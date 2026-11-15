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Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a commenté la performance de son joueur Kylian Mbappé, lors de la victoire face à la Turquie sur le score de 2-1 en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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Les Bleus ont décroché leur billet pour les quarts de finale après avoir terminé en tête du groupe 1 avec 13 points, tandis que la Turquie a fait ses adieux à la compétition en bas du groupe, sans le moindre point.

Le réseau The Touchline a diffusé les déclarations de Zidane lors de la conférence de presse, où l'entraîneur des Bleus a affirmé : « Notre objectif était de nous qualifier, et nous l'avons pleinement atteint. La mission est accomplie. »

Il a poursuivi : « J'ai été très satisfait de la prestation de Kylian Mbappé aujourd'hui. Il a joué dans un esprit collectif et n'a pas été égoïste, il méritait de marquer deux ou trois buts. »

Zidane a souligné : « Mbappé s'est créé des occasions, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a produit sans ballon. »

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Il a précisé : « Quand je ne vois pas ce que je veux voir sur le terrain, il est normal de ressentir une certaine frustration, notamment en ce qui concerne le pressing. Nous les laissions jouer. Nous n'avons pas du tout été bons, nous avons tout raté. Je n'étais pas satisfait. »

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Dans le même temps, le site Foot Mercato a publié la réponse de l'entraîneur Zidane concernant l'éventualité d'affronter l'Espagne en quarts de finale.

La confrontation pourrait se renouveler avec l'Espagne, qui a terminé son groupe derrière l'Angleterre ; l'équipe de France pourrait également affronter le Danemark, la Grèce ou l'Allemagne, ainsi que d'autres sélections, en fonction des résultats des matches du lundi soir.

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Interrogé sur la possibilité d'affronter de nouveau l'Espagne, un pays qu'il connaît bien et où il réside toujours, Zinédine Zidane n'a pas souhaité s'étendre sur cette éventualité ni dévoiler sa position à ce sujet.

Le sélectionneur a répondu : « Nous verrons quelle sélection nous affronterons. Nous allons prendre un peu de repos, et nous y réfléchirons plus tard. Nous verrons ce qui se passera en mars. »