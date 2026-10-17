Lamine Yamal a failli mettre en péril sa participation au Clasico face au Real Madrid, après être entré dans une vive altercation avec Facundo Bernal lors de la victoire du Barça contre le Real Betis (5-2), une rencontre marquée par un coup de sang du jeune prodige, avant que Hansi Flick ne décide de le remplacer, tandis que Raphinha le pressait de quitter rapidement la pelouse pour éviter que la situation ne s'aggrave.

La tension avait atteint son paroxysme après le but d'Abde Ezzalzouli, qui avait réduit l'écart à 2-3 pour le Betis. Lamine s'était alors dirigé vers Fermin Lopez pour prendre de ses nouvelles après sa chute consécutive à un contact précédent, avant que Valles n'intervienne pour aider le joueur du Barça à se relever.

À cet instant, Lamine a écarté Valles, avant que Facundo Bernal n'apparaisse et ne pousse le jeune joueur, qui a répliqué par une poussée plus appuyée, dans une atmosphère électrique sur le terrain.

Deux poussées qui ont failli coûter très cher à Lamine Yamal

L'accrochage est rapidement monté d'un cran, Bernal répondant par deux coups de tête en direction de Lamine, dans une scène qui a failli dépasser le simple échange verbal et le contact physique.

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Lamine avait déjà reçu un carton jaune dans la rencontre, ce qui rendait la poursuite de son emportement d'autant plus risquée, à l'approche de la confrontation avec le Real Madrid, une étape importante pour le Barça en Liga.

Il était difficile de prédire ce qui se serait passé si Bernal était tombé après la poussée de Lamine, mais l'incident a placé le jeune joueur dans une position délicate, compte tenu de l'importance du Clasico et du risque de sanction disciplinaire si l'accrochage avait pris une autre tournure.

Flick et Raphinha

Hansi Flick a compris qu'il fallait sortir Lamine de ce climat de tension et a donc décidé de le remplacer, pour la troisième fois de la saison, après l'avoir déjà ménagé face à Elche et Levante.

Au bord de la touche, Raphinha a demandé à son coéquipier de quitter le terrain au plus vite, tandis que Flick l'a retenu quelques instants plus tard et lui a murmuré à l'oreille, dans une scène qui ressemblait à une tentative de l'apaiser et de lui expliquer les raisons de son remplacement.

La décision est intervenue à un moment sensible, car le Barça n'avait pas besoin de perdre l'un de ses joueurs majeurs pour un simple coup de sang, avant la rencontre très attendue face au Real Madrid.

Un talent non dénué d'emportement

Malgré l'incident, Lamine Yamal a livré une prestation remarquée face au Betis et a montré de belles séquences techniques, dont son but d'ouverture qui a suscité l'admiration, en plus de sa contribution offensive et de la passe décisive sur le but de Gabriel Jesus.

Mais le calme habituel de Lamine ne l'empêche pas de s'emporter parfois, surtout lorsqu'il se sent provoqué, comme l'illustre ce qui s'est produit au stade Sanchez Pizjuan il y a environ un mois, lorsque certains supporters l'ont critiqué pour ce qu'ils ont jugé être une simulation exagérée, ainsi que les réactions de La Cartuja à sa célébration après son but.

Le jeune crack possède un talent exceptionnel et la capacité de faire la différence, mais garder son sang-froid dans les moments électriques reste une part importante de sa progression, surtout au vu de la pression qui l'entoure et de l'importance des matches que dispute le Barça.