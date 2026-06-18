L’une des stars de l’équipe nationale saoudienne a attiré l’attention des médias espagnols lors de l’entraînement des « Verts » au Q2 Stadium d’Austin (États-Unis), en préparation du match très attendu contre « La Roja » pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, le correspondant de la chaîne officielle espagnole TVE s’est intéressé à l’état de forme du gardien Mohammed Al-Owais, limité à des exercices de récupération depuis deux jours après sa prestation contre l’Uruguay lors de la première journée.

Cet intérêt s’explique par les neuf arrêts réalisés par le portier face à l’Uruguay, soit le total le plus élevé pour un gardien depuis le début de la compétition.

Le journaliste ibérique a par ailleurs confirmé aux médias saoudiens que les deux jeunes talents, Lamine Yamal et Nico Williams, étaient prêts à débuter, tout en mettant en garde contre la difficulté de contenir leur vitesse et leurs incursions sur les côtés.

La rencontre entre l’Arabie saoudite et l’Espagne est programmée dimanche soir au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, en Géorgie, sous la direction de l’arbitre brésilien Rafael Klaus.

Rappelons que les « Verts » ont partagé les points avec l’Uruguay (1-1) lors de la première journée, tandis que l’Espagne a été tenue en échec par le Cap-Vert (0-0).