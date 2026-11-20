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Zinédine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, a refusé de voir dans le choc à venir face à l'Espagne en quarts de finale de la Ligue des nations une occasion de prendre sa revanche après l'élimination en demi-finale de la Coupe du monde. Il a assuré que l'objectif des Bleus restait d'atteindre le dernier carré de la compétition et de jouer le titre.

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Selon le quotidien espagnol Marca, la défaite de l'Espagne face à l'Angleterre dimanche dernier l'a envoyée sur un chemin plus ardu en Ligue des nations. Deuxième de sa phase de groupes, la Roja a hérité de la France en quarts de finale, avec un match retour qui se disputera hors du territoire espagnol.

Ce duel ravive les souvenirs de la demi-finale de la Coupe du monde, lorsque la sélection espagnole avait éliminé la France pour se hisser en finale face à l'Argentine, avant de remporter le titre.

Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, s'est exprimé sur ce rendez-vous face à l'Espagne, affirmant qu'il se concentrait sur le prochain défi sans s'attarder sur ce qui s'est passé en juillet dernier.

« Il ne s'agit pas de prendre notre revanche après la demi-finale de la Coupe du monde, c'est une compétition différente et un nouveau groupe. L'objectif reste le même : atteindre les demi-finales et remporter la Ligue des nations », a déclaré Zidane.

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Le match aller des quarts de finale est programmé le 25 mars 2027, tandis que l'équipe de France recevra pour le match retour le 28 du même mois.

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Le tirage au sort des quarts de finale a également dessiné la suite du parcours vers la finale de la Ligue des nations : le vainqueur du duel entre l'Espagne, championne du monde et d'Europe, et la France affrontera le vainqueur de la confrontation entre les Pays-Bas et le Portugal.

Dans l'autre partie du tableau, le vainqueur d'Allemagne-Belgique sera opposé au vainqueur d'Angleterre-Norvège.

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Les deux demi-finales doivent se disputer les 9 et 10 juin 2027, et la finale le 13 du même mois.

Zidane a également analysé la force de la sélection espagnole, soulignant qu'il avait conscience dès le départ de la difficulté de l'affiche et assurant que son staff étudierait l'adversaire dans le moindre détail.

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« Nous savions que nous allions affronter un adversaire de taille. Ce sera l'Espagne, l'actuelle championne du monde. Nous les connaissons bien, mais nous avons suivi leurs derniers matchs et nous allons tout analyser avec mon staff. Pour aller loin dans une compétition, il faut affronter les meilleures équipes et les éliminer », a-t-il expliqué.

Concernant la préparation des Bleus, Zidane a précisé que son staff continuerait de suivre les joueurs appelés en novembre dernier, ainsi que les autres éléments, afin de composer le meilleur groupe possible pour ce défi.

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« Nous allons continuer à suivre les joueurs qui étaient avec nous en novembre, ainsi que les autres, afin de constituer la meilleure liste possible pour ce beau défi. Je sais que tout le monde dispute des matchs importants avec son club et que nous ne nous retrouverons pas avant quatre mois, mais je suis convaincu qu'ils garderont ce rendez-vous important en tête pour être prêts en mars », a-t-il ajouté.