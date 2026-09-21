Xavi réagit à l’absence de Luciano Valente avec les Pays-Bas : « Je le trouve… »

Xavi Hérnandez s’est exprimé en conférence de presse avant les prochains matches de Ligue des nations pour expliquer en détail la non-sélection de Luciano Valente, auteur d’un bon début de saison.

Lundi matin, le tout nouveau sélectionneur des Pays-Bas s’est présenté à Zeist afin d’expliquer les choix effectués vendredi dernier. Valentijn Driessen voulait savoir pourquoi Xavi avait ignoré Valente.

« En réalité, je préfère ne pas m’attarder sur des joueurs en particulier, mais oui, nous suivons Valente. C’est un bon joueur, avec du potentiel pour nous. Pour lui aussi, la porte des Pays-Bas reste ouverte », a commencé Xavi.

« Seulement, nous avons déjà énormément de bons milieux de terrain. Pour moi, c’est vraiment un milieu offensif et pas un ailier gauche », a conclu Xavi au sujet de Valente, qui joue souvent à gauche ces derniers temps avec Feyenoord.

Le capitaine des Rotterdamois a déclaré dimanche après-midi, au micro d’ESPN, qu’il espérait figurer dans la sélection. « J’espérais en faire partie, mais je dois parler avec mes pieds », a-t-il confié.

Cette saison, Valente a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en sept matches d’Eredivisie VriendenLoterij et a délivré une passe décisive sur un but du club de Rotterdam.

Le capitaine de Feyenoord a fêté ses débuts avec les Pays-Bas l’an dernier sous Ronald Koeman. Son compteur s’élève jusqu’ici à deux sélections avec l’équipe nationale néerlandaise.