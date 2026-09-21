« Revenir en Europe a été compliqué. J’ai signé en Chine un contrat de 18 mois à l’époque, donc un contrat d’un an et demi. Je suis parti là-bas en juin 2024. J’y avais donc passé six mois. Et en Chine, il y a des complications avec les paiements, etc., etc. J’ai été payé à ce moment-là. Il y a eu quelques retards de paiement pour les joueurs locaux. Je pense qu’à ce moment-là, les joueurs locaux en avaient juste assez, littéralement, ils en avaient juste assez. En gros, nous étions sur la liste. Et en Chine, il y a un système selon lequel, à chaque fin de saison, quand arrive novembre, l’équipe doit signer un document disant qu’elle a été payée, l’envoyer à la CFA, puis la CFA l’approuve et dit : “OK, cool, vous avez payé vos joueurs, vous êtes sur la liste pour la saison suivante afin d’être en CSL.” Donc, c’est ce qu’on a fait.

« Et puis quelques joueurs locaux sont sortis, ils ont leurs propres réseaux sociaux, ils n’ont pas Instagram, ils ont leur propre Twitter, sur leurs réseaux sociaux et ont dit certaines choses que la CFA a vues, et elle s’est dit : “OK, maintenant on va vous retirer de la liste, et vous devez apporter des preuves, comme des relevés, en gros, que c’est bien ce que vous dites avoir fait.” Donc nous sommes tous revenus. Nous avons tous été ajoutés au groupe de discussion de la saison suivante. Les avocats arrivent dans le groupe de discussion et nous voyons ce qui se passe.

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« Et ensuite, l’argent était censé être financé par le gouvernement, parce que dans les clubs, une grande partie de l’argent est financée par le gouvernement de cette province. C’est le gouvernement qui donne l’argent. La date limite était le lendemain de Noël, et le gouvernement avait donné l’argent le 27. Donc avec un jour de retard. Alors ils ont dit : “OK, vous avez un jour de retard.” En gros, vous devez être dissous, ont-ils dit. Ils ont essayé de contester cela, mais je pense que la CSL commence à se montrer ferme là-dessus dans le championnat, parce que cela devenait un peu ridicule. Ils ont dit à notre équipe qu’elle ne pouvait pas jouer en CSL ni rejouer un jour dans la Chinese Football League : elle devait être dissoute ou déclarer faillite.

« Et l’une des plus grandes équipes de Chine, l’une de celles qui ont le plus de trophées, je crois que Paulinho jouait pour eux, elle s’appelle Guangzhou. Ils ont le plus de championnats et le plus de titres. Ils les ont dissous eux aussi. Je pense qu’ils adressaient un message aux équipes : “Regardez, si vous ne respectez pas les règles, vous ne jouerez plus jamais au football, votre équipe est finie.” Et on peut voir maintenant, cette année, que beaucoup d’équipes ont eu des points retirés juste pour faire respecter les règles. Ça a un peu gâché ma chance ou mon opportunité quand j’étais en CSL.

« C’était au début du mois de janvier et, à ce moment-là, pour rejoindre une autre équipe de CSL, avec leurs joueurs étrangers, il n’y a que cinq places pour les étrangers. Donc les joueurs étrangers, vous les prenez en novembre, décembre. Donc à ce moment-là, c’était difficile d’être transféré dans une autre équipe. J’avais d’autres opportunités, jouer dans d’autres pays et certaines pour continuer à jouer en Chine, mais c’était dans la division inférieure. Je ne voulais pas vraiment descendre d’un niveau, parce que descendre d’un niveau dans ces régions-là, si je descendais, il est très difficile de remonter. Mais j’avais une autre opportunité d’aller dans un autre pays. Je comptais un peu là-dessus pendant que j’avais ce contrat. Et puis les deux ont échoué. Donc le timing a été assez compliqué pour moi. La fenêtre était passée pour moi et toutes les équipes avaient signé les joueurs qu’elles voulaient vraiment. J’ai simplement dû rester sans jouer pendant quatre ou cinq mois. Puis, en mai, c’est là que la Finlande s’est manifestée et j’y suis allé. »