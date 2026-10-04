Zidane surprend tout le monde avec une déclaration audacieuse sur la crise de Cristiano Ronaldo

Au milieu de la vague de critiques qui assiège Cristiano Ronaldo, la star portugaise a trouvé un soutien inattendu de la part de l'un des noms les plus marquants avec lesquels il a bâti une gloire exceptionnelle au Real Madrid, après que Zinédine Zidane a adressé un message de reconnaissance à son ancien joueur, au moment où le capitaine du Portugal traverse l'une des périodes les plus controversées de sa carrière.

L'intensité de la comparaison entre Ronaldo et Lionel Messi s'est atténuée au cours des dernières années, après que le débat a clairement penché en faveur de la star argentine, bien que le Portugais continue de faire trembler les filets malgré la baisse de ses statistiques offensives, selon ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato ».

Mais la dernière crise de Ronaldo n'est pas liée uniquement à ses performances, car son comportement avec la sélection du Portugal a suscité une large controverse, notamment après son mécontentement vis-à-vis des décisions de l'entraîneur Jorge Jesus durant la trêve internationale. En effet, après avoir débuté comme titulaire lors du premier match, le joueur de 41 ans est resté sur le banc des remplaçants durant tout le deuxième match.

Ronaldo devait débuter le troisième match sur le banc, mais il a décidé de quitter le rassemblement de la sélection, au milieu de rapports évoquant sa réflexion sérieuse quant à une retraite internationale. Et au cœur des critiques dont il a fait l'objet, Zidane est venu lui apporter un soutien clair, affirmant son estime pour sa carrière et pour ce qu'il a apporté durant la période où ils ont été réunis au Real Madrid.









Zidane a déclaré lors de la conférence de presse, ce dimanche : « Il faut saluer sa magnifique carrière. J'ai eu la chance de l'avoir avec moi, il m'a aidé à remporter de nombreux titres. Bravo à Cristiano ! J'ai toujours eu un grand respect pour tous ceux avec qui j'ai passé du temps. »

Des mots porteurs de beaucoup de reconnaissance de la part d'un entraîneur qui a connu Ronaldo de près, et qui pourraient représenter un soutien moral important pour la star portugaise dans la tempête qui entoure son avenir international.



