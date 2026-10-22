Yamal deuxième et Ronaldo 33e : Marca dévoile son classement des 100 meilleurs joueurs du monde

Le journal espagnol « Marca » a dévoilé son classement des 100 meilleurs joueurs de la saison 2025-2026, avec la présence de noms prestigieux issus des différents grands championnats, un classement qui a réservé des surprises notables concernant la position de plusieurs des principaux candidats aux récompenses individuelles.

Pour son classement annuel« Les 100 meilleurs joueurs de Marca », le journal s'est appuyé sur le vote d'un panel réunissant plus de 200 anciens joueurs, journalistes et analystes venus du monde entier, afin d'évaluer le niveau des joueurs avec leurs clubs et leurs sélections au cours de la saison.

Kane devance Yamal et Mbappé

L'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, occupe la première place du classement, devançant le jeune Espagnol Lamine Yamal, star du Barça, qui se classe deuxième, tandis que le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, prend la troisième place.

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L'Espagnol Rodri, joueur de Manchester City, arrive quatrième, suivi du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, star du Paris Saint-Germain, à la cinquième place.

L'Argentin Lionel Messi, capitaine de l'Inter Miami, occupe la sixième place, devançant l'Espagnol Fabian Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, qui se classe septième.

Le top 10 comprend également le Français Michael Olise, joueur du Bayern Munich, à la huitième place, son compatriote Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, neuvième, et l'Espagnol Pau Cubarsí, défenseur du Barça, dixième.

Bellingham devance Vinicius

Le classement des stars du Real Madrid affiche un écart notable, l'Anglais Jude Bellingham arrivant à la quinzième place, devant son coéquipier brésilien Vinicius Junior, qui occupe la vingt-deuxième place.

Le Belge Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, se classe par ailleurs vingt-huitième, tandis que le Turc Arda Güler figure à la quarante-septième place.

À la trente-troisième place apparaît le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, alors que son coéquipier João Félix arrive à la soixante-dixième place.

Le Barça et le Paris Saint-Germain en force dans le classement

Les stars du Barça sont présentes en nombre notable dans le classement : le Brésilien Raphinha arrive à la treizième place, l'Espagnol Pedri à la quatorzième, Ferran Torres à la dix-septième et Dani Olmo à la vingt et unième place.

Le gardien Joan García occupe par ailleurs la quarante-deuxième place, et Eric García arrive à la cinquante-cinquième place.

Quant au Paris Saint-Germain, il compte trois joueurs dans le top 10 : Kvaratskhelia, Fabian Ruiz et Dembélé, tandis que la star marocaine Achraf Hakimi se classe 20e, aux côtés de la présence de Vitinha, Nuno Mendes, João Neves, Marquinhos et Willian Pacho à différentes places.

Le classement comprend également des noms issus de championnats situés hors des grands championnats européens, notamment Messi avec l'Inter Miami et Ronaldo avec Al-Nassr.



