et, à ce moment-là, pour rejoindre une autre équipe de CSL, avec leurs joueurs étrangers, il n’y a que cinq places pour les étrangers. Donc les joueurs étrangers, vous les prenez en novembre, décembre. Donc à ce moment-là, c’était difficile d’être transféré dans une autre équipe. J’avais d’autres opportunités, jouer dans d’autres pays et certaines pour continuer à jouer en Chine, mais c’était dans la division inférieure. Je ne voulais pas vraiment descendre d’un niveau, parce que descendre d’un niveau dans ces régions-là, si je descendais, il est très difficile de remonter. Mais j’avais une autre opportunité d’aller dans un autre pays. Je comptais un peu là-dessus pendant que j’avais ce contrat. Et puis les deux ont échoué. Donc le timing a été assez compliqué pour moi. La fenêtre était passée pour moi et toutes les équipes avaient signé les joueurs qu’elles voulaient vraiment. J’ai simplement dû rester sans jouer pendant quatre ou cinq mois. Puis, en mai, c’est là que la Finlande s’est manifestée et j’y suis allé. »
À quoi ressemble la vie en Finlande ?
« La Finlande, c’est bien. Comme je viens de Londres, je suis allé dans une ville qui s’appelle Seinajoki. Beaucoup de gens n’en ont peut-être jamais entendu parler. Ce n’est pas une mauvaise ville. Elle est assez petite, il n’y a pas grand-chose à faire. Mais maintenant que je suis à Helsinki, c’est beaucoup mieux. C’est la capitale du pays. Seinajoki, c’est comme une petite ville, une petite agglomération.
« Seinajoki, c’est comme vivre dans, même pas Canterbury ou quelque part dans le Hertfordshire, mais dans une petite ville à l’extérieur, le centre fait littéralement à peu près la taille de Westfield, de Stratford Westfield ou de Shepherd's Bridge Westfield. C’est la taille du vrai centre-ville. C’est assez petit. Donc tout le monde se connaît un peu.
« Mais c’était bien, il fallait juste que je me relance. Dans ma tête, je ne me suis pas dit : “oh, il faut que cette ville soit luxueuse ou quoi que ce soit”. Par rapport aux endroits où j’ai vécu avant, j’avais juste besoin, dans ma tête, de me remettre à jouer. J’ai été absent pendant cinq mois, je dois me remettre à jouer. Cette équipe est en Europe, je veux jouer. J’ai toujours voulu jouer en Coupe d’Europe. Donc je veux me remettre à jouer, jouer en Europe, retrouver mes données puis essayer de revenir là où je dois être. C’était mon état d’esprit. »
Défis linguistiques et météorologiques
« En Chine, ils ne parlaient pas vraiment anglais. J’apprenais la langue en Chine. J’avais deux cours par semaine. Mais en Finlande, ils parlent anglais, ce qui est beaucoup plus facile. Côté météo, en Chine, j’y suis allé quand c’était l’été. En juin, c’était l’été jusqu’en novembre. Il faisait beaucoup plus chaud.
« Même la saison dernière, quand je suis arrivé en Finlande, c’était encore l’été. Mais ensuite, quand on est arrivé en novembre, il a commencé à pleuvoir un peu, à faire un peu froid. Maintenant, je suis arrivé au début de la saison, fin janvier. J’avais littéralement une grosse veste Nike, j’étais bien couvert, une grosse doudoune. Je suis parti d’Écosse sur un vol direct, je suis sorti de l’aéroport, et là, énorme nuage de fumée !
« Mes mains ne tenaient pas 10 secondes à l’air libre, elles auraient gelé, il faisait si froid. Et ce n’était que la fin janvier. Le changement était fou, je n’avais jamais ressenti ça auparavant. »
Coût de la vie en Finlande
« Je suis allé faire des courses, j’ai acheté du saumon, acheté un peu de nourriture, acheté du thon pour avoir des protéines, acheté quelques petites choses, peut-être six ou sept articles, et ça m’a coûté 60 euros. Acheter un morceau de saumon en Angleterre, ça vous coûterait probablement environ cinq livres, ou quelque chose comme ça, pour deux tranches. Ici, ça me coûte environ 10, 12 euros, donc à peu près 10 £.
« Donc, j’ai doublé le prix en ce qui concerne le poisson, et je suis pescétarien, je ne mange que du poisson, donc c’est parfois plus compliqué. C’est plus cher pour moi quand j’essaie d’acheter quelque chose à manger. En termes d’argent, pour la nourriture, je dirais que c’est plus cher. Les taxis, ce n’est pas mal. Les vols, pour rentrer à Londres et au Royaume-Uni, c’est ridiculement cher sans raison. Même si je voulais aller en Suède en avion, c’est juste à côté, c’est cher. Je dois réserver environ six mois à l’avance pour l’avoir à 80 £ ou quelque chose comme ça. En termes de vie, la nourriture et tout ça, c’est cher, mais pour le logement, etc., je dirais que c’est assez similaire au fait de vivre dans le nord ou en Écosse. »
Comment occuper son temps libre
« J’aime jouer au golf pendant mon temps libre. Je viens de terminer mes études, j’ai suivi une formation en management appliqué. Je suis en train de passer mes niveaux 2, 3 et 4 de PT, c’est ce que je fais en ce moment. J’ai terminé ma formation de recruteur. Donc, la plupart du temps, quand je ne travaille pas, soit je joue au golf, soit je fais du mentorat en ce moment. J’ai quelques joueurs que j’accompagne. Donc, soit je regarde des analyses, soit je fais de l’analyse pour quelques joueurs, soit je fais simplement un peu de travail de cours. »
À quoi ressemblent les habitants finlandais ?
