Youri Baas est absent de la sélection de l'Ajax pour la rencontre face à Vojvodina

Youri Baas et Dies Janse ne seront pas alignés d’entrée jeudi soir pour la rencontre face au FK Vojvodina. Les deux défenseurs ne sont « pas suffisamment en forme » pour ce match, selon les informations du journal *Het Algemeen Dagblad*.

Ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences marque la première sortie officielle de l’Ajax sous la houlette de l’entraîneur Míchel, qui devra donc se passer de Baas et Janse, malgré leur participation à une grande partie de la préparation.

Baas était titulaire lors des trois premiers matchs amicaux de l’Ajax, mais il avait déjà déclaré forfait pour le dernier test face à l’Olympiakos (victoire 1-0) en raison de légers problèmes physiques.

Janse n’a pris part qu’au premier match de préparation, perdu 3-1 contre le Panathinaïkos, avant de rester sur le bord de touche.

Daley Blind devrait ainsi reprendre le poste de défenseur central gauche, tandis qu’à sa droite Aaron Bouwman, selon toute vraisemblance, sera titularisé.

Baas, l’un des rares piliers de l’équipe amstellodamoise la saison passée, n’envisage pas de partir cet été, comme il l’a confié à Voetbal International : « Je ne veux pas quitter l’Ajax. »