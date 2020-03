Zvonimir Boban quitte l’AC Milan

Zvonimir Boban a délaissé ce samedi son poste de directeur général de l’AC Milan, d’un commun accord avec les responsables du club.

A travers un communiqué, l’ vient d’annoncer que Zvonimir Boban n’est plus son employé. Comme révélé par la presse transalpine vendredi,, le Croate quitte le navire en raison d’un conflit avec ses supérieurs. La séparation s’est faite d’un commun accord.

Boban ne s’entendait pas avec Ivan Gazidis, l’administrateur délégué, est l’interview qu’il a accordée il y a quelques jours à la Gazzetta dello Sport a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Le Croate reprochait au Sud-Africain de prendre des décisions unilatérales et sans aviser les autres dirigeants du club. Il lui en voulait principalement pour avoir pris contact avec l’Allemand Ralf Rangnick pour le poste d’entraineur à partir de la saison prochaine.

Maldini, le prochain à prendre la porte ?

Paolo Maldini pourrait emboiter le pas à Boban. Les deux hommes s’entendaient très bien et il se peut que l’ancien défenseur ait lié son futur à celui de son collègue. Ça serait problématique pour l’AC Milan, qui va devoir remplacer d’un coup deux dirigeants importants, et deux icônes qui plus est.

Le désordre continue donc de régner du côté de San Siro alors que l’équipe se morfond encore en , avec une nouvelle saison sans Ligue des Champions qui se profile. Le rebond enregistré suite au retour de Zlatan Ibrahimovic pourrait n'être finalement qu’une simple parenthèse enchantée.