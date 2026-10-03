Malgré sa disette lors des trois premiers matches des Bleus, pendant la trêve internationale actuelle, Ousmane Dembélé bénéficie d'un soutien appuyé de la part du sélectionneur Zinédine Zidane, qui apprécie ce que le joueur apporte au collectif.

Dembélé vit la situation avec sérénité, convaincu de sa capacité à changer la donne face à la Belgique, lundi, dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue des nations, selon la chaîne «RMC» française.

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« Qu'est-ce que ça veut dire ? Au Paris Saint-Germain il est meilleur, et ici alors ? ». Il s'agit peut-être du premier signe d'agacement manifesté par Zinédine Zidane depuis sa prise de fonction à la tête de la sélection, en réponse à la question d'un journaliste sur l'écart entre le niveau de Dembélé avec le Paris Saint-Germain et son niveau avec l'équipe de France.

Zidane a défendu son joueur en déclarant : « Je l'ai trouvé bon lors des trois matches où nous l'avons vu. Ousmane fait ce que fait Ousmane. Je suis satisfait de ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'il bouge beaucoup... C'est ce qui nous importe, car il le fait très bien. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. »

Au sujet du manque d'efficacité de Dembélé face au gardien italien Donnarumma, Zidane a insisté : « C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais il a eu des occasions. Et puis, on pense toujours au but, on dit qu'il doit marquer, mais moi je vois les choses autrement. Et je suis satisfait de ce que j'ai vu de mes joueurs. »

De son côté, Dembélé aborde la situation avec sérénité, lui qui a l'habitude des critiques tout au long de sa carrière, que ce soit au Paris Saint-Germain, au Barça ou en équipe de France.

La France avait battu la Turquie puis la Belgique sur le même score (1-0), avant de faire match nul contre l'Italie (1-1) lors de la troisième journée de la Ligue des nations.







