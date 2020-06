Zidane : "La talonnade de Benzema, l'un des gestes de la saison"

L'entraîneur du Real s'est enthousiasmé pour le magnifique geste de Karim Benzema pour débloquer la situation contre l'Espanyol Barcelone (0-1).

Zinedine Zidane pense que l'incroyable passe décisives de Karim Benzema lors de la victoire du sur l' pourrait être l'un des plus beaux gestes de la saison en .

L'attaquant tricolore s'est en effet offert un moment de magie pour mettre sur orbite Casemiro pour le but de la victoire 1-0, un succès qui permet aux Merengue de prendre deux points d'avance sur la Barça en tête du championnat.

"Cela ne me surprend pas. C'est un joueur qui invente des choses , a réagi Zidane après la rencontre dans des propos rapportés par AS. Et puis Casemiro est là. Cela peut être l'une des plus belles actions de ce championnat."

Benzema lui-même n'a pas tardé à revenir sur l'importance de sa contribution, expliquant avoir vu le jeu se développer avant son geste. "C'était une bonne action, mais le plus important, c'est le but après, a-t-il déclaré après coup. Casemiro a bien fait les choses. Nous sommes très heureux."

L'attaquant français a ajouté : "Je vois le football comme ça ! Je savais que Casemiro venait de derrière."

Le Brésilien non plus n'a pas été surpris par le geste de son coéquipier et a insisté pour que le mérite lui revienne : "Ce que Karim a fait, pour moi, est normal. Nous savons tous que ses qualités ne sont pas celles d'un numéro neuf, mais d'un numéro dix.

"Je le connais, je sais comment il joue et les qualités qu'il possède. J'ai demandé le ballon dans l'espace, et sa passe en talonnade était incroyable. C'est le but de Karim. C'est la passe d'un numéro 10 et vous devez le féliciter."

Cette dernière passe étonnante a rapidement suscité des comparaisons avec un ancien grand de Madrid, Guti, qui a fait le bonheur de Benzema pour un but ouvert avec une touche tout aussi étonnante contre le Deportivo La Corogne en 2010.

Alors que les deux vidéos innondaient les réseaux sociaux, l'intéressé s'est à son tour fendu d'un message à l'attention de KB9. "Magique, mon ami" , a-t-il écrit. " Brutal ".

Un but qui donne deux points d'avance aux Madrilènes à six journées du terme/