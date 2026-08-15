Youssef En-Nesyri s'en prend à l'arbitre du match entre Al-Ittihad et Al-Khaleej

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, s'en est pris à l'arbitre de la rencontre de son équipe face à Al-Khaleej en Saudi Pro League, estimant qu'il avait été à l'origine du faux pas du club.

Al-Ittihad est tombé dans le piège du match nul (1-1) face à son hôte Al-Khaleej, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes, samedi soir, au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre de la première journée de la Saudi Pro League.

En-Nesyri a déclaré aux chaînes « Thmanyah » après la rencontre : « Dieu merci pour tout, nous avons fait match nul 1-1, mais il y a eu des erreurs, que ce soit de notre part ou de la part des arbitres. »

Il a précisé : « Il n'y avait pas de carton rouge, car il n'y a pas eu de contact, mais je suis satisfait des joueurs et de ce qu'ils ont montré, et j'espère que la suite sera meilleure. Nous donnerons tout ce que nous avons pour gagner et faire le bonheur des supporters. »

L'attaquant marocain fait référence à la décision de l'arbitre de la rencontre d'expulser le défenseur portugais Danilo Pereira à la 58e minute de jeu, après recours à l'assistance vidéo, pour un coup de pied porté à un joueur d'Al-Khaleej sans ballon.

En-Nesyri a conclu ses propos : « Nous parlerons du prochain match à partir de demain, nous serons prêts pour la rencontre et nous travaillerons pour gagner. »

Il convient de rappeler qu'En-Nesyri a inscrit l'unique but d'Al-Ittihad dans la rencontre, devenant ainsi le quatrième joueur étranger consécutif à marquer le but d'ouverture des « Tigres » en Saudi Pro League.