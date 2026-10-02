Zidane dévoile ses armes en l'absence de Mbappé, Kane mène l'attaque de l'Italie

Le staff technique de l'équipe de France a dévoilé officiellement le onze de départ avec lequel elle disputera son premier match à domicile sous la direction de la légende Zinédine Zidane, lors du choc explosif tant attendu face à son rival historique, l'équipe d'Italie.

Les Bleus abordent cette rencontre avec un moral élevé, après un début idéal de l'ère Zidane marqué par deux victoires consécutives sur le même score de 1-0 à l'extérieur face à la Turquie et à la Belgique. Vient désormais le moment du véritable premier test devant son public venu en masse.

Pour ce match, Zidane compte sur un trio offensif redoutable, doté de vitesse et de technique, emmené par Ousmane Dembélé, accompagné des deux talents en pleine ascension Olise et Doué, tandis que Rabiot sera la soupape de sécurité au milieu de terrain aux côtés du créateur Cherki.

La composition française intervient en l'absence très lourde de conséquences du capitaine et star numéro un Kylian Mbappé, blessé, qui a quitté le rassemblement actuel pour cause de blessure.

L'absence de Mbappé constitue un coup dur pour le début de l'ère Zidane, non seulement sur le plan sportif en raison de la puissance de feu décisive qu'il représente, mais aussi sur le plan moral et populaire, alors que les supporters français espéraient voir la première accolade entre la légende Zidane et sa star numéro un Mbappé sur la pelouse du Stade de France.

La composition officielle choisie par Zidane est venue confirmer son audace et sa confiance dans le sang neuf, elle se présente comme suit :

Gardien de but : Mike Maignan.

Défense : Pierre Kalulu - Jérémy Jacquet - Dayot Upamecano - Quentin Troffier.

Milieu : Rayan Cherki - Da Cunha - Adrien Rabiot.

Attaque : Michael Olise - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.













En face, la composition de l'équipe d'Italie, sous la direction de Roberto Mancini, se présente comme suit :

Gardien de but : Donnarumma.

Défense : Michael Kayode - Giorgio - Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori.

Milieu : Sandro Tonali - Nicolò Fagioli - Davide Frattesi.

Attaque : Moise Kean - Francesco Pio - Sebastiano Esposito.







