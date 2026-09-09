Yaya Touré entre dans l'histoire de la Ligue des champions

La star de Manchester City et ancien international ivoirien Yaya Touré a salué ce qu'il a appelé la « nouvelle ère » des entraîneurs africains, lui qui deviendra ce soir le premier entraîneur du continent africain à diriger une équipe en Ligue des champions.

L'ancienne star du FC Barcelone et de Manchester City conduira le Slovan Bratislava face au Paris Saint-Germain lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Touré, 43 ans, a quitté son poste d'entraîneur adjoint de la sélection saoudienne avant de prendre les rênes du Slovan Bratislava, champion du championnat local lors des 8 dernières saisons, en juillet dernier.

Il a ensuite mené le Slovan à travers trois tours qualificatifs pour assurer une place dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Aucun entraîneur africain n'avait jamais dirigé une équipe en Ligue des champions, malgré l'existence d'exemples d'entraîneurs européens nés en Afrique ayant dirigé des équipes dans cette compétition, comme le duo portugais composé de Carlos Queiroz et de Paulo Fonseca, né au Mozambique, tandis que le Français Jean Tigana est né à Bamako.

Une situation un peu étrange

Touré a déclaré à la veille du match : « Il est vrai que cela paraît un peu étrange, mais sur le plan personnel, c'est vraiment formidable. C'est une nouvelle ère importante. On peut dire que les choses changent désormais et avancent. »

Il a poursuivi : « Il y a des gens qui ont suffisamment de courage pour recruter de jeunes entraîneurs, enthousiastes à l'idée de travailler et désireux de faire avancer les choses de manière positive », selon les propos rapportés par le site Yahoo Sport.

Touré a remercié la direction du club, dont l'ancien attaquant de la Slovaquie Robert Vittek en tant que directeur sportif, de lui avoir donné cette opportunité, « car ce n'est pas facile. C'est extrêmement difficile pour nous. Nous devons travailler deux ou trois fois plus dur » pour obtenir une telle opportunité.

Un duel face à Enrique

Touré, qui a disputé 97 matches internationaux, a fait partie de l'équipe du FC Barcelone sous la direction de Pep Guardiola, qui a remporté le titre de la Ligue des champions en 2009.

Sa nouvelle équipe a remporté ses 4 premiers matches en championnat local cette saison, mais a perdu deux matches consécutifs avant son déplacement à Paris. Il insiste néanmoins sur le fait qu'il n'y a aucune pression sur le Slovan — qui avait perdu l'ensemble de ses 8 matches lors de sa dernière apparition en phase de ligue il y a deux ans — alors qu'il affronte l'équipe de Luis Enrique, double vainqueur consécutif du titre.

Il a affirmé : « C'est un véritable plaisir. Luis Enrique est un grand entraîneur et l'un des meilleurs actuellement. Jouer contre son équipe est donc un plaisir en soi. »