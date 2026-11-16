Zidane s'incline et De Bruyne applaudit : Arda Güler bâtit son propre empire

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Arda Güler n'est plus une simple promesse, mais une réalité qui s'impose à tous. Le meneur de jeu du Real Madrid, élu « meilleur jeune joueur » de la dernière Ligue des champions, continue de franchir des paliers avec son club comme avec sa sélection, au point d'avoir ébloui Zinédine Zidane lui-même, qui a déclaré à son sujet : « C'est un joueur vraiment excellent. »

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La star du Real Madrid est en train de bâtir son propre empire, selon le quotidien « Marca », au point d'avoir ébloui Zidane, le journal précisant qu'il est le joueur de la Ligue des nations le plus souvent victime de fautes, le deuxième à avoir le plus tiré au but et le quatrième plus gros créateur d'occasions.

Güler a conduit la Turquie à retrouver la Coupe du monde après 24 ans d'absence. Mais ni le parcours décevant de sa sélection dans le tournoi, bouclé à la dernière place d'un groupe comprenant les États-Unis, l'Australie et le Paraguay, ni ses modestes performances en Ligue des nations, où elle occupe la dernière place de son groupe sans le moindre point, n'ont empêché l'ancien joueur de Fenerbahçe de briller.

Lors de ses dernières sorties avec le Real Madrid et la Turquie, il a disputé huit matchs et été impliqué sur neuf buts : cinq inscrits et quatre passes décisives.

Lors de la défaite 2-1 face à la France, il a de nouveau laissé son empreinte : à la 53e minute, il a vu un but refusé, qui aurait permis d'égaliser à 1-1, pour un hors-jeu d'Ismail Yüksek, puis, à la 90e minute, il a offert sur corner à Abdülkerim Bardakcı le but de la réduction du score.

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Après son superbe coup franc direct lors de la défaite 2-1 face à la Belgique, Kevin De Bruyne a déclaré : « Arda Güler est un joueur formidable, il joue dans l'un des meilleurs clubs du monde et c'est l'un des meilleurs footballeurs au monde. »

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Zinédine Zidane a abondé dans le même sens : « La Turquie ne m'a pas surpris. Quand ils ont le ballon, ils montrent une grande capacité à bien jouer, ce sont de superbes joueurs ballon au pied. Arda est un joueur vraiment excellent. »

Son but contre la Belgique et sa passe décisive contre la France n'ont pas suffi à éviter à la Turquie une probable relégation en deuxième division. Pourtant, au vu des statistiques, Güler pourrait être un sérieux candidat au titre de meilleur joueur de cette phase de la compétition.

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Selon Opta, le numéro 15 du Real Madrid est le joueur turc qui a le plus tiré (23 tirs), qui a délivré le plus de passes décisives (11), qui a réussi le plus de centres (7), qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse (26), qui a réussi le plus de dribbles (13), qui a remporté le plus de duels (47) et qui a subi le plus de fautes (27).

Son rayonnement ne se limite pas à la Turquie : il est le joueur le plus souvent victime de fautes en Ligue des nations, le deuxième à avoir le plus tiré derrière Nikola Krstović, avec 26 tirs, le quatrième plus gros créateur d'occasions de but avec 5 occasions, et celui qui compte le plus de passes réussies dans le dernier quart du terrain, avec 114 passes.

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En Turquie, certains réclament une étape supplémentaire : que Güler devienne le capitaine de cette équipe. « Nous avons besoin d'un leader dans le vestiaire, et les six derniers matchs l'ont prouvé : le capitaine de cette équipe ne doit pas être Hakan Çalhanoğlu, mais Arda Güler, qui donne tout ce qu'il a pour la sélection nationale. Le leadership et la responsabilité n'ont pas d'âge, ils reviennent uniquement à ceux qui les méritent », souligne le quotidien turc Sabah.