Comment regarder Zulte Waregem - Royal Antwerp avec un VPN

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

First Division A - Journée 12 21 nov. 2026 - 14:45 Elindus Arena

Le Zulte Waregem reçoit le Royal Antwerp à l’Elindus Arena, à Waregem, pour un match de Division 1A qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade de la saison.

L’équipe de Michael Beale aborde cette rencontre dans une période difficile, après trois défaites consécutives en championnat et dix buts encaissés sur cette série. Le public espère une réaction après la défaite 4-1 contre Saint-Trond lors de sa dernière sortie.

Le Royal Antwerp, entraîné par Marvin Compper, n’est guère en meilleure posture. Il occupe la 13e place du classement, un rang devant son adversaire, et n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches de championnat.

Le dernier résultat du Royal Antwerp en championnat est un nul 2-2 à Lommel, un point qui n’a guère atténué la pression sur un effectif lourdement battu 5-1 par Westerlo plus tôt en octobre.

Séparées d’une seule place au classement et toutes deux en quête de points, les deux équipes abordent un match dont l’enjeu ressort clairement de leur position au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Zulte Waregem - Royal Antwerp, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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