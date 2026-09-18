Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-FRA-SQUADAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Zidane bouleverse les règles de l'équipe de France : une décision surprise dès ses débuts

France
Turquie vs France
Turquie
UEFA Nations League A
Z. Zidane
France
Turquie

Zidane impose sa loi très tôt

Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dévoilé son intention de modifier la manière dont se déroule la séance photo des joueurs à leur arrivée au centre de Clairefontaine, en affirmant que le staff technique s'attachera à limiter la mise en scène médiatique qui accompagne les moments d'arrivée, tout en cherchant à imposer un plus grand contrôle sur les images.

Zidane a déclaré, lors de sa conférence de presse qui a suivi l'annonce de sa première liste : « Il n'y a pas de message qui appelle à la sobriété, ce que nous allons changer, c'est qu'une fois que nous serons arrivés là-bas, il ne sera pas nécessaire de faire un tel spectacle », précisant que la sélection tentera de « mieux contrôler les images », tout en reconnaissant que les images finiront par parvenir aux médias et au public.

Cette orientation s'inscrit dans la vision de Zidane sur la manière de gérer l'équipe de France, après avoir affirmé que sa mission ne se limite pas au choix des joueurs sur le terrain, mais englobe aussi l'organisation de l'atmosphère du rassemblement et la gestion des détails qui entourent l'équipe.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google