Zinedine Zidane, futur sélectionneur de l’équipe de France, a exprimé son admiration pour la nouvelle génération de stars du football, citant notamment Lamine Yamal, Michael Olise et Kylian Mbappé, affirmant qu’ils « jouent comme on jouait dans le quartier » et qu’il a « pris beaucoup de plaisir » à les voir à l’œuvre lors de la Coupe du monde 2026.

Ces propos ont été tenus début juillet lors d’un échange informel avec David Beckham et Zlatan Ibrahimović, dans le cadre d’un événement promotionnel organisé par la marque de jeux vidéo EA Sports pour évoquer la Coupe du monde 2026 et la nouvelle génération de joueurs. Le lauréat du Ballon d’or 1998 a ainsi affirmé : « Il y a beaucoup de jeunes joueurs de 20 ou 21 ans qui jouent comme nous jouions dans le quartier, c’est ce que nous aimerions voir sur le terrain. »

Zidane, peu loquace en public, a ajouté : « C’était formidable de les voir à l’œuvre. On peut parler de Yamal, d’Oulissi et de Mbappé. Tout ce qu’ils nous offrent sur le terrain… Ils nous inspirent tous quand on regarde les matchs, c’est ce qu’on veut voir, j’ai vraiment apprécié. »

Zidane, qui suivait avec attention la Coupe du monde 2026 en attendant sa nomination à la tête des Bleus, était d’ailleurs présent dans les tribunes du MetLife Stadium pour assister à la finale remportée dimanche par l’Espagne face à l’Argentine, avant que Lamine Yamal ne brandisse le trophée.

Les trois légendes ont convenu que la nouvelle génération, incarnée par Lamine Yamal, possède un talent exceptionnel. Ibrahimović, qui a travaillé cet été comme analyste sportif pour Fox Sports, a déclaré : « Pour moi, Lamine Yamal est un joueur exceptionnel. Il vient tout juste d’avoir 19 ans, mais dès l’âge de 16 ou 17 ans, ses performances étaient déjà époustouflantes : il a déjà remporté le Championnat d’Europe et deux titres de champion d’Espagne. »

De son côté, David Beckham cite son compatriote Jude Bellingham, le qualifiant de « star », au même titre que Kylian Mbappé, avant d’ajouter : « On a toujours vu Kylian, on ne l’associe pas à la nouvelle génération mais il en fait partie. Il est encore jeune et a un bel avenir devant lui sur les terrains. »

Après le départ de Didier Deschamps de la sélection française à l’issue du match pour la troisième place contre l’Angleterre samedi dernier à Miami, qui s’est soldé par une défaite spectaculaire 6-4, Zinédine Zidane devrait bientôt prendre les rênes des « Bleus ». La Fédération française de football doit officialiser sa nomination au poste de sélectionneur avant la fin juillet.