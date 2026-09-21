Xavi : « J’ai trouvé difficile de l’appeler, mais il a parfaitement compris mon choix »

Xavi a trouvé difficile d’appeler Memphis Depay pour lui annoncer qu’il ne figure pas dans la sélection de l’équipe des Pays-Bas pour les prochains matches de Ligue des nations, comme l’a déclaré le sélectionneur des Oranje devant la presse.

Interrogé lors de ce point presse sur la décision la plus difficile qu’il avait eue à prendre ces derniers temps, l’Espagnol a immédiatement répondu que prévenir Memphis de sa non-sélection avait été très compliqué pour lui.

« Je le connais bien. J’ai une bonne relation avec lui. Il l’a vraiment très bien pris. Il a réagi avec beaucoup de maturité et il a totalement compris ma décision. »

Cela ne signifie toutefois pas que Memphis a déjà disputé son dernier match avec l’équipe des Pays-Bas. « Mais la porte n’est pas fermée. Ni pour Memphis, ni pour qui que ce soit. »

Memphis a fait la une de l’actualité au Brésil la semaine dernière. Le meilleur buteur de l’histoire des Oranje a manqué un penalty dans les toutes dernières secondes pour Corinthians, ce qui a entraîné l’élimination de son équipe en Copa Libertadores.