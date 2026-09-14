Zidane surveille les débuts de Mourinho : une déclaration retentissante d'une légende du Real Madrid

Le Français Zinédine Zidane, ancienne star et ex-entraîneur du Real Madrid, a salué le travail accompli par le Portugais José Mourinho avec la Maison Blanche, affirmant que le club connaît un bon début sous la conduite de son nouvel entraîneur, en marge de sa présence au Grand Prix d'Espagne de Formule 1 à Madrid.

Selon les informations rapportées par le site espagnol « Defensa Central », Zidane a évoqué brièvement la situation du Real Madrid, mais il a adressé un message de soutien clair à Mourinho, après le départ positif de l'équipe cette saison.

Zidane a déclaré : « Le Real Madrid livre des performances excellentes, comme toujours. Mourinho a réussi à mettre l'équipe dans une forme remarquable », un éloge direct à l'entraîneur portugais et au travail qu'il accomplit depuis sa prise de fonction.

Les propos de Zidane sont intervenus après la victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano sur le score de 4-1, un match au cours duquel l'équipe a continué de marquer, malgré des périodes de baisse de régime dans la maîtrise et dans le jeu, des aspects qui figurent toujours parmi les dossiers que Mourinho s'emploie à améliorer.

L'éloge de Zidane revêt une importance particulière, compte tenu de sa parfaite connaissance des exigences du Real Madrid et des pressions qui entourent le travail au sein du club, lui qui a mené l'équipe en tant que joueur puis entraîneur et qui a réussi, durant sa période sur le banc, à gérer un groupe comptant de nombreuses stars.