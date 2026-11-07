Zidane après la catastrophe espagnole : j'ai des frissons, ce qui s'est passé est incroyable !

Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a exprimé sa profonde tristesse après le décès de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, qui a perdu la vie cette semaine à la suite d'un arrêt cardiaque survenu après une collision avec le gardien de l'équipe adverse lors d'un match de deuxième division espagnole.

Zidane a déclaré, lors de l'annonce de sa liste pour les matches de la Ligue des nations, qu'il avait été profondément touché par cet événement, soulignant que voir une telle scène sur un terrain de football est extrêmement douloureux.

L'entraîneur français a ajouté : « Je ressens une profonde tristesse face à ce qui s'est passé. J'ai été très touché, au point d'en avoir des frissons, car on ne souhaite jamais voir une chose pareille sur un terrain de football. »

Zidane a adressé un message de compassion à la famille du joueur disparu, exprimant son espoir de ne plus jamais voir se reproduire une telle tragédie : « Avant tout, je ressens de la peine pour sa famille, j'espère ne plus jamais revoir une chose pareille sur un terrain de football de toute ma vie. »