La Fédération française de football a révélé la réalité d'un plan visant à rendre hommage à Didier Deschamps, ancien sélectionneur de l'équipe de France, au Stade de France en marge des deux prochaines rencontres de Ligue des nations face à l'Italie et à la Belgique.

Alors que le flou persiste autour de son avenir, Didier Deschamps ne sera pas honoré par le public du Stade de France lors des deux matchs de l'équipe de France contre l'Italie (2 octobre) et la Belgique (5 octobre), selon ce qu'a rapporté le réseau français «RMC Sport».

Bien que le retour de l'équipe de France sur ses terres aurait permis à la Fédération française de football de rendre un dernier hommage à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France pendant 14 ans, cela n'aura pas lieu lors des deux prochaines rencontres de Ligue des nations sur le sol français.

Après avoir été le sélectionneur le plus durable de l'équipe de France, Deschamps a passé les rênes à Zinédine Zidane à l'issue de la dernière Coupe du monde, où la France a terminé à la quatrième place, et depuis, le sélectionneur des champions du monde 2018 n'a pas annoncé son prochain défi ni son retour dans le monde du football.

Néanmoins, selon le réseau « RMC Sport », aucun hommage ne sera rendu à l'ancien sélectionneur vendredi prochain au Stade de France, ni lors du match France-Belgique lundi prochain.

La Fédération française de football a précisé qu'il s'agit d'une question de timing, les regards étant tournés vers le retour de Zidane sur le stade où il a réalisé ses plus grands exploits.

Le prochain rassemblement de l'équipe de France se limitera à un seul match à domicile, le 15 novembre contre la Turquie à Bordeaux, afin de conclure la phase de groupes de la Ligue des nations. Mais là encore, il semble que les conditions ne soient pas réunies pour honorer comme il se doit l'héritage de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

Aucune date n'a encore été fixée, et si une cérémonie d'hommage devait avoir lieu, ce serait vraisemblablement au printemps prochain. Si l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des nations (ce qui suppose qu'elle termine à l'une des deux premières places de son groupe), elle disputera un match à domicile fin mars.



