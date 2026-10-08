Mauro Júnior choisit définitivement une carrière internationale avec le Brésil. L’équipe des Pays-Bas était une option pour le joueur du PSV, mais le sélectionneur Xavi n’a plus besoin de l’appeler.

Mauro apporte de la clarté sur son avenir dans une interview accordée à ESPN. Les Pays-Bas ne sont plus une option. « C’est terminé, je pense. J’en suis même sûr. Mon rêve a toujours été de jouer pour la sélection brésilienne. »

« Il y a bien eu quelques rumeurs autour de l’équipe des Pays-Bas, mais bien sûr, mon rêve a toujours été de représenter le Brésil. C’est le pays où je suis né et le pays pour lequel je veux jouer », ajoute le joueur du PSV.

Mauro est lié au PSV depuis 2017 et aurait pu jouer pour l’équipe des Pays-Bas. En cas de convocation de Xavi, il aurait pu demander un passeport néerlandais, sans perdre la nationalité brésilienne.

Le défenseur, également capable d’évoluer au milieu de terrain, compte désormais trois sélections avec le Brésil. Lors des matches contre l’Australie en septembre, il est entré en jeu et a aussi eu une place de titulaire. Face à l’Inde, Mauro a même délivré une passe décisive.

Mauro a désormais donné une belle place au maillot qu’il portait contre la sélection australienne. « Il est chez moi. Je l’ai déjà fait signer par tous mes coéquipiers. Il aura une place spéciale. »

Désormais, Mauro se concentre de nouveau sur le PSV. Le club d’Eindhoven reprendra l’Eredivisie vendredi avec un match à domicile contre le sc Heerenveen.