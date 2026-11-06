Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est exprimé lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi après avoir dévoilé sa deuxième liste des Bleus, sur les raisons tactiques qui l'ont poussé à ne pas convoquer Lucas Hernandez, tout en saluant l'énorme progression du talent Désiré Doué et en exprimant sa profonde tristesse face au tragique accident qui a coûté la vie à l'attaquant espagnol Jesús de Miguel.

Malgré les performances de haut niveau qu'Hernandez affiche avec le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, il a été écarté des plans de Zidane pour les deux confrontations face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations ; l'entraîneur a en effet préféré faire appel à Lény Yoro, aux côtés d'Adrien Truffert et d'Andy Diouf au poste d'arrière gauche.

Zidane a commenté la décision d'écarter Hernandez en déclarant, selon les propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « Non, il n'est pas trop vieux pour être en équipe de France. Ce sont des choix et nous sommes malheureusement obligés de les faire. Il figure dans la liste préliminaire qui compte 64 joueurs, mais au bout du compte, c'est moi qui tranche mes choix. J'ai préféré d'autres joueurs pour ce rassemblement, mais la porte reste ouverte à tout le monde. »

Concernant l'éclosion remarquable des jeunes, Zidane a adressé des éloges au talent du Paris Saint-Germain, Doué, affirmant qu'il y voit l'écho de ses propres débuts dans le football : « Comme tous les joueurs, je les aime tous, mais ce que propose Désiré depuis peu est vraiment formidable. C'est un jeune joueur doté d'un talent énorme, il écoute bien, il a envie de progresser et de remporter des titres. J'aime ce qu'il propose sur le terrain et je me revois en lui lorsque j'étais joueur, car il cherche toujours à progresser et à grandir aux côtés de ses coéquipiers, et il le fait de manière excellente. »

Au sujet de l'utilisation tactique de la star Kylian Mbappé, notamment avec l'absence d'Ousmane Dembélé pour cause de blessure, Zidane a tranché sa position dans le onze de départ, après qu'il a évolué en septembre dernier sur l'aile gauche : « Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en septembre, mais Kylian sera aussi capable de jouer à son poste de prédilection durant cette trêve internationale, dans l'axe de l'attaque, et il n'y aura aucun problème. Lorsque je convoque un joueur, je souhaite toujours le voir à son poste de prédilection, sachant que Kylian a débuté sa carrière sur l'aile gauche, puis a joué à droite et dans l'axe. »

Par ailleurs, le sélectionneur des Bleus s'est arrêté sur la terrible nouvelle du décès de l'attaquant espagnol Jesús de Miguel, joueur du club de Tenerife, en déclarant : « Je ne veux pas entrer dans les détails, je suis triste et extrêmement touché, au point d'en avoir des frissons. Nous ne voulons pas voir de telles scènes sur les terrains de football, et c'est le seul message que je souhaite faire passer. Je suis particulièrement triste pour sa famille, et j'espère que nous ne reverrons plus jamais un accident de ce genre. »