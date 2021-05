Zidane confirme la présence de Ramos à Chelsea

Le défenseur central et capitaine merengue, absent depuis le mois de mars, effectuera son retour pour la demi-finale de Ligue des champions à Chelsea.

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a retrouvé sa pleine forme et est en mesure de participer au match décisif de la Ligue des champions contre Chelsea, a révélé l'entraîneur Zinedine Zidane.

Ramos n'a pas joué depuis un mois après s'être blessé lors d'une rencontre internationale avec l'Espagne, avant d'être positif au Covid-19. Mais il devrait revenir au bon moment, car son équipe a besoin d'un résultat important pour renverser la situation face aux Blues à Stamford Bridge mercredi prochain.

"[Ramos] s'entraîne avec nous et cela signifie qu'il est capable de jouer aussi", a déclaré Zidane aux journalistes vendredi avant le match de Liga de Madrid à domicile contre Osasuna.

"Nous verrons ce que nous ferons lorsque nous nommerons l'équipe, mais Sergio est en forme et prêt à jouer." Néanmoins, aucun risque ne sera pris avec lui samedi, car Zidane l'a laissé hors de son groupe de match pour affronter Osasuna.

Le capitaine des Blancos, âgé de 35 ans, reste très influent dans l'axe de la défense merengue. Les résultats ont souffert de son absence au cours du dernier mois.

Madrid a fait quatre nuls sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et sera obligé de marquer au moins une fois pour conserver ses rêves de Ligue des champions au match retour, après avoir été tenu en échec 1-1 par Chelsea en demi-finale aller.

Bien sûr, les prouesses défensives de Ramos ne sont pas les seules à manquer à son équipe. Le vétéran a également le don de marquer des buts, avec pas moins de 128 réalisations en club et en sélection au cours de sa carrière, ce qui fait de lui l'un des défenseurs les plus prolifiques de l'histoire du football.

Et, comme le montrent ses buts en finale de la Ligue des champions 2013-14 et 2015-16 contre l'Atletico Madrid, Ramos est également capable de frapper quand cela compte le plus pour Madrid.