« En Finlande, les habitants sont un peu différents. Ce sont des gens gentils, mais certains sont un peu, comme ils diraient, antisociaux, socialement maladroits, mais ce sont vraiment des gens gentils. J’aime bien les habitants. La plupart d’entre eux, ils sont avec leur famille, toujours avec leur famille. Ils passent vraiment du temps en famille. Moi aussi, j’ai deux enfants. Donc si je dis à mon manager : “écoute, j’ai besoin d’aller voir mes enfants”, il me dirait : “cool, rentre chez toi, prends cette journée, va voir ta famille”. Donc ils sont vraiment gentils à ce niveau-là. J’ai l’impression que ce sont des personnes davantage tournées vers la famille. Qu’est-ce que je dirais d’autre qu’ils font ? Pas grand-chose. Je ne dirais pas que ce sont de grands fêtards ni de gros buveurs. »
Comment vivre l’expérience finlandaise dans son intégralité
« Trois choses à faire, à voir ou à essayer pour vivre l’expérience finlandaise. À coup sûr, l’une d’elles serait de sauter dans un lac. Parce qu’il fait toujours très froid. La deuxième serait d’aller en Laponie. C’est au nord. C’est là qu’on dit que le Père Noël vit. Et la troisième serait d’aller voir un match de hockey. Le hockey est apparemment une très belle expérience. C’est le sport national. »
Davantage de joueurs devraient-ils partir à l’étranger ?
« Quand j’étais beaucoup plus jeune, j’ai 32 ans maintenant, j’ai joué à Sheffield Wednesday de 16 à 19 ans, j’ai signé à Charlton de 20 à 21 ans, puis je suis allé en National League à 21 ans. Je dirais que j’aurais dû aller en Finlande ou en Suède. Je suis allé en National League, mais j’aurais simplement dû partir directement en Écosse à ce moment-là.
« J’ai l’impression que pour les jeunes joueurs, s’ils ne parviennent pas à se faire leur place en Angleterre, il y a une vie en dehors de l’Angleterre. Je sais que l’Angleterre est un sommet, le grand championnat. Je sais qu’en Angleterre, on vous dit : “il faut rester ici”, et ce genre de choses. On se fait un peu laver le cerveau. Mais en venant ici, en jouant ici, l’une des bonnes raisons pour lesquelles je suis venu, c’est parce que je sais qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs qui évoluent dans le championnat scandinave. Donc, au niveau du rythme, je retrouve ça rapidement.
« Beaucoup de joueurs ici ont moins de 25 ans, 23 ans. Venir ici, construire sa carrière ici, en Angleterre vous auriez quelque chose et sur le marché scandinave vous auriez quelque chose. Si vous faites du bon travail sur le marché scandinave, vous pouvez facilement passer dans un autre pays ou même revenir en Angleterre dans un meilleur championnat. Je dirais aux plus jeunes joueurs que s’ils ne parviennent pas à se faire leur place en Angleterre ou qu’ils n’y obtiennent pas leur chance, qu’ils regardent ailleurs. La vie y est aussi beaucoup plus facile. Vous pouvez avoir la tête sous l’eau en jouant avec les moins de 21 ans ou sans avoir votre chance, et avoir l’impression que votre carrière touche à sa fin. Il y a toujours de la lumière à l’extérieur. »
Que réserve l’avenir ?
« Je suis évidemment en Finlande en ce moment. J'ai signé un contrat d'un an. Je suis l'un des capitaines de l'équipe. Je porte le brassard pendant les matches, mais je suis l'un des capitaines de l'équipe. Nous nous en sortons plutôt bien. Cette équipe, je crois que c'est sa deuxième ou troisième année en Veikkausliiga, dans l'élite, et nous sommes actuellement quatrièmes du championnat. Nous nous battons pour l'Europe. C'est donc une saison historique en ce moment.
« Évidemment, le fait d'être le capitaine de l'équipe, c'est important pour moi à l'heure actuelle. Je pousse simplement les gars pour que nous obtenions cette place européenne et que nous écrivions l'histoire du club. Que nous y parvenions ou non, c'est quelque chose que je devrai évaluer vers la fin de la saison. Ça me plaît ici. En même temps, j'ai une famille. J'ai aussi besoin de voir un peu plus ma famille. Pour être tout à fait honnête, j'essaie simplement de jouer mon football. Je sais que j'ai la qualité et l'expérience. J'essaie simplement de jouer mon football, de revenir complètement et de voir où cela me mène. »
Indice de qualité de vie
Météo : 4/10. Je n’aime pas le froid.
Nourriture : 5/10. J’ai tendance à manger toujours la même chose.
Personnes : 7/10.
Activités : 6/10.
Coût de la vie : 7/10.
Total : 29/50
Vous pouvez suivre le passage d’Ayo Obileye en Finlande, et sa carrière en général, en visitant sa page TikTok.
L’accès à Ayo a été fourni avec l’aimable autorisation de Global Glory Sports Management.