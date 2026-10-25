Lamine Yamal et Kylian Mbappé, les favoris pour remporter le Ballon d'Or qui sera décerné demain lundi soir, s'affrontent ce dimanche lors du Clasico entre le Barça et le Real Madrid, dans le cadre de la dixième journée de la Liga. Mais lequel des deux a été le plus décisif lors des précédentes confrontations entre les deux rivaux ?

Les statistiques des dernières confrontations entre le Real Madrid et le Barça révèlent un net avantage pour le club catalan. En effet, depuis l'arrivée de Mbappé au club madrilène à l'été 2024, les deux équipes se sont affrontées à 7 reprises toutes compétitions confondues, l'attaquant français ayant pris part à 6 d'entre elles.

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Au cours de ces confrontations, le Barça a signé 6 victoires, contre une seule pour le Real Madrid.

Les victoires du club catalan sont intervenues sur les scores de 4-0 en Liga le 26 octobre 2024, de 5-2 en Supercoupe d'Espagne le 12 janvier 2025, de 3-2 en finale de la Coupe du Roi le 26 avril 2025, de 4-3 en championnat le 11 mai 2025, de 3-2 en finale de la Supercoupe le 11 janvier 2026, puis de 2-0 en championnat le 10 mai 2026.

Quant à l'unique victoire du Real Madrid, elle est survenue sur le score de 2-1 en Liga le 26 octobre 2025.

Mais sur le plan individuel, Mbappé devance Yamal au nombre de buts inscrits lors de ces confrontations, après avoir fait trembler les filets à 6 reprises, dont un triplé signé en mai 2025. De son côté, l'ailier espagnol s'est contenté de 3 buts, mais il a délivré deux passes décisives en finale de la Coupe du Roi.

Toutefois, Mbappé serait peut-être prêt à renoncer à son avantage statistique en échange d'une victoire dans le match d'aujourd'hui, d'autant que Yamal l'a également devancé lors des 3 dernières confrontations entre la France et l'Espagne.