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Jeffrey de Lange rêve de jouer pour l’équipe des Pays-Bas. Le gardien de l’Olympique de Marseille l’a confié à l’agence de presse française AFP.

De Lange (28 ans) est le gardien titulaire à Marseille depuis le départ de Gerónimo Rulli à Manchester City. Lors de ses deux premières saisons, l’ancien gardien de Go Ahead Eagles occupait encore un rôle de doublure.

Avec De Lange dans les buts, Marseille s’est hissé à la quatrième place de Ligue 1. Le début de saison avait pourtant été catastrophique : l’ancien vainqueur de la Ligue des champions avait perdu quatre de ses cinq premiers matches. Depuis la mi-octobre, le club a remporté cinq rencontres consécutives.

De Lange se sent parfaitement à l’aise à Marseille, mais reconnaît que ses débuts ont parfois été difficiles. « Je venais d’un plus petit club des Pays-Bas. Marseille représentait un énorme changement. »

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« Il y avait aussi le fait que Gero était au sommet de sa forme. Je devais donc d’abord apprendre, observer et progresser. Lors de ma deuxième saison ici, j’ai commencé à jouer davantage. Alors on se dit : OK, je veux ça chaque semaine. J’étais heureux quand je jouais, mais je ressentais aussi une certaine frustration. Heureusement, j’ai réussi à en faire quelque chose de positif », explique le gardien, qui n’a pas manqué une minute cette saison.

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De Lange poursuit son analyse. « Mais j’avais envie de plus et, l’été dernier, j’ai dit aux dirigeants que je devais jouer. Passer trois ans sur le banc n’aurait été bon ni pour moi ni pour l’OM. »

En France, les prestations de De Lange ont parfois suscité des critiques. Les avis sont nettement plus positifs après les récents matches contre le RC Lens et le Bayer Leverkusen. « C’est le football », constate le gardien avec pragmatisme. « Si la critique est justifiée et vient de quelqu’un qui comprend vraiment le jeu, je l’accepte. Parfois, je l’apprécie même. »

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De Lange sait qu’à 28 ans, il a encore une marge de progression. « Je peux encore m’améliorer dans les duels en un contre un, sur les ballons aériens et dans d’autres domaines. »

Le gardien marseillais voit plus loin que la Ligue 1. Son rêve ultime est de jouer pour l’équipe des Pays-Bas. « Je l’espère. C’est mon objectif. Même si je sais que nous avons de bons gardiens », déclare l’ancien international chez les jeunes, faisant notamment référence à Bart Verbruggen, Robin Roefs et Mark Flekken. « Mais je pense qu’on doit vous suivre de près quand vous jouez pour un club comme Marseile. »