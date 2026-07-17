Xavi : « Yamal est une bénédiction pour l'Espagne… Et voici mon prochain objectif en tant qu'entraîneur »

Xavi Hernández, ancienne star et ex-entraîneur du FC Barcelone, a encensé son jeune ancien protégé Lamine Yamal, le présentant comme un « joueur décisif, capable de faire basculer les matchs en faveur de la sélection espagnole » et de « la bénédiction » dont bénéficie la sélection, lors d’une interview accordée à la radio nationale espagnole à la veille de la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, dimanche prochain.

Xavi est revenu sur les coulisses de la découverte de ce jeune talent, déclarant selon le journal espagnol « Marca » : « Nous avons suivi Lamine lorsqu’il avait quinze ans ; à l’époque, le club traversait une crise financière grave qui nous a obligés à miser sur les talents du centre de formation (La Masia). Dès le premier regard, nous avons vu qu’il avait quelque chose de différent, alors nous l’avons immédiatement intégré à l’équipe première. Dès qu’il a été prêt – ce qui s’est vu dès le premier jour –, nous l’avons titularisé ; Il comprend tout ce qui se passe sur le terrain et prend toujours la bonne décision. C’est une véritable aubaine et le joueur décisif dont dispose l’Espagne ; il a tout ce qu’il faut pour devenir le meilleur joueur du monde. »

Les éloges de Xavi ne se sont pas limités à Yamal : ils ont englobé l’ensemble des jeunes talents du club catalan. Il a ajouté : «Yamal est un génie, et l’histoire du football espagnol n’a peut-être jamais connu de joueur aussi décisif et influent à son âge. Regardez aussi Pau Cubarsi et les performances époustouflantes qu’il réalise. Même si je regrette que Fermin López n’ait pas davantage participé, il y a Pedri ; nous assistons à l’émergence d’une génération exceptionnelle au FC Barcelone et en sélection, destinée à dominer les terrains durant les 10 à 15 prochaines années. Je suis très fier de ces joueurs, que nous avons vu grandir et mûrir sous notre responsabilité à la tête du staff technique du Barça. »

Concernant l’analyse tactique du parcours de la « Roja » et de sa qualification pour la finale après avoir dominé la France 2-0 en demi-finale, le champion du monde 2010 a déclaré : « Je pense que le match contre la France a été le meilleur de l’Espagne dans cette Coupe du monde. Ce fut une véritable ode au football ; cela faisait des années que je n’avais pas vu une équipe aussi solide, avec un équilibre parfait entre défense et attaque, surtout face à un adversaire de l’envergure de la France, qui était l’équipe la plus forte à ce stade de la compétition. »

Xavi a conclu en exprimant un optimisme mesuré quant à la capacité de cette génération à rééditer l’exploit sud-africain, affirmant : « Le moment est idéal, et l’entraîneur et les joueurs forment une combinaison formidable. Ils ont su bâtir un groupe solide, dénué de querelles d’ego, qui évoque fortement l’équipe championne de 2010 ; je suis donc extrêmement optimiste quant à la possibilité de voir l’histoire se répéter. »

L’entraîneur espagnol a également évoqué sa relation avec la légende argentine et capitaine de l’équipe adverse en finale, Lionel Messi, en déclarant : « Je considère Messi avant tout comme un ami, et nous entretenons une excellente relation personnelle. Au-delà de cela, les mots me manquent pour le décrire ; à tel point que je lui dis toujours : « Je ne sais plus quoi te dire ! ». Nous sommes impuissants face à quelqu’un qui fait preuve d’une telle humilité pour continuer à jouer ; Messi est une véritable bête de compétition, il a réalisé un travail formidable et a mené son équipe de manière incroyable sur le plan mental. »

En conclusion d’entretien, l’ancien coach du FC Barcelone a surpris en dévoilant son projet futur : prendre les commandes d’une sélection nationale. Il a expliqué : « Diriger une sélection nationale serait un choix parfaitement adapté à ma situation familiale ; rester dans un club ne me permettrait pas de consacrer assez de temps à ma femme et à mes jeunes enfants. Je le dis franchement, ce projet me correspondrait parfaitement ; j’ai très envie de vivre l’expérience d’entraîneur et de participer à de grands tournois comme la Coupe du monde, l’Euro, la Coupe d’Afrique des nations ou la Coupe d’Asie. »