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L'équipe d'Espagne a de nouveau prouvé qu'elle ne connaît qu'une seule langue, celle de la victoire. Le champion du monde est sorti de la capitale tchèque avec un précieux succès, qui lui a permis de conserver un parcours sans faute, de resserrer son emprise sur la tête du groupe et de poursuivre sa série ininterrompue de victoires, confirmant ainsi que la domination espagnole n'est pas une simple phase, mais un projet complet qui veut tout rafler, de la Coupe du monde à la Ligue des nations.

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Après le coup de sifflet final, c'est la voix du milieu de terrain Martin Zubimendi qui s'est fait la plus claire, évoquant un match d'une immense importance et un masque sur son visage qui ne l'a pas empêché de diriger l'entrejeu en l'absence de Rodri.

Le milieu basque a débuté la rencontre comme titulaire à la place de Rodri, blessé, et en l'absence de la star du Barça, le rôle de Zubimendi s'avère central pour la sélection nationale, lui qui a abordé ce match à Prague en sachant qu'il serait extrêmement disputé.

Zubimendi a déclaré après la rencontre, selon les propos rapportés par le journal espagnol « Sport » : « Nous savions que nous devions disputer un match d'une immense importance, nous savions que nous devions livrer une rencontre très sérieuse ; ils ont eu des occasions, mais nous avons renversé le résultat en notre faveur. »

Le match a constitué un défi particulier pour Zubimendi, contraint de jouer avec un masque facial, dans une image qui a attiré tous les regards. Il a commenté la chose en ces termes : « Les choses se sont mieux passées que je ne le pensais, je commence à m'y habituer, j'accumule des minutes de jeu et je m'adapte à la situation, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on rejoint la sélection nationale et qu'on joue quelques minutes, pour ensuite disputer un match contre un adversaire aussi solide que la République tchèque. »

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Le plus gros problème de l'Espagne a été les balles arrêtées, un domaine dans lequel les Tchèques se sont montrés brillants, mais Zubimendi et l'équipe avaient reçu un avertissement préalable. Il l'a confirmé : « Nous en parlions justement, s'il y a une chose que nous devons améliorer après ce match, ce sont les balles arrêtées ; c'est là-dessus que nous devons travailler. »

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De son côté, ce fut également une journée particulière pour Alex Baena, le joueur de l'Atlético Madrid, qui a été le premier à marquer, lui qui brille de façon remarquable lorsqu'il joue pour la sélection nationale et qui a de nouveau prouvé qu'il méritait la confiance du sélectionneur De la Fuente.

Baena a déclaré : « Nous avons parfaitement maîtrisé le match ; à certains moments, nous avons eu de nombreuses occasions de marquer sur des balles arrêtées, et nous aurions pu inscrire un deuxième but. »

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Il a ajouté : « Nous étions sereins sur le terrain, maîtres du jeu, avec une certaine hésitation en raison de leurs occasions sur balles arrêtées, mais nous avons livré une bonne prestation et nous sommes heureux de la victoire. »

Le but est venu d'un penalty, ce qui l'a surpris. Il a confié : « Quand j'ai vu qui tirait le penalty, j'ai été surpris, mais je suis heureux d'avoir aidé l'équipe en marquant un but. Ferran était sur le terrain, et Fabian, et moi aussi... N'importe lequel d'entre nous est capable de tirer un penalty. »

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La prochaine étape est la confrontation face à l'Angleterre à Madrid, un match qui déterminera qui prendra la tête du groupe et qui entrera en quarts de finale avec la confiance d'un champion. Après la victoire à Prague, l'Espagne aborde ce rendez-vous avec un moral élevé et une nouvelle génération qui prouve à chaque match qu'elle est capable d'assumer ses responsabilités, même en l'absence de Rodri, même lorsque Zubimendi joue avec un masque, et même lorsque Baena est surpris d'être celui qui doit tirer le penalty.