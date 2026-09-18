Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé son intention de modifier la manière dont se déroule la séance photo des joueurs à leur arrivée au centre de Clairefontaine, en affirmant que le staff technique s'attachera à limiter la mise en scène médiatique qui accompagne les moments d'arrivée, tout en cherchant à imposer un plus grand contrôle sur les images.

Zidane a déclaré, lors de sa conférence de presse qui a suivi l'annonce de sa première liste : « Il n'y a pas de message qui appelle à la sobriété, ce que nous allons changer, c'est qu'une fois que nous serons arrivés là-bas, il ne sera pas nécessaire de faire un tel spectacle », précisant que la sélection tentera de « mieux contrôler les images », tout en reconnaissant que les images finiront par parvenir aux médias et au public.

Cette orientation s'inscrit dans la vision de Zidane sur la manière de gérer l'équipe de France, après avoir affirmé que sa mission ne se limite pas au choix des joueurs sur le terrain, mais englobe aussi l'organisation de l'atmosphère du rassemblement et la gestion des détails qui entourent l'équipe.