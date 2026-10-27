Xavi Espart, le jeune joueur du Barça, s'est motivé lui-même pour revenir rapidement sur les terrains, après sa récente blessure contractée lors du Clasico face au Real Madrid, dimanche dernier, à l'occasion de la dixième journée de Liga.

Espart (19 ans) sera absent pendant environ sept semaines en raison d'une blessure au ligament de la cheville droite, contractée après un contact avec Aurélien Tchouaméni, la star du Real Madrid, et il n'a pas pu terminer la rencontre en raison de la douleur.

L'absence d'Espart lors des prochains matchs représente un coup dur pour l'entraîneur allemand Hansi Flick, qui faisait grandement confiance au jeune joueur, selon le quotidien catalan « Mundo Deportivo ».

Alors qu'Espart attend de progresser davantage dans sa guérison, il a partagé un message de motivation sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

Le jeune joueur du Barça a exprimé ses regrets après la défaite dans le Clasico (2-1) face au Real Madrid, et a affirmé sa détermination à travailler dur pour aider l'équipe dans les plus brefs délais.

Espart a écrit sur son compte personnel « Instagram », en y joignant deux photos du Clasico : « Je ressens la douleur de la défaite, et je ne pense qu'à une seule chose : revenir dans les plus brefs délais. Ils ne pourront pas nous battre. Força Barça ! ».

Avant sa malheureuse blessure, Xavi Espart a disputé 9 matchs avec le Barça en ce début de saison, inscrivant deux buts et délivrant deux passes décisives, laissant une empreinte qui lui a valu une place de titulaire dans l'effectif, que ce soit au poste d'arrière droit ou d'arrière gauche.







