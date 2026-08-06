L'Allemand Matthias Jaissle, ancien entraîneur d'Al-Ahli Saudi, a tenu à adresser un message émouvant aux supporters d'« Al-Raqi », dans son premier commentaire après son départ officiel du club, dans une tentative de faire ses adieux aux fans qui l'ont soutenu tout au long des années passées.

Jaissle avait fait l'objet d'attaques particulièrement virulentes de la part des supporters d'Al-Ahli, après avoir décidé de démissionner de son poste à un moment difficile, avant le début de la saison et alors qu'il lui restait une seule saison de contrat.

Jaissle a publié son message sur son compte officiel « Instagram », affirmant que les supporters d'Al-Ahli furent les premiers à lui accorder leur confiance depuis son arrivée à Djeddah, et soulignant que son aventure avec l'équipe restera l'une des étapes les plus marquantes de sa carrière d'entraîneur.

L'entraîneur allemand a déclaré : « Dès le premier jour, c'est vous, les supporters, qui m'avez accordé votre confiance et qui avez cru en moi. Et après trois ans, deux titres en Ligue des champions d'Asie, une victoire en Supercoupe et de nombreux moments inoubliables, je quitte Djeddah en n'emportant que fierté et amour pour vous. »

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Il a ajouté : « Chaque match, chaque défi, chaque célébration a rendu cette aventure inoubliable », en référence aux succès qu'il a obtenus avec Al-Ahli, après avoir mené l'équipe au sacre en Ligue des champions d'Asie élite à deux reprises, en plus de la Supercoupe d'Arabie saoudite.

Jaissle a conclu son message en remerciant les supporters d'Al-Ahli et en souhaitant bonne chance au club pour la prochaine étape, avec ces mots : « Merci pour votre confiance et votre foi en moi. Je vous souhaite tout le meilleur. » Ces paroles ont suscité de larges réactions parmi les supporters d'« Al-Raqi », après une période de polémique qui a accompagné son départ du club